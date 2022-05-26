https://ria.ru/20220526/miting-1790902318.html

В Молдавии завершился митинг оппозиции в поддержку экс-президента Додона

В Молдавии завершился митинг оппозиции в поддержку экс-президента Додона - РИА Новости, 26.05.2022

В Молдавии завершился митинг оппозиции в поддержку экс-президента Додона

Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов завершила митинг в поддержку бывшего президента Игоря Додона, организаторы в воскресенье проведут новую акцию. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T16:54

2022-05-26T16:54

2022-05-26T16:54

в мире

молдавия

игорь додон

кишинев

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КИШИНЕВ, 26 мая – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов завершила митинг в поддержку бывшего президента Игоря Додона, организаторы в воскресенье проведут новую акцию.В четверг митингующие собрались перед зданием суда, где проходило заседание по делу экс-главы республики. Участники пришли с плакатами "Нет беспределу!", "Додон, мы с тобой!", "Додон – наш президент!", "Мы не сдаёмся", "Долой Санду!", "В отставку!". Для участия в протесте молдавские социалисты покинули заседание парламента. Исполнительный секретарь партии, вице-спикер законодательного органа Влад Батрынча отметил на митинге, что "дело Додона" носит политический характер. Социалисты считают, что действующая власть таким образом борется с неугодной оппозицией.Четырехчасовое заседаниеВскоре Додон был доставлен в здание суда под конвоем, ему не позволили пообщаться с прессой. Он провел в зале заседания меньше 15 минут, после чего его вывели. Спустя 40 минут в зал суда был доставлен шурин Додона Петру Мериняну, которого тоже задержали в рамках данного дела. Прессу в зал заседания не впускали.Адвокат Додона Николай Постурусу, заявил журналистам, что защита потребовала отвода прокурора по делу экс-президента Петра Ермолюка. Через некоторое Додон в сопровождении конвоя снова зашел в суд и прошел в зал заседания.Слушание по делу шло порядка 4 часов. Все это время митинг на улице не прекращался. Адвокат Максим Лебединский сообщил журналистам о завершении прений в суде по его делу, решение огласят позже. Он отметил, что были заслушаны стороны защиты и обвинения. В это время экс-президента выводили из зала суда, он успел заявить журналистам, что рассчитывает на положительный исход. "Победа будет за нами!" - крикнул он.Новая акция – в воскресеньеМитинг перед зданием завершился ликованием присутствующих. Выступающие выразили надежду, что решение судебной инстанции будет положительным. Организаторы митинга сообщили присутствующим, что в воскресенье, несмотря на исход сегодняшних событий, состоится большая акция в поддержку Додона. Она пройдет перед зданием парламента.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура хочет поместить Додона под предварительный арест на 30 суток.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".

https://ria.ru/20220526/dodon-1790853081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, молдавия, игорь додон, кишинев