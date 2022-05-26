https://ria.ru/20220526/mechet-1790946150.html
Участницы скандальной съемки не извинились перед верующими, заявил муфтий
Участницы скандальной съемки не извинились перед верующими, заявил муфтий - РИА Новости, 26.05.2022
Участницы скандальной съемки не извинились перед верующими, заявил муфтий
Участницы скандальной фотосессии у Московской соборной мечети не извинились перед верующими, хоть и принесли извинения в зале суда, заявил РИА Новости в четверг РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:50
2022-05-26T18:50
2022-05-26T18:55
ильдар аляутдинов
московская соборная мечеть
религия
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Участницы скандальной фотосессии у Московской соборной мечети не извинились перед верующими, хоть и принесли извинения в зале суда, заявил РИА Новости в четверг главный имам-хатыб мечети Ильдар Аляутдинов.Ранее в четверг адвокат одной из недавних обвиняемых Денис Тихонов сообщил РИА Новости, что уголовное дело об оскорблении чувств верующих прекращено за примирением сторон. Шести его фигурантам, которые 19 января "публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим", больше не будет грозить судимость.Он подчеркнул, что девушки извинились в зале суда, а суд учел этот факт и вынес соответствующий вердикт."Что на самом деле чувствуют участницы фотосессии, очевидно, известно только Богу. Со своей стороны, выражу надежду, что случившееся больше не повторится", - добавил Аляутдинов.
https://ria.ru/20220519/istoriya-1789519456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ильдар аляутдинов, московская соборная мечеть
18:50 26.05.2022 (обновлено: 18:55 26.05.2022)
Участницы скандальной съемки не извинились перед верующими, заявил муфтий
Аляутдинов: участницы фотосессии у Соборной мечети так и не извинились перед верующими
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Участницы скандальной фотосессии у Московской соборной мечети не извинились перед верующими, хоть и принесли извинения в зале суда, заявил РИА Новости в четверг главный имам-хатыб мечети Ильдар Аляутдинов.
Ранее в четверг адвокат одной из недавних обвиняемых Денис Тихонов сообщил РИА Новости, что уголовное дело об оскорблении чувств верующих прекращено за примирением сторон. Шести его фигурантам, которые 19 января "публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим", больше не будет грозить судимость.
"Еще зимой девушки, устроившие фотосессию, посетили Соборную мечеть и встретились со мной. Они выразили только свою точку зрения относительно случившегося, но не более того", - сказал Аляутдинов.
Он подчеркнул, что девушки извинились в зале суда, а суд учел этот факт и вынес соответствующий вердикт.
"Что на самом деле чувствуют участницы фотосессии, очевидно, известно только Богу. Со своей стороны, выражу надежду, что случившееся больше не повторится", - добавил Аляутдинов.