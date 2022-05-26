https://ria.ru/20220526/medvedev-1790970510.html

Медведев заявил, что выдвигаемые Зеленским "условия перемирия" невыполнимы

Медведев заявил, что выдвигаемые Зеленским "условия перемирия" невыполнимы - РИА Новости, 26.05.2022

Медведев заявил, что выдвигаемые Зеленским "условия перемирия" невыполнимы

Выдвигаемые Владимиром Зеленским условия перемирия "категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T20:40

2022-05-26T20:40

2022-05-26T20:54

дмитрий медведев

россия

донбасс

украина

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Выдвигаемые Владимиром Зеленским условия перемирия "категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев отметил, что Зеленский требует сделать Донбасс и Крым снова украинскими, "будто ему неведома воля их жителей", вывести из Донбасса все войска, "оставив украинской армии полный простор для репрессий против людей".По его мнению, "предчувствуя свое неизбежное поражение, президент Украины Зеленский нашел удобный для себя выход из тупика: Нет страны – нет проблемы"."Его действия и заявления доказывают, что сейчас на алтарь своих политических амбиций он готов положить практически все. Людей, города, экономику – то главное, что пока остается у его государства. То, что Россия как раз всеми силами пытается сохранить, уничтожая высокоточными ударами национализм, милитаризм и оголтелую вражду ко всем, "кто не скачет", - заявил Медведев.

https://ria.ru/20220526/medvedev-1790955988.html

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Евгения Нефедова

дмитрий медведев, россия, донбасс, украина, владимир зеленский