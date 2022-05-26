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В Мелитополе переименовали улицу имени теоретика украинского национализма - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Мелитополе переименовали улицу имени теоретика украинского национализма
В Мелитополе переименовали улицу имени теоретика украинского национализма - РИА Новости, 26.05.2022
В Мелитополе переименовали улицу имени теоретика украинского национализма
Власти Запорожской области приняли решение о переименовании в Мелитополе улицы Дмитрия Донцова в улицу Павла Судоплатова. Соответствующее распоряжение было... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:56
2022-05-26T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
россия
украина
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Власти Запорожской области приняли решение о переименовании в Мелитополе улицы Дмитрия Донцова в улицу Павла Судоплатова. Соответствующее распоряжение было подписано главой военно-гражданской администрации Запорожской области Евгением Балицким.Дмитрий Донцов – уроженец Мелитополя, теоретик украинского национализма. Улицу в его часть украинские власти города назвали в 2016 году, до этого она носила имя Профинтерна.Павел Судоплатов – уроженец Мелитополя, советский разведчик, сотрудник НКВД, ликвидировавший одного из лидеров ОУН ("Организации украинских националистов", чье боевое крыло "Украинская повстанческая армия"* признано экстремистским и запрещено в РФ) Евгения Коновальца.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20220509/ulitsa-1787627190.html
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в мире, мелитополь, россия, украина, запорожская область
15:56 26.05.2022
 
В Мелитополе переименовали улицу имени теоретика украинского национализма

В Мелитополе переименовали улицу украинского националиста Донцова в улицу Судоплатова

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкДевушка на Площади Победы в Мелитополе
Девушка на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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Девушка на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Власти Запорожской области приняли решение о переименовании в Мелитополе улицы Дмитрия Донцова в улицу Павла Судоплатова. Соответствующее распоряжение было подписано главой военно-гражданской администрации Запорожской области Евгением Балицким.
"Переименовать улицу имени Дмитрия Донцова в г. Мелитополь в улицу имени Павла Судоплатова. Главе военно-гражданской администрации г. Мелитополя обеспечить реализацию данного распоряжения, установить мемориальную доску до 12 июня 2022 года на доме №1 по улице Павла Судоплатова", - говорится в распоряжении Балицкого.
Дмитрий Донцов – уроженец Мелитополя, теоретик украинского национализма. Улицу в его часть украинские власти города назвали в 2016 году, до этого она носила имя Профинтерна.
Павел Судоплатов – уроженец Мелитополя, советский разведчик, сотрудник НКВД, ликвидировавший одного из лидеров ОУН ("Организации украинских националистов", чье боевое крыло "Украинская повстанческая армия"* признано экстремистским и запрещено в РФ) Евгения Коновальца.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Грозный - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 12:31
Улицу в Грозном переименуют в честь бывшего главы ДНР Александра Захарченко
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМелитопольРоссияУкраинаЗапорожская область
 
 
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