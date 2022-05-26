https://ria.ru/20220526/migranty-1790847770.html

Переводы средств трудовых мигрантов из России не сокращаются, заявил Путин

Переводы средств трудовых мигрантов из России не сокращаются, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2022

Переводы средств трудовых мигрантов из России не сокращаются, заявил Путин

Несмотря на все кризисные явления, переводы средств от трудовых мигрантов из РФ в свои страны не сокращаются, а по некоторым даже увеличиваются, заявил в... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T14:09

2022-05-26T14:09

2022-05-26T14:16

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Несмотря на все кризисные явления, переводы средств от трудовых мигрантов из РФ в свои страны не сокращаются, а по некоторым даже увеличиваются, заявил в четверг президент России Владимир Путин."Несмотря на все, казалось бы, кризисные явления, связанные с текущей политической конъюнктурой, объем отчислений трудовых мигрантов из России в свои страны - он практически не сокращается, а по некоторым странам даже увеличиваются, как мне сообщили мои коллеги из стран нашего Содружества", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.Он добавил, что расширяется практика расчета в национальных валютах, их доля во взаимной торговле стран Союза достигла 75%, работа над сопряжением и взаимоиспользованием национальных платежных систем и банковских карт продолжится.

https://ria.ru/20220526/putin-1790849766.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, владимир путин