https://ria.ru/20220526/mariupol-1790794544.html

Басурин назвал сроки зачистки "Азовстали"

Басурин назвал сроки зачистки "Азовстали" - РИА Новости, 26.05.2022

Басурин назвал сроки зачистки "Азовстали"

Всех спрятавшихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе украинских бойцов найдут, на полную зачистку требуется 2-3 недели, заявил официальный представитель ДНР... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:18

2022-05-26T11:18

2022-05-26T11:55

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

вооруженные силы рф

эдуард басурин

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Всех спрятавшихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе украинских бойцов найдут, на полную зачистку требуется 2-3 недели, заявил официальный представитель ДНР Эдуард Басурин."Я в самом начале говорил, что <...> после его освобождения ("Азовстали") произойдет полная зачистка в течение 2-3 недель, потому что территория большая, спрятаться есть где, плюс несогласованность общего командования на "Азовстали", она привела к тому, что каждый жил по-своему и каждый прятался в своем углу. Поэтому это возможно, что будут находить... Я думаю, что они и сами бы рады выйти, но они боятся", - сказал Басурин в эфире Первого канала."Они, как испуганный щенок - прячутся, забиваются в какой-то угол и думают, что их минует участь, и думают, что их никто не найдет. Найдут всех", - заверил представитель ДНР.Минобороны РФ 20 мая сообщило, что территория мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" полностью освобождена - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против бойцов которого в РФ заведено уголовное дело), перешли под полный контроль ВС РФ. Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 боевиков из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

https://ria.ru/20220525/kotly-1790567756.html

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в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, эдуард басурин