https://ria.ru/20220526/mcdonalds-1790906489.html

Новый McDonald's рассчитывает открыться в России 12 июня

Новый McDonald's рассчитывает открыться в России 12 июня - РИА Новости, 26.05.2022

Новый McDonald's рассчитывает открыться в России 12 июня

Новый McDonald's рассчитывает открыться в России 12 июня, обновленный бренд представят в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:07

2022-05-26T17:07

2022-05-26T17:53

mcdonald's corporation

экономика

россия

санкции в отношении россии

москва

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Новый McDonald's рассчитывает открыться в России 12 июня, обновленный бренд представят в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Мы можем подтвердить, что стремимся открыться для наших гостей 12 июня. Точный график открытия предприятий будет известен позднее. Обновленный бренд мы представим отдельно в ближайшее время", — рассказали в пресс-службе.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже объявила, что приняла решение полностью уйти с рынка и продать бизнес в России. Компания уточнила, что намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования в России названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's.Позже стало известно, что покупателем стал текущий лицензиат Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Говор — владелец компании "ГиД". Он управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири — в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". В России первый ресторан сети появился в начале 1990 года. В настоящий момент компания насчитывает более 39 тысяч предприятий более чем в 100 странах.

https://ria.ru/20220523/makdonalds-1790146836.html

https://ria.ru/20220427/kompozitsiya-1785819621.html

россия

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

mcdonald's corporation, экономика, россия, санкции в отношении россии, москва