https://ria.ru/20220526/luvr-1790889946.html
Бывшего директора Лувра обвиняют в мошенничестве и отмывании денег
Бывшего директора Лувра обвиняют в мошенничестве и отмывании денег - РИА Новости, 26.05.2022
Бывшего директора Лувра обвиняют в мошенничестве и отмывании денег
Бывший директор музея Лувр Жан-Люк Мартинес обвиняется во Франции в отмывании денег и соучастии в мошенничестве, совершённом организованной группой, в рамках... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:20
2022-05-26T16:20
2022-05-26T16:20
тутанхамон
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Бывший директор музея Лувр Жан-Люк Мартинес обвиняется во Франции в отмывании денег и соучастии в мошенничестве, совершённом организованной группой, в рамках дела о незаконном обороте предметами античности, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.По данным агентства, экс-глава Лувра был в понедельник помещен под стражу вместе с двумя известными французскими египтологами, которые, впрочем, позднее были освобождены.Ранее французское издание Canard enchaîné сообщило, что следователи проверяют, закрывал ли Мартинес глаза на ложные сертификаты о происхождении пяти древнеегипетских предметов, среди которых стела Тутанхамона из розового гранита, приобретенная филиалом музея Лувр в Абу-Даби "за несколько десятков миллионов евро".Мартинес занимал пост директора музея с 2013 по 2021 год.
https://ria.ru/20210526/luvr-1733946877.html
https://ria.ru/20220518/muzei-1789105255.html
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тутанхамон, абу-даби, франция, в мире, лувр
Бывшего директора Лувра обвиняют в мошенничестве и отмывании денег
Бывшего директора Лувра Мартинеса обвиняют в мошенничестве и отмывании денег