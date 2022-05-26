Снижение ключевой ставки ЦБ повысит доступность кредитов, заявил Мишустин

"Вы знаете, сегодня Банк России снизил ключевую ставку сразу до 11%. Это также позволит системно поддерживать все те меры принятые, в том числе правительством, по расширению доступности займов для крупных предприятий, для малого и среднего бизнеса, ну и, конечно, для наших граждан при ипотечном кредитовании", - сказал Мишустин.