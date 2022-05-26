https://ria.ru/20220526/metro-1790862595.html
Пассажиры московского метро сэкономят более 50 тысяч часов
Пассажиры московского метро сэкономят более 50 тысяч часов - РИА Новости, 26.05.2022
Пассажиры московского метро сэкономят более 50 тысяч часов
Пассажиры метро Москвы будут экономить в год более 50 тысяч часов благодаря новым турникетам, которые появятся на всех станциях до конца года, сообщил заммэра... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:56
2022-05-26T14:56
2022-05-26T14:56
общество
москва
московский метрополитен
департамент транспорта г. москвы
максим ликсутов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пассажиры метро Москвы будут экономить в год более 50 тысяч часов благодаря новым турникетам, которые появятся на всех станциях до конца года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Он отметил, что по поручению мэра Москвы в столице продолжают внедрять современное отечественное оборудование в транспортную инфраструктуру."Недавно обновили все турникеты на "Рижской", теперь при оплате банковской картой они открываются в два раза быстрее, чем на других станциях. Уже в этом году оснастим все турникеты метро таким же оборудованием, как на "Рижской". Пассажиры будут экономить в год более 50 тысяч часов за счёт более быстрой работы турникетов. Мы продолжим развивать современные способы оплаты проезда и делать их ещё удобнее для пассажиров", - сообщил Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале дептранса.
https://ria.ru/20220517/ukazateli-1789031900.html
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общество, москва, московский метрополитен, департамент транспорта г. москвы, максим ликсутов
Пассажиры московского метро сэкономят более 50 тысяч часов
Пассажиры московского метро сэкономят более 50 тысяч часов в год из-за новых турникетов