https://ria.ru/20220526/mariupol-1790952934.html

В Мариуполе погиб ребенок при детонации взрывоопасного предмета

В Мариуполе погиб ребенок при детонации взрывоопасного предмета - РИА Новости, 26.05.2022

В Мариуполе погиб ребенок при детонации взрывоопасного предмета

Ребенок погиб в Мариуполе в результате детонации взрывоопасного предмета на территории школы, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T19:16

2022-05-26T19:16

2022-05-26T20:16

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Ребенок погиб в Мариуполе в результате детонации взрывоопасного предмета на территории школы, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате детонации взрывоопасного предмета на территории школы № 30, расположенной по улице Днестровской, погиб ребенок", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его в Telegram-канале.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220526/spetsoperatsiya-1790777858.html

https://ria.ru/20220526/bezhentsy-1790769227.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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в мире, владимир путин, россия, мариуполь, донецкая народная республика