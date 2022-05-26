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Басурин назвал сроки зачистки "Азовстали" - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Басурин назвал сроки зачистки "Азовстали"
Басурин назвал сроки зачистки "Азовстали" - РИА Новости, 26.05.2022
Басурин назвал сроки зачистки "Азовстали"
Всех спрятавшихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе украинских бойцов найдут, на полную зачистку требуется 2-3 недели, заявил официальный представитель ДНР... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:18
2022-05-26T11:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
эдуард басурин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Всех спрятавшихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе украинских бойцов найдут, на полную зачистку требуется 2-3 недели, заявил официальный представитель ДНР Эдуард Басурин."Я в самом начале говорил, что &lt;...&gt; после его освобождения ("Азовстали") произойдет полная зачистка в течение 2-3 недель, потому что территория большая, спрятаться есть где, плюс несогласованность общего командования на "Азовстали", она привела к тому, что каждый жил по-своему и каждый прятался в своем углу. Поэтому это возможно, что будут находить... Я думаю, что они и сами бы рады выйти, но они боятся", - сказал Басурин в эфире Первого канала."Они, как испуганный щенок - прячутся, забиваются в какой-то угол и думают, что их минует участь, и думают, что их никто не найдет. Найдут всех", - заверил представитель ДНР.Минобороны РФ 20 мая сообщило, что территория мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" полностью освобождена - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против бойцов которого в РФ заведено уголовное дело), перешли под полный контроль ВС РФ. Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 боевиков из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
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в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, эдуард басурин
11:18 26.05.2022 (обновлено: 11:55 26.05.2022)
 
Басурин назвал сроки зачистки "Азовстали"

Басурин: на полную зачистку "Азовстали" требуется две-три недели

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк"Азовсталь"
Азовсталь - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Азовсталь". Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Всех спрятавшихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе украинских бойцов найдут, на полную зачистку требуется 2-3 недели, заявил официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.
"Я в самом начале говорил, что <...> после его освобождения ("Азовстали") произойдет полная зачистка в течение 2-3 недель, потому что территория большая, спрятаться есть где, плюс несогласованность общего командования на "Азовстали", она привела к тому, что каждый жил по-своему и каждый прятался в своем углу. Поэтому это возможно, что будут находить... Я думаю, что они и сами бы рады выйти, но они боятся", - сказал Басурин в эфире Первого канала.
"Они, как испуганный щенок - прячутся, забиваются в какой-то угол и думают, что их минует участь, и думают, что их никто не найдет. Найдут всех", - заверил представитель ДНР.
Минобороны РФ 20 мая сообщило, что территория мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" полностью освобождена - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против бойцов которого в РФ заведено уголовное дело), перешли под полный контроль ВС РФ. Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 боевиков из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФЭдуард Басурин
 
 
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