https://ria.ru/20220526/mcdonalds-1790800433.html

Собянин выразил уверенность в новом открытии McDonald's в Москве

Собянин выразил уверенность в новом открытии McDonald's в Москве - РИА Новости, 26.05.2022

Собянин выразил уверенность в новом открытии McDonald's в Москве

Рестораны McDonald's вновь откроют в Москве, но под новым брендом, выразил уверенность мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:38

2022-05-26T11:38

2022-05-26T12:37

экономика

россия

mcdonald's corporation

санкции в отношении россии

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Рестораны McDonald's вновь откроют в Москве, но под новым брендом, выразил уверенность мэр столицы Сергей Собянин.По его словам, 95-98% процентов продуктов, используемых при приготовлении блюд, оказались российского производства, что также касается и технологий.Сообщается, что при поддержке правительства Москвы новый российский владелец McDonald's сохранит имеющуюся сеть точек быстрого питания, коллектив, меню и стандарты обслуживания клиентов.В начале марта корпорация временно закрыла в России 850 ресторанов из-за ситуации на Украине и приостановила все операции на рынке. В качестве причины генеральный директор Крис Кемпчински назвал отсутствие возможности "гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента на предприятиях и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости".Позже стало известно, что McDonald's продаст бизнес прежнему лицензиату Александру Говору. Согласно договору, он будет управлять заведениями под новым брендом.Открытие McDonald's в России под новым брендом ожидают в конце июня-начале июля, сделка по продаже бизнеса российскому франчайзи уже запущена, сообщил гендиректор ведущего аналитического агентства на потребительском рынке РФ "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров.

https://ria.ru/20220519/obschepit-1789591809.html

https://ria.ru/20220519/mcdonalds-1789499164.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, mcdonald's corporation, санкции в отношении россии, москва, сергей собянин