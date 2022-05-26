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Металлурги предупредили об убытках при укреплении рубля и высоких налогах - РИА Новости, 26.05.2022
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Металлурги предупредили об убытках при укреплении рубля и высоких налогах
Металлурги предупредили об убытках при укреплении рубля и высоких налогах - РИА Новости, 26.05.2022
Металлурги предупредили об убытках при укреплении рубля и высоких налогах
Производство стали в России может пострадать из-за текущего налогового режима и курса рубля, пишет РБК со ссылкой на ассоциацию металлургов. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:54
2022-05-26T10:54
экономика
цены на нефть
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
китай
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Производство стали в России может пострадать из-за текущего налогового режима и курса рубля, пишет РБК со ссылкой на ассоциацию металлургов. Отмечается, что это произошло из-за резкого сокращения в мае заказов на закупку стали на внутреннем рынке. Вместе с тем, антироссийские санкции привели к перенаправлению поставок в Китай и другие азиатские страны, но там товар продается с большой скидкой, заявил Сентюрин. Металлурги попросили отменить акциз на жидкую сталь, а также повышенный налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду и коксующийся уголь. К тому же отрасли невыгодно резкое укрепление курса рубля, поэтому они просят правительство принять меры для ослабления национальной валюты, говорится в статье. Аналитики назвали идею о снижении налоговой нагрузки обоснованной, пишет РБК. Так, при падающих ценах на стальную продукцию уголь и руда по стоимости находятся на высоком уровне. Из-за этого производители работают на грани рентабельности. Ранее Минпромторг поддержал идею ассоциации "Русская сталь" ограничить максимальный уровень платежей по налогам на уровне в 131 миллиард рублей.
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экономика, цены на нефть, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, китай
10:54 26.05.2022
 
Металлурги предупредили об убытках при укреплении рубля и высоких налогах

Металлурги предупредили об угрозе убытков при укреплении рубля и высоких налогах

© Pixabay / Pixabay/kepinatorРабочий к дуговой сталеплавильной печи
Рабочий к дуговой сталеплавильной печи - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Pixabay / Pixabay/kepinator
Рабочий к дуговой сталеплавильной печи
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Производство стали в России может пострадать из-за текущего налогового режима и курса рубля, пишет РБК со ссылкой на ассоциацию металлургов.
"Мы предупредили правительство об убытках отрасли и сокращении производства, в случае если власти не снизят налоги и не ослабят рубль", — заявил исполнительный директор "Русской стали" Алексей Сентюрин.
Отмечается, что это произошло из-за резкого сокращения в мае заказов на закупку стали на внутреннем рынке. Вместе с тем, антироссийские санкции привели к перенаправлению поставок в Китай и другие азиатские страны, но там товар продается с большой скидкой, заявил Сентюрин.

Металлурги попросили отменить акциз на жидкую сталь, а также повышенный налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду и коксующийся уголь. К тому же отрасли невыгодно резкое укрепление курса рубля, поэтому они просят правительство принять меры для ослабления национальной валюты, говорится в статье.
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Аналитики назвали идею о снижении налоговой нагрузки обоснованной, пишет РБК. Так, при падающих ценах на стальную продукцию уголь и руда по стоимости находятся на высоком уровне. Из-за этого производители работают на грани рентабельности.

Ранее Минпромторг поддержал идею ассоциации "Русская сталь" ограничить максимальный уровень платежей по налогам на уровне в 131 миллиард рублей.
 
ЭкономикаЦены на нефтьМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияКитай
 
 
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