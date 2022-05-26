В Мелитополе переименовали улицу имени теоретика украинского национализма
В Мелитополе переименовали улицу украинского националиста Донцова в улицу Судоплатова
Девушка на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Власти Запорожской области приняли решение о переименовании в Мелитополе улицы Дмитрия Донцова в улицу Павла Судоплатова. Соответствующее распоряжение было подписано главой военно-гражданской администрации Запорожской области Евгением Балицким.
"Переименовать улицу имени Дмитрия Донцова в г. Мелитополь в улицу имени Павла Судоплатова. Главе военно-гражданской администрации г. Мелитополя обеспечить реализацию данного распоряжения, установить мемориальную доску до 12 июня 2022 года на доме №1 по улице Павла Судоплатова", - говорится в распоряжении Балицкого.
Дмитрий Донцов – уроженец Мелитополя, теоретик украинского национализма. Улицу в его часть украинские власти города назвали в 2016 году, до этого она носила имя Профинтерна.
Павел Судоплатов – уроженец Мелитополя, советский разведчик, сотрудник НКВД, ликвидировавший одного из лидеров ОУН ("Организации украинских националистов", чье боевое крыло "Украинская повстанческая армия"* признано экстремистским и запрещено в РФ) Евгения Коновальца.
* Запрещенная в России экстремистская организация