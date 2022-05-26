https://ria.ru/20220526/mikhalkov-1790781497.html

Михалков предложил учредить евразийский "Оскар"

Михалков предложил учредить евразийский "Оскар" - РИА Новости, 26.05.2022

Михалков предложил учредить евразийский "Оскар"

Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков предложил создать евразийскую киноакадемию. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:38

2022-05-26T10:38

2022-05-26T12:50

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БИШКЕК, 26 мая — РИА Новости. Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков предложил создать евразийскую киноакадемию.По его мнению, происходит мощнейшая атака на евразийскую цивилизацию — единственную защиту нравственности и традиционных ценностей. В то же время искусством сейчас называют то, что им не является, а толерантностью — неспособность защитить свои интересы, пояснил Михалков.Призовой фонд премии новой киноакадемии должен составлять три-пять миллионов долларов, добавил режиссер.В Бишкеке проходит первый Евразийский экономический форум. В нем принимают участие более 2,5 тысячи участников из стран ЕАЭС и других государств.

https://ria.ru/20220526/kino-1790454203.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, евразийский экономический союз, россия, бишкек, никита михалков, знаменитости, звезды, оскар (премия)