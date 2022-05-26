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В МИД рассказали о последствиях реализации глобальных амбиций НАТО
В МИД рассказали о последствиях реализации глобальных амбиций НАТО - РИА Новости, 26.05.2022
В МИД рассказали о последствиях реализации глобальных амбиций НАТО
Глобальные амбиции НАТО привели к катастрофическим последствиям в Африке и на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:14
2022-05-26T10:14
2022-05-26T11:14
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ливия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глобальные амбиции НАТО привели к катастрофическим последствиям в Африке и на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."Что касается Африки, то катастрофические последствия глобальных амбиций НАТО еще долго будут ощущаться в Ираке, Ливии, Сирии. В результате интервенций стран НАТО и экспериментов в сфере социально-политической инженерии, в том числе военными средствами, гигантские пространства лишились всякой государственности, превратились в прибежище и рассадник терроризма", - добавил он.
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в мире, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), африка, ирак, ливия
10:14 26.05.2022 (обновлено: 11:14 26.05.2022)
В МИД рассказали о последствиях реализации глобальных амбиций НАТО
МИД: амбиции НАТО привели к катастрофическим последствиям в Африке и на Ближнем Востоке