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Снижение ключевой ставки ЦБ повысит доступность кредитов, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.05.2022
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Снижение ключевой ставки ЦБ повысит доступность кредитов, заявил Мишустин
Снижение ключевой ставки ЦБ повысит доступность кредитов, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.05.2022
Снижение ключевой ставки ЦБ повысит доступность кредитов, заявил Мишустин
Решение Центрального банка РФ о снижении ключевой ставки до 11% позволит расширить доступность займов для бизнеса и кредитов для граждан, заявил премьер-министр РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:19
2022-05-26T15:19
экономика
ипотека
кредит
михаил мишустин
центральный банк рф (цб рф)
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ОРЕХОВО-ЗУЕВО (Московская область), 26 мая - РИА Новости. Решение Центрального банка РФ о снижении ключевой ставки до 11% позволит расширить доступность займов для бизнеса и кредитов для граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса.Банк России в четверг принял решение о снижении ключевой ставки с 14% до 11%.
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экономика, ипотека, кредит, михаил мишустин, центральный банк рф (цб рф)
15:19 26.05.2022
 
Снижение ключевой ставки ЦБ повысит доступность кредитов, заявил Мишустин

Мишустин: снижение ключевой ставки ЦБ повысит доступность кредитов для бизнеса и граждан

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание Банка России на улице Неглинная в Москве
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание Банка России на улице Неглинная в Москве. Архивное фото
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ОРЕХОВО-ЗУЕВО (Московская область), 26 мая - РИА Новости. Решение Центрального банка РФ о снижении ключевой ставки до 11% позволит расширить доступность займов для бизнеса и кредитов для граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса.

"Вы знаете, сегодня Банк России снизил ключевую ставку сразу до 11%. Это также позволит системно поддерживать все те меры принятые, в том числе правительством, по расширению доступности займов для крупных предприятий, для малого и среднего бизнеса, ну и, конечно, для наших граждан при ипотечном кредитовании", - сказал Мишустин.

Банк России в четверг принял решение о снижении ключевой ставки с 14% до 11%.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
Вчера, 14:30
Мишустин призвал сформировать комфортную среду для бизнеса
 
ЭкономикаИпотекаКредитМихаил МишустинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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