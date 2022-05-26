https://ria.ru/20220526/massachusets-1790980847.html
Конгрессмены из Массачусетса помиловали последнюю из "салемских ведьм"
Конгрессмены из Массачусетса помиловали последнюю из "салемских ведьм" - РИА Новости, 26.05.2022
Конгрессмены из Массачусетса помиловали последнюю из "салемских ведьм"
Конгрессмены из американского штата Массачусетс в четверг официально помиловали последнюю из "салемских ведьм", передает агентство Associated Press. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T21:40
2022-05-26T21:40
2022-05-26T21:44
в мире
массачусетс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg
ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Конгрессмены из американского штата Массачусетс в четверг официально помиловали последнюю из "салемских ведьм", передает агентство Associated Press.Согласно его данным, речь идет об Элизабет Джонсон - младшей, чье имя было реабилитировано спустя 329 лет после того, как она была осуждена за колдовство. В 1693 году в разгар судебного процесса на ведьмами из Салема женщину приговорили к смертной казни.В отличие от многих других фигуранток дела, Джонсон удалось в конце концов избежать высшей меры наказания. Однако, несмотря на то, что американское правосудие не смогло привести смертный приговор в исполнение, официального помилования женщина так и не дождалась.Законодатели Массачусетса решили пересмотреть ее дело после того, как в прошлом году американские школьники запустили кампанию по помилованию "ведьмы". Инициативная группа обнаружила, что не все обвиненные в колдовстве были помилованы - и решила, что справедливость должна быть восстановлена.Впоследствии сенатор от штата Диана Дизоглио инициировала поправки в закон от 1957 года, который отменял все приговоры ведьмам и колдунам из Салема. Предложенные ею поправки были одобрены.Процесс над ведьмами и колдунами из города Салема завершился в мае 1693 года. Тогда по обвинению в колдовстве были казнены 20 человек, еще около 200 были заключены в тюрьму.
массачусетс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64b0c490c78f459be1c47b6873c5a7b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, массачусетс
21:40 26.05.2022 (обновлено: 21:44 26.05.2022)
Конгрессмены из Массачусетса помиловали последнюю из "салемских ведьм"
Конгрессмены из Массачусетса спустя 329 лет помиловали последнюю из "салемских ведьм"
ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости.
Конгрессмены из американского штата Массачусетс в четверг официально помиловали последнюю из "салемских ведьм", передает
агентство Associated Press.
Согласно его данным, речь идет об Элизабет Джонсон - младшей, чье имя было реабилитировано спустя 329 лет после того, как она была осуждена за колдовство. В 1693 году в разгар судебного процесса на ведьмами из Салема женщину приговорили к смертной казни.
В отличие от многих других фигуранток дела, Джонсон удалось в конце концов избежать высшей меры наказания. Однако, несмотря на то, что американское правосудие не смогло привести смертный приговор в исполнение, официального помилования женщина так и не дождалась.
Законодатели Массачусетса решили пересмотреть ее дело после того, как в прошлом году американские школьники запустили кампанию по помилованию "ведьмы". Инициативная группа обнаружила, что не все обвиненные в колдовстве были помилованы - и решила, что справедливость должна быть восстановлена.
Впоследствии сенатор от штата Диана Дизоглио инициировала поправки в закон от 1957 года, который отменял все приговоры ведьмам и колдунам из Салема. Предложенные ею поправки были одобрены.
"Мы никогда не сможем изменить то, что случилось с такими жертвами, как Элизабет, но, по крайней мере, мы можем исправить ситуацию", - сказала Дизоглио.
Процесс над ведьмами и колдунами из города Салема завершился в мае 1693 года. Тогда по обвинению в колдовстве были казнены 20 человек, еще около 200 были заключены в тюрьму.