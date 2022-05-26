20:40 26.05.2022 (обновлено: 20:54 26.05.2022)
Медведев заявил, что выдвигаемые Зеленским "условия перемирия" невыполнимы
Медведев: выдвигаемые Зеленским "условия перемирия" категоричны до идиотизма и невыполнимы
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель Всероссийской политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Выдвигаемые Владимиром Зеленским условия перемирия "категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Условия, который Зеленский выдвигает для перемирия, категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе", - написал он в своем Telegram-канале.
Медведев отметил, что Зеленский требует сделать Донбасс и Крым снова украинскими, "будто ему неведома воля их жителей", вывести из Донбасса все войска, "оставив украинской армии полный простор для репрессий против людей".
"Ультиматумы звучат красиво только на бумаге. Да и ставят их обычно все-таки с позиции силы, а не явной слабости. В момент победы, а не поражения. На трезвую голову, а не под психотропными препаратами", - заявил Медведев.
По его мнению, "предчувствуя свое неизбежное поражение, президент Украины Зеленский нашел удобный для себя выход из тупика: Нет страны – нет проблемы".
"Его действия и заявления доказывают, что сейчас на алтарь своих политических амбиций он готов положить практически все. Людей, города, экономику – то главное, что пока остается у его государства. То, что Россия как раз всеми силами пытается сохранить, уничтожая высокоточными ударами национализм, милитаризм и оголтелую вражду ко всем, "кто не скачет", - заявил Медведев.