https://ria.ru/20220526/mariupol-1790795396.html

Работа по разминированию "Азовстали" ускорена, заявил Пушилин

Работа по разминированию "Азовстали" ускорена, заявил Пушилин - РИА Новости, 26.05.2022

Работа по разминированию "Азовстали" ускорена, заявил Пушилин

Работа по разминированию завода "Азовсталь" в Мариуполе, где долгое время оставались украинские войска и нацбаты, ускорена, но точные сроки ее завершения... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:22

2022-05-26T11:22

2022-05-26T11:53

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

азовсталь

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Работа по разминированию завода "Азовсталь" в Мариуполе, где долгое время оставались украинские войска и нацбаты, ускорена, но точные сроки ее завершения называть преждевременно, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Территория завода "Азовсталь" - больше десяти квадратных километров, поэтому это займет определенное время. Но мы ускоряемся, ускоряемся", - сказал Пушилин.По его словам, важно помимо скорости уделять внимание безопасности, чтобы сберечь жизнь саперов при разминировании многочисленных мин-ловушек, оставленных украинским войсками."Точного срока, когда все полностью будет разминировано, пока не скажу", - добавил глава республики.

https://ria.ru/20220526/miny-1790794234.html

азовсталь

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в мире, денис пушилин, азовсталь