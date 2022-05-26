https://ria.ru/20220526/mariupol-1790795396.html
Работа по разминированию "Азовстали" ускорена, заявил Пушилин
Работа по разминированию "Азовстали" ускорена, заявил Пушилин - РИА Новости, 26.05.2022
Работа по разминированию "Азовстали" ускорена, заявил Пушилин
Работа по разминированию завода "Азовсталь" в Мариуполе, где долгое время оставались украинские войска и нацбаты, ускорена, но точные сроки ее завершения... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:22
2022-05-26T11:22
2022-05-26T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
азовсталь
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Работа по разминированию завода "Азовсталь" в Мариуполе, где долгое время оставались украинские войска и нацбаты, ускорена, но точные сроки ее завершения называть преждевременно, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Территория завода "Азовсталь" - больше десяти квадратных километров, поэтому это займет определенное время. Но мы ускоряемся, ускоряемся", - сказал Пушилин.По его словам, важно помимо скорости уделять внимание безопасности, чтобы сберечь жизнь саперов при разминировании многочисленных мин-ловушек, оставленных украинским войсками."Точного срока, когда все полностью будет разминировано, пока не скажу", - добавил глава республики.
https://ria.ru/20220526/miny-1790794234.html
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в мире, денис пушилин, азовсталь
11:22 26.05.2022 (обновлено: 11:53 26.05.2022)
Работа по разминированию "Азовстали" ускорена, заявил Пушилин
Пушилин: работа по разминированию "Азовстали" ускорена, но точных сроков пока нет