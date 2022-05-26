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Новый McDonald's рассчитывает открыться в России 12 июня - РИА Новости, 26.05.2022
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Новый McDonald's рассчитывает открыться в России 12 июня
Новый McDonald's рассчитывает открыться в России 12 июня - РИА Новости, 26.05.2022
Новый McDonald's рассчитывает открыться в России 12 июня
Новый McDonald's рассчитывает открыться в России 12 июня, обновленный бренд представят в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:07
2022-05-26T17:53
mcdonald's corporation
экономика
россия
санкции в отношении россии
москва
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Новый McDonald's рассчитывает открыться в России 12 июня, обновленный бренд представят в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Мы можем подтвердить, что стремимся открыться для наших гостей 12 июня. Точный график открытия предприятий будет известен позднее. Обновленный бренд мы представим отдельно в ближайшее время", — рассказали в пресс-службе.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже объявила, что приняла решение полностью уйти с рынка и продать бизнес в России. Компания уточнила, что намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования в России названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's.Позже стало известно, что покупателем стал текущий лицензиат Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Говор — владелец компании "ГиД". Он управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири — в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". В России первый ресторан сети появился в начале 1990 года. В настоящий момент компания насчитывает более 39 тысяч предприятий более чем в 100 странах.
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mcdonald's corporation, экономика, россия, санкции в отношении россии, москва
17:07 26.05.2022 (обновлено: 17:53 26.05.2022)
 
Новый McDonald's рассчитывает открыться в России 12 июня

Пресс-служба McDonald's заявила о планах нового открытия сети в России 12 июня

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк"Макдоналдс"
Макдоналдс - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Новый McDonald's рассчитывает открыться в России 12 июня, обновленный бренд представят в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Мы можем подтвердить, что стремимся открыться для наших гостей 12 июня. Точный график открытия предприятий будет известен позднее. Обновленный бренд мы представим отдельно в ближайшее время", — рассказали в пресс-службе.
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Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже объявила, что приняла решение полностью уйти с рынка и продать бизнес в России. Компания уточнила, что намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования в России названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's.
Позже стало известно, что покупателем стал текущий лицензиат Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Говор — владелец компании "ГиД". Он управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири — в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.
McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". В России первый ресторан сети появился в начале 1990 года. В настоящий момент компания насчитывает более 39 тысяч предприятий более чем в 100 странах.
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