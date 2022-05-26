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В МИД рассказали о последствиях реализации глобальных амбиций НАТО

В МИД рассказали о последствиях реализации глобальных амбиций НАТО - РИА Новости, 26.05.2022

В МИД рассказали о последствиях реализации глобальных амбиций НАТО

Глобальные амбиции НАТО привели к катастрофическим последствиям в Африке и на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:14

2022-05-26T10:14

2022-05-26T11:14

в мире

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нато

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африка

ирак

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глобальные амбиции НАТО привели к катастрофическим последствиям в Африке и на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."Что касается Африки, то катастрофические последствия глобальных амбиций НАТО еще долго будут ощущаться в Ираке, Ливии, Сирии. В результате интервенций стран НАТО и экспериментов в сфере социально-политической инженерии, в том числе военными средствами, гигантские пространства лишились всякой государственности, превратились в прибежище и рассадник терроризма", - добавил он.

https://ria.ru/20220518/bezumie-1789143303.html

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в мире, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), африка, ирак, ливия