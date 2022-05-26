https://ria.ru/20220526/luvr-1790889946.html

Бывшего директора Лувра обвиняют в мошенничестве и отмывании денег

Бывшего директора Лувра обвиняют в мошенничестве и отмывании денег - РИА Новости, 26.05.2022

Бывшего директора Лувра обвиняют в мошенничестве и отмывании денег

Бывший директор музея Лувр Жан-Люк Мартинес обвиняется во Франции в отмывании денег и соучастии в мошенничестве, совершённом организованной группой, в рамках... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T16:20

2022-05-26T16:20

2022-05-26T16:20

тутанхамон

абу-даби

франция

в мире

лувр

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Бывший директор музея Лувр Жан-Люк Мартинес обвиняется во Франции в отмывании денег и соучастии в мошенничестве, совершённом организованной группой, в рамках дела о незаконном обороте предметами античности, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.По данным агентства, экс-глава Лувра был в понедельник помещен под стражу вместе с двумя известными французскими египтологами, которые, впрочем, позднее были освобождены.Ранее французское издание Canard enchaîné сообщило, что следователи проверяют, закрывал ли Мартинес глаза на ложные сертификаты о происхождении пяти древнеегипетских предметов, среди которых стела Тутанхамона из розового гранита, приобретенная филиалом музея Лувр в Абу-Даби "за несколько десятков миллионов евро".Мартинес занимал пост директора музея с 2013 по 2021 год.

https://ria.ru/20210526/luvr-1733946877.html

https://ria.ru/20220518/muzei-1789105255.html

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тутанхамон, абу-даби, франция, в мире, лувр