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Медведев заявил, что выдвигаемые Зеленским "условия перемирия" невыполнимы - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/medvedev-1790970510.html
Медведев заявил, что выдвигаемые Зеленским "условия перемирия" невыполнимы
Медведев заявил, что выдвигаемые Зеленским "условия перемирия" невыполнимы - РИА Новости, 26.05.2022
Медведев заявил, что выдвигаемые Зеленским "условия перемирия" невыполнимы
Выдвигаемые Владимиром Зеленским условия перемирия "категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T20:40
2022-05-26T20:54
дмитрий медведев
россия
донбасс
украина
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Выдвигаемые Владимиром Зеленским условия перемирия "категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев отметил, что Зеленский требует сделать Донбасс и Крым снова украинскими, "будто ему неведома воля их жителей", вывести из Донбасса все войска, "оставив украинской армии полный простор для репрессий против людей".По его мнению, "предчувствуя свое неизбежное поражение, президент Украины Зеленский нашел удобный для себя выход из тупика: Нет страны – нет проблемы"."Его действия и заявления доказывают, что сейчас на алтарь своих политических амбиций он готов положить практически все. Людей, города, экономику – то главное, что пока остается у его государства. То, что Россия как раз всеми силами пытается сохранить, уничтожая высокоточными ударами национализм, милитаризм и оголтелую вражду ко всем, "кто не скачет", - заявил Медведев.
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дмитрий медведев, россия, донбасс, украина, владимир зеленский
20:40 26.05.2022 (обновлено: 20:54 26.05.2022)
 
Медведев заявил, что выдвигаемые Зеленским "условия перемирия" невыполнимы

Медведев: выдвигаемые Зеленским "условия перемирия" категоричны до идиотизма и невыполнимы

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель Всероссийской политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Всероссийской политической партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Выдвигаемые Владимиром Зеленским условия перемирия "категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Условия, который Зеленский выдвигает для перемирия, категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе", - написал он в своем Telegram-канале.
Медведев отметил, что Зеленский требует сделать Донбасс и Крым снова украинскими, "будто ему неведома воля их жителей", вывести из Донбасса все войска, "оставив украинской армии полный простор для репрессий против людей".
"Ультиматумы звучат красиво только на бумаге. Да и ставят их обычно все-таки с позиции силы, а не явной слабости. В момент победы, а не поражения. На трезвую голову, а не под психотропными препаратами", - заявил Медведев.
По его мнению, "предчувствуя свое неизбежное поражение, президент Украины Зеленский нашел удобный для себя выход из тупика: Нет страны – нет проблемы".
"Его действия и заявления доказывают, что сейчас на алтарь своих политических амбиций он готов положить практически все. Людей, города, экономику – то главное, что пока остается у его государства. То, что Россия как раз всеми силами пытается сохранить, уничтожая высокоточными ударами национализм, милитаризм и оголтелую вражду ко всем, "кто не скачет", - заявил Медведев.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевРоссияДонбассУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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