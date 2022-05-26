https://ria.ru/20220526/melitopol-1790881466.html

В Мелитополе переименовали улицу имени теоретика украинского национализма

В Мелитополе переименовали улицу имени теоретика украинского национализма - РИА Новости, 26.05.2022

В Мелитополе переименовали улицу имени теоретика украинского национализма

Власти Запорожской области приняли решение о переименовании в Мелитополе улицы Дмитрия Донцова в улицу Павла Судоплатова. Соответствующее распоряжение было... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T15:56

2022-05-26T15:56

2022-05-26T15:56

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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Власти Запорожской области приняли решение о переименовании в Мелитополе улицы Дмитрия Донцова в улицу Павла Судоплатова. Соответствующее распоряжение было подписано главой военно-гражданской администрации Запорожской области Евгением Балицким.Дмитрий Донцов – уроженец Мелитополя, теоретик украинского национализма. Улицу в его часть украинские власти города назвали в 2016 году, до этого она носила имя Профинтерна.Павел Судоплатов – уроженец Мелитополя, советский разведчик, сотрудник НКВД, ликвидировавший одного из лидеров ОУН ("Организации украинских националистов", чье боевое крыло "Украинская повстанческая армия"* признано экстремистским и запрещено в РФ) Евгения Коновальца.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20220509/ulitsa-1787627190.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мелитополь, россия, украина, запорожская область