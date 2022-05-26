Рейтинг@Mail.ru
Польско-прусскому союзу выгодно, если Украины не будет, заявил Медведев - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/medvedev-1790972449.html
Польско-прусскому союзу выгодно, если Украины не будет, заявил Медведев
Польско-прусскому союзу выгодно, если Украины не будет, заявил Медведев - РИА Новости, 26.05.2022
Польско-прусскому союзу выгодно, если Украины не будет, заявил Медведев
Канцлер ФРГ Олаф Шольц поддерживает Владимира Зеленского в конфликте с Россией, поскольку Германии выгодно, если Украины не будет на карте как государства,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T20:54
2022-05-26T20:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий медведев
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761704520_0:0:3178:1789_1920x0_80_0_0_8c8d69bec69a6a54c5089f108fbebb69.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поддерживает Владимира Зеленского в конфликте с Россией, поскольку Германии выгодно, если Украины не будет на карте как государства, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Зачем Украина Шольцу? За ответом далеко ходить не надо. Польско-прусскому союзу, который изо всех сил нагнетает обстановку и подталкивает невменяемого Зеленского ко всё более катастрофичным заявлениям и действиям, очень выгодно, если Украины как государства на карте не будет. Зато останутся плохо лежащие заводы, поля, шахты, стратегическое пространство и человеческий ресурс", - добавил Медведев отметив, что такие рассуждения уже звучали на немецком языке в конце 1930-х годов, и известно, чем это закончилось.
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761704520_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_f840d371097d85a7c7ec6abbcf8777f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дмитрий медведев, владимир зеленский
20:54 26.05.2022
 
Польско-прусскому союзу выгодно, если Украины не будет, заявил Медведев

Медведев: Шольц поддерживает Зеленского, поскольку Германии выгодно, если Украины не будет

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поддерживает Владимира Зеленского в конфликте с Россией, поскольку Германии выгодно, если Украины не будет на карте как государства, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Зеленскому подпел его германский коллега – канцлер ФРГ Олаф Шольц, он же "обиженная ливерная колбаса" (по выражению посла все той же Украины в ФРГ, который усердно гадит на головы граждан страны пребывания). Носитель гордого колбасного титула заявил, что Германия не примет "навязанный Россией мирный договор" и в этом с Украиной солидарна", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
"Зачем Украина Шольцу? За ответом далеко ходить не надо. Польско-прусскому союзу, который изо всех сил нагнетает обстановку и подталкивает невменяемого Зеленского ко всё более катастрофичным заявлениям и действиям, очень выгодно, если Украины как государства на карте не будет. Зато останутся плохо лежащие заводы, поля, шахты, стратегическое пространство и человеческий ресурс", - добавил Медведев отметив, что такие рассуждения уже звучали на немецком языке в конце 1930-х годов, и известно, чем это закончилось.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий МедведевВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала