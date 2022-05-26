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Конгрессмены из Массачусетса помиловали последнюю из "салемских ведьм"

Конгрессмены из Массачусетса помиловали последнюю из "салемских ведьм" - РИА Новости, 26.05.2022

Конгрессмены из Массачусетса помиловали последнюю из "салемских ведьм"

Конгрессмены из американского штата Массачусетс в четверг официально помиловали последнюю из "салемских ведьм", передает агентство Associated Press. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T21:40

2022-05-26T21:40

2022-05-26T21:44

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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Конгрессмены из американского штата Массачусетс в четверг официально помиловали последнюю из "салемских ведьм", передает агентство Associated Press.Согласно его данным, речь идет об Элизабет Джонсон - младшей, чье имя было реабилитировано спустя 329 лет после того, как она была осуждена за колдовство. В 1693 году в разгар судебного процесса на ведьмами из Салема женщину приговорили к смертной казни.В отличие от многих других фигуранток дела, Джонсон удалось в конце концов избежать высшей меры наказания. Однако, несмотря на то, что американское правосудие не смогло привести смертный приговор в исполнение, официального помилования женщина так и не дождалась.Законодатели Массачусетса решили пересмотреть ее дело после того, как в прошлом году американские школьники запустили кампанию по помилованию "ведьмы". Инициативная группа обнаружила, что не все обвиненные в колдовстве были помилованы - и решила, что справедливость должна быть восстановлена.Впоследствии сенатор от штата Диана Дизоглио инициировала поправки в закон от 1957 года, который отменял все приговоры ведьмам и колдунам из Салема. Предложенные ею поправки были одобрены.Процесс над ведьмами и колдунами из города Салема завершился в мае 1693 года. Тогда по обвинению в колдовстве были казнены 20 человек, еще около 200 были заключены в тюрьму.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, массачусетс