https://ria.ru/20220526/metallurgi-1790788285.html

Металлурги предупредили об убытках при укреплении рубля и высоких налогах

Металлурги предупредили об убытках при укреплении рубля и высоких налогах - РИА Новости, 26.05.2022

Металлурги предупредили об убытках при укреплении рубля и высоких налогах

Производство стали в России может пострадать из-за текущего налогового режима и курса рубля, пишет РБК со ссылкой на ассоциацию металлургов. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:54

2022-05-26T10:54

2022-05-26T10:54

экономика

цены на нефть

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

китай

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Производство стали в России может пострадать из-за текущего налогового режима и курса рубля, пишет РБК со ссылкой на ассоциацию металлургов. Отмечается, что это произошло из-за резкого сокращения в мае заказов на закупку стали на внутреннем рынке. Вместе с тем, антироссийские санкции привели к перенаправлению поставок в Китай и другие азиатские страны, но там товар продается с большой скидкой, заявил Сентюрин. Металлурги попросили отменить акциз на жидкую сталь, а также повышенный налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду и коксующийся уголь. К тому же отрасли невыгодно резкое укрепление курса рубля, поэтому они просят правительство принять меры для ослабления национальной валюты, говорится в статье. Аналитики назвали идею о снижении налоговой нагрузки обоснованной, пишет РБК. Так, при падающих ценах на стальную продукцию уголь и руда по стоимости находятся на высоком уровне. Из-за этого производители работают на грани рентабельности. Ранее Минпромторг поддержал идею ассоциации "Русская сталь" ограничить максимальный уровень платежей по налогам на уровне в 131 миллиард рублей.

https://ria.ru/20220524/britaniya-1790453201.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, цены на нефть, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, китай