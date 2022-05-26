https://ria.ru/20220526/mishustin-1790870007.html
Снижение ключевой ставки ЦБ повысит доступность кредитов, заявил Мишустин
Снижение ключевой ставки ЦБ повысит доступность кредитов, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.05.2022
Снижение ключевой ставки ЦБ повысит доступность кредитов, заявил Мишустин
Решение Центрального банка РФ о снижении ключевой ставки до 11% позволит расширить доступность займов для бизнеса и кредитов для граждан, заявил премьер-министр РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:19
2022-05-26T15:19
2022-05-26T15:19
экономика
ипотека
кредит
михаил мишустин
центральный банк рф (цб рф)
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ОРЕХОВО-ЗУЕВО (Московская область), 26 мая - РИА Новости. Решение Центрального банка РФ о снижении ключевой ставки до 11% позволит расширить доступность займов для бизнеса и кредитов для граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса.Банк России в четверг принял решение о снижении ключевой ставки с 14% до 11%.
https://ria.ru/20220526/biznes-1790853781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ипотека, кредит, михаил мишустин, центральный банк рф (цб рф)
Снижение ключевой ставки ЦБ повысит доступность кредитов, заявил Мишустин
Мишустин: снижение ключевой ставки ЦБ повысит доступность кредитов для бизнеса и граждан