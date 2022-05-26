https://ria.ru/20220526/mcdonalds-1790800433.html
Собянин выразил уверенность в новом открытии McDonald's в Москве
Собянин выразил уверенность в новом открытии McDonald's в Москве - РИА Новости, 26.05.2022
Собянин выразил уверенность в новом открытии McDonald's в Москве
Рестораны McDonald's вновь откроют в Москве, но под новым брендом, выразил уверенность мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:38
2022-05-26T11:38
2022-05-26T12:37
экономика
россия
mcdonald's corporation
санкции в отношении россии
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Рестораны McDonald's вновь откроют в Москве, но под новым брендом, выразил уверенность мэр столицы Сергей Собянин.По его словам, 95-98% процентов продуктов, используемых при приготовлении блюд, оказались российского производства, что также касается и технологий.Сообщается, что при поддержке правительства Москвы новый российский владелец McDonald's сохранит имеющуюся сеть точек быстрого питания, коллектив, меню и стандарты обслуживания клиентов.В начале марта корпорация временно закрыла в России 850 ресторанов из-за ситуации на Украине и приостановила все операции на рынке. В качестве причины генеральный директор Крис Кемпчински назвал отсутствие возможности "гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента на предприятиях и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости".Позже стало известно, что McDonald's продаст бизнес прежнему лицензиату Александру Говору. Согласно договору, он будет управлять заведениями под новым брендом.Открытие McDonald's в России под новым брендом ожидают в конце июня-начале июля, сделка по продаже бизнеса российскому франчайзи уже запущена, сообщил гендиректор ведущего аналитического агентства на потребительском рынке РФ "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров.
https://ria.ru/20220519/obschepit-1789591809.html
https://ria.ru/20220519/mcdonalds-1789499164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, mcdonald's corporation, санкции в отношении россии, москва, сергей собянин
11:38 26.05.2022 (обновлено: 12:37 26.05.2022)
Собянин выразил уверенность в новом открытии McDonald's в Москве
Мэр Собянин выразил уверенность, что McDonald's снова откроют в Москве под новым брендом
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Рестораны McDonald's вновь откроют в Москве, но под новым брендом, выразил уверенность мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, 95-98% процентов продуктов, используемых при приготовлении блюд, оказались российского производства, что также касается и технологий.
"Наши курицы, котлеты, хлеб, помидоры и огурцы. Просто надо это все правильно сложить, упаковать и продать", — отметил глава города, выступая на суперфинале конкурса "Лидеры России".
Сообщается, что при поддержке правительства Москвы новый российский владелец McDonald's
сохранит имеющуюся сеть точек быстрого питания, коллектив, меню и стандарты обслуживания клиентов.
В начале марта корпорация временно закрыла в России 850 ресторанов из-за ситуации на Украине
и приостановила все операции на рынке. В качестве причины генеральный директор Крис Кемпчински назвал отсутствие возможности "гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента на предприятиях и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости".
Позже стало известно, что McDonald's продаст бизнес прежнему лицензиату Александру Говору. Согласно договору, он будет управлять заведениями под новым брендом.
Открытие McDonald's в России под новым брендом ожидают в конце июня-начале июля, сделка по продаже бизнеса российскому франчайзи уже запущена, сообщил гендиректор ведущего аналитического агентства на потребительском рынке РФ "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров.