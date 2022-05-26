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Пассажиры московского метро сэкономят более 50 тысяч часов - РИА Новости, 26.05.2022
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Пассажиры московского метро сэкономят более 50 тысяч часов
Пассажиры московского метро сэкономят более 50 тысяч часов - РИА Новости, 26.05.2022
Пассажиры московского метро сэкономят более 50 тысяч часов
Пассажиры метро Москвы будут экономить в год более 50 тысяч часов благодаря новым турникетам, которые появятся на всех станциях до конца года, сообщил заммэра... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:56
2022-05-26T14:56
общество
москва
московский метрополитен
департамент транспорта г. москвы
максим ликсутов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пассажиры метро Москвы будут экономить в год более 50 тысяч часов благодаря новым турникетам, которые появятся на всех станциях до конца года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Он отметил, что по поручению мэра Москвы в столице продолжают внедрять современное отечественное оборудование в транспортную инфраструктуру."Недавно обновили все турникеты на "Рижской", теперь при оплате банковской картой они открываются в два раза быстрее, чем на других станциях. Уже в этом году оснастим все турникеты метро таким же оборудованием, как на "Рижской". Пассажиры будут экономить в год более 50 тысяч часов за счёт более быстрой работы турникетов. Мы продолжим развивать современные способы оплаты проезда и делать их ещё удобнее для пассажиров", - сообщил Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале дептранса.
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общество, москва, московский метрополитен, департамент транспорта г. москвы, максим ликсутов
14:56 26.05.2022
 
Пассажиры московского метро сэкономят более 50 тысяч часов

Пассажиры московского метро сэкономят более 50 тысяч часов в год из-за новых турникетов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТурникет на Филевской линии Московского метрополитена
Турникет на Филевской линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Турникет на Филевской линии Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пассажиры метро Москвы будут экономить в год более 50 тысяч часов благодаря новым турникетам, которые появятся на всех станциях до конца года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он отметил, что по поручению мэра Москвы в столице продолжают внедрять современное отечественное оборудование в транспортную инфраструктуру.
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"Недавно обновили все турникеты на "Рижской", теперь при оплате банковской картой они открываются в два раза быстрее, чем на других станциях. Уже в этом году оснастим все турникеты метро таким же оборудованием, как на "Рижской".
Пассажиры будут экономить в год более 50 тысяч часов за счёт более быстрой работы турникетов. Мы продолжим развивать современные способы оплаты проезда и делать их ещё удобнее для пассажиров", - сообщил Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале дептранса.
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ОбществоМоскваМосковский метрополитенДепартамент транспорта г. МосквыМаксим Ликсутов
 
 
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