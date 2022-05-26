https://ria.ru/20220526/medvedev-1790972449.html

Польско-прусскому союзу выгодно, если Украины не будет, заявил Медведев

Польско-прусскому союзу выгодно, если Украины не будет, заявил Медведев - РИА Новости, 26.05.2022

Польско-прусскому союзу выгодно, если Украины не будет, заявил Медведев

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поддерживает Владимира Зеленского в конфликте с Россией, поскольку Германии выгодно, если Украины не будет на карте как государства,... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T20:54

2022-05-26T20:54

2022-05-26T20:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дмитрий медведев

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поддерживает Владимира Зеленского в конфликте с Россией, поскольку Германии выгодно, если Украины не будет на карте как государства, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Зачем Украина Шольцу? За ответом далеко ходить не надо. Польско-прусскому союзу, который изо всех сил нагнетает обстановку и подталкивает невменяемого Зеленского ко всё более катастрофичным заявлениям и действиям, очень выгодно, если Украины как государства на карте не будет. Зато останутся плохо лежащие заводы, поля, шахты, стратегическое пространство и человеческий ресурс", - добавил Медведев отметив, что такие рассуждения уже звучали на немецком языке в конце 1930-х годов, и известно, чем это закончилось.

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, дмитрий медведев, владимир зеленский