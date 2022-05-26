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Михалков предложил учредить евразийский "Оскар" - РИА Новости, 26.05.2022
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Культура
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Михалков предложил учредить евразийский "Оскар"
Михалков предложил учредить евразийский "Оскар" - РИА Новости, 26.05.2022
Михалков предложил учредить евразийский "Оскар"
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков предложил создать евразийскую киноакадемию. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:38
2022-05-26T12:50
культура
новости культуры
евразийский экономический союз
россия
бишкек
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БИШКЕК, 26 мая — РИА Новости. Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков предложил создать евразийскую киноакадемию.По его мнению, происходит мощнейшая атака на евразийскую цивилизацию — единственную защиту нравственности и традиционных ценностей. В то же время искусством сейчас называют то, что им не является, а толерантностью — неспособность защитить свои интересы, пояснил Михалков.Призовой фонд премии новой киноакадемии должен составлять три-пять миллионов долларов, добавил режиссер.В Бишкеке проходит первый Евразийский экономический форум. В нем принимают участие более 2,5 тысячи участников из стран ЕАЭС и других государств.
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новости культуры, евразийский экономический союз, россия, бишкек, никита михалков, знаменитости, звезды, оскар (премия)
10:38 26.05.2022 (обновлено: 12:50 26.05.2022)
 
Михалков предложил учредить евразийский "Оскар"

Михалков предложил создать евразийскую киноакадемию и вручать евразийский "Оскар"

© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкРежиссер, продюсер Никита Михалков на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке
Режиссер, продюсер Никита Михалков на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Режиссер, продюсер Никита Михалков на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке
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БИШКЕК, 26 мая — РИА Новости. Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков предложил создать евразийскую киноакадемию.
"Статуэтка будет бриллиантовая бабочка. Но это должен быть не просто фестиваль. <…> это будет евразийский "Оскар". В нем будут принимать участие картины, соответствующие тем идеалам, которые мы вместе сформулируем", — заявил он в своей речи на первом Евразийском экономическом форуме.
По его мнению, происходит мощнейшая атака на евразийскую цивилизацию — единственную защиту нравственности и традиционных ценностей. В то же время искусством сейчас называют то, что им не является, а толерантностью — неспособность защитить свои интересы, пояснил Михалков.
Призовой фонд премии новой киноакадемии должен составлять три-пять миллионов долларов, добавил режиссер.
В Бишкеке проходит первый Евразийский экономический форум. В нем принимают участие более 2,5 тысячи участников из стран ЕАЭС и других государств.
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КультураНовости культурыЕвразийский экономический союзРоссияБишкекНикита МихалковЗнаменитостизвездыОскар (премия)
 
 
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