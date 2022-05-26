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Переводы средств трудовых мигрантов из России не сокращаются, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2022
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Переводы средств трудовых мигрантов из России не сокращаются, заявил Путин
Переводы средств трудовых мигрантов из России не сокращаются, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2022
Переводы средств трудовых мигрантов из России не сокращаются, заявил Путин
Несмотря на все кризисные явления, переводы средств от трудовых мигрантов из РФ в свои страны не сокращаются, а по некоторым даже увеличиваются, заявил в... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:09
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россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Несмотря на все кризисные явления, переводы средств от трудовых мигрантов из РФ в свои страны не сокращаются, а по некоторым даже увеличиваются, заявил в четверг президент России Владимир Путин."Несмотря на все, казалось бы, кризисные явления, связанные с текущей политической конъюнктурой, объем отчислений трудовых мигрантов из России в свои страны - он практически не сокращается, а по некоторым странам даже увеличиваются, как мне сообщили мои коллеги из стран нашего Содружества", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.Он добавил, что расширяется практика расчета в национальных валютах, их доля во взаимной торговле стран Союза достигла 75%, работа над сопряжением и взаимоиспользованием национальных платежных систем и банковских карт продолжится.
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россия, экономика, владимир путин
14:09 26.05.2022 (обновлено: 14:16 26.05.2022)
 
Переводы средств трудовых мигрантов из России не сокращаются, заявил Путин

Путин: переводы средств трудовых мигрантов из России в свои страны не сокращаются

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в пленарной сессии первого Евразийского экономического форума
Президент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в пленарной сессии первого Евразийского экономического форума - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в пленарной сессии первого Евразийского экономического форума. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Несмотря на все кризисные явления, переводы средств от трудовых мигрантов из РФ в свои страны не сокращаются, а по некоторым даже увеличиваются, заявил в четверг президент России Владимир Путин.
"Несмотря на все, казалось бы, кризисные явления, связанные с текущей политической конъюнктурой, объем отчислений трудовых мигрантов из России в свои страны - он практически не сокращается, а по некоторым странам даже увеличиваются, как мне сообщили мои коллеги из стран нашего Содружества", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
Он добавил, что расширяется практика расчета в национальных валютах, их доля во взаимной торговле стран Союза достигла 75%, работа над сопряжением и взаимоиспользованием национальных платежных систем и банковских карт продолжится.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
14:15
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