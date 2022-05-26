Металлурги предупредили об убытках при укреплении рубля и высоких налогах
Металлурги предупредили об угрозе убытков при укреплении рубля и высоких налогах
Рабочий к дуговой сталеплавильной печи
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Производство стали в России может пострадать из-за текущего налогового режима и курса рубля, пишет РБК со ссылкой на ассоциацию металлургов.
"Мы предупредили правительство об убытках отрасли и сокращении производства, в случае если власти не снизят налоги и не ослабят рубль", — заявил исполнительный директор "Русской стали" Алексей Сентюрин.
Отмечается, что это произошло из-за резкого сокращения в мае заказов на закупку стали на внутреннем рынке. Вместе с тем, антироссийские санкции привели к перенаправлению поставок в Китай и другие азиатские страны, но там товар продается с большой скидкой, заявил Сентюрин.
Металлурги попросили отменить акциз на жидкую сталь, а также повышенный налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду и коксующийся уголь. К тому же отрасли невыгодно резкое укрепление курса рубля, поэтому они просят правительство принять меры для ослабления национальной валюты, говорится в статье.
Металлурги попросили отменить акциз на жидкую сталь, а также повышенный налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду и коксующийся уголь. К тому же отрасли невыгодно резкое укрепление курса рубля, поэтому они просят правительство принять меры для ослабления национальной валюты, говорится в статье.
Аналитики назвали идею о снижении налоговой нагрузки обоснованной, пишет РБК. Так, при падающих ценах на стальную продукцию уголь и руда по стоимости находятся на высоком уровне. Из-за этого производители работают на грани рентабельности.
Ранее Минпромторг поддержал идею ассоциации "Русская сталь" ограничить максимальный уровень платежей по налогам на уровне в 131 миллиард рублей.
Ранее Минпромторг поддержал идею ассоциации "Русская сталь" ограничить максимальный уровень платежей по налогам на уровне в 131 миллиард рублей.