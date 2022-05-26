Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о последствиях реализации глобальных амбиций НАТО - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/mid-1790777678.html
В МИД рассказали о последствиях реализации глобальных амбиций НАТО
В МИД рассказали о последствиях реализации глобальных амбиций НАТО - РИА Новости, 26.05.2022
В МИД рассказали о последствиях реализации глобальных амбиций НАТО
Глобальные амбиции НАТО привели к катастрофическим последствиям в Африке и на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:14
2022-05-26T11:14
в мире
россия
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
африка
ирак
ливия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_0:183:3314:2047_1920x0_80_0_0_82ed8f9adcd803a361de992358793e34.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глобальные амбиции НАТО привели к катастрофическим последствиям в Африке и на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."Что касается Африки, то катастрофические последствия глобальных амбиций НАТО еще долго будут ощущаться в Ираке, Ливии, Сирии. В результате интервенций стран НАТО и экспериментов в сфере социально-политической инженерии, в том числе военными средствами, гигантские пространства лишились всякой государственности, превратились в прибежище и рассадник терроризма", - добавил он.
https://ria.ru/20220518/bezumie-1789143303.html
россия
африка
ирак
ливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_eca453f6bd35c474ed981b639be64d42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), африка, ирак, ливия
10:14 26.05.2022 (обновлено: 11:14 26.05.2022)
 
В МИД рассказали о последствиях реализации глобальных амбиций НАТО

МИД: амбиции НАТО привели к катастрофическим последствиям в Африке и на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глобальные амбиции НАТО привели к катастрофическим последствиям в Африке и на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Что касается Африки, то катастрофические последствия глобальных амбиций НАТО еще долго будут ощущаться в Ираке, Ливии, Сирии. В результате интервенций стран НАТО и экспериментов в сфере социально-политической инженерии, в том числе военными средствами, гигантские пространства лишились всякой государственности, превратились в прибежище и рассадник терроризма", - добавил он.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 02:01
В Китае заявили, что НАТО охватила "новая волна безумия"
 
В миреРоссияНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АфрикаИракЛивия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала