14:09 26.05.2022 (обновлено: 14:16 26.05.2022)
Переводы средств трудовых мигрантов из России не сокращаются, заявил Путин
Путин: переводы средств трудовых мигрантов из России в свои страны не сокращаются
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в пленарной сессии первого Евразийского экономического форума
Президент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в пленарной сессии первого Евразийского экономического форума. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Несмотря на все кризисные явления, переводы средств от трудовых мигрантов из РФ в свои страны не сокращаются, а по некоторым даже увеличиваются, заявил в четверг президент России Владимир Путин.
"Несмотря на все, казалось бы, кризисные явления, связанные с текущей политической конъюнктурой, объем отчислений трудовых мигрантов из России в свои страны - он практически не сокращается, а по некоторым странам даже увеличиваются, как мне сообщили мои коллеги из стран нашего Содружества", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
Он добавил, что расширяется практика расчета в национальных валютах, их доля во взаимной торговле стран Союза достигла 75%, работа над сопряжением и взаимоиспользованием национальных платежных систем и банковских карт продолжится.