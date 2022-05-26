Польско-прусскому союзу выгодно, если Украины не будет, заявил Медведев
Медведев: Шольц поддерживает Зеленского, поскольку Германии выгодно, если Украины не будет
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поддерживает Владимира Зеленского в конфликте с Россией, поскольку Германии выгодно, если Украины не будет на карте как государства, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Зеленскому подпел его германский коллега – канцлер ФРГ Олаф Шольц, он же "обиженная ливерная колбаса" (по выражению посла все той же Украины в ФРГ, который усердно гадит на головы граждан страны пребывания). Носитель гордого колбасного титула заявил, что Германия не примет "навязанный Россией мирный договор" и в этом с Украиной солидарна", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
"Зачем Украина Шольцу? За ответом далеко ходить не надо. Польско-прусскому союзу, который изо всех сил нагнетает обстановку и подталкивает невменяемого Зеленского ко всё более катастрофичным заявлениям и действиям, очень выгодно, если Украины как государства на карте не будет. Зато останутся плохо лежащие заводы, поля, шахты, стратегическое пространство и человеческий ресурс", - добавил Медведев отметив, что такие рассуждения уже звучали на немецком языке в конце 1930-х годов, и известно, чем это закончилось.