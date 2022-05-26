https://ria.ru/20220526/mechet-1790946150.html

Участницы скандальной съемки не извинились перед верующими, заявил муфтий

Участницы скандальной съемки не извинились перед верующими, заявил муфтий - РИА Новости, 26.05.2022

Участницы скандальной съемки не извинились перед верующими, заявил муфтий

Участницы скандальной фотосессии у Московской соборной мечети не извинились перед верующими, хоть и принесли извинения в зале суда, заявил РИА Новости в четверг РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T18:50

2022-05-26T18:50

2022-05-26T18:55

ильдар аляутдинов

московская соборная мечеть

религия

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Участницы скандальной фотосессии у Московской соборной мечети не извинились перед верующими, хоть и принесли извинения в зале суда, заявил РИА Новости в четверг главный имам-хатыб мечети Ильдар Аляутдинов.Ранее в четверг адвокат одной из недавних обвиняемых Денис Тихонов сообщил РИА Новости, что уголовное дело об оскорблении чувств верующих прекращено за примирением сторон. Шести его фигурантам, которые 19 января "публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим", больше не будет грозить судимость.Он подчеркнул, что девушки извинились в зале суда, а суд учел этот факт и вынес соответствующий вердикт."Что на самом деле чувствуют участницы фотосессии, очевидно, известно только Богу. Со своей стороны, выражу надежду, что случившееся больше не повторится", - добавил Аляутдинов.

https://ria.ru/20220519/istoriya-1789519456.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

ильдар аляутдинов, московская соборная мечеть