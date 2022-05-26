https://ria.ru/20220526/lnr-1790764723.html

В ЛНР рассказали, как украинские боевики брали в заложники инвалидов

В ЛНР рассказали, как украинские боевики брали в заложники инвалидов - РИА Новости, 26.05.2022

В ЛНР рассказали, как украинские боевики брали в заложники инвалидов

Выжившие при пожаре в доме престарелых и инвалидов в поселке Старая Краснянка у города Кременная (ЛНР) рассказали, как украинские боевики прятались за их... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T08:35

2022-05-26T08:35

2022-05-26T09:41

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СВАТОВО, 26 мая - РИА Новости. Выжившие при пожаре в доме престарелых и инвалидов в поселке Старая Краснянка у города Кременная (ЛНР) рассказали, как украинские боевики прятались за их спинами. Это привело к пожару, в котором погибли около 50 подопечных интерната.Двадцать выживших в том пожаре пенсионеров сейчас живут в доме престарелых соседнего города Сватово."Мы до сих пор плачем, что живые остались", - признается одна из выживших, Елена Литвинова, уроженка соседнего Лисичанска. В доме-интернате она прожила 11 лет.Она до сих пор просыпается по ночам от страха, что снова лежит в своей кровати в приюте. Все началось 5 или 6 марта, когда в интернате появились четверо украинских военных."Они сидели на четвёртом этаже интерната, корректировали огонь", - рассказал ещё один бывший подопечный интерната, Валерий Слепаченко. Сам он к тому моменту прожил в интернате уже 6 лет.Когда бойцы ЛНР начали стрелять по украинцам, руководство интерната спустилось в подвал. Старики были предоставлены сами себе."Мы метались по этажам и спрашивали друг у друга, что делать", - вспоминает Литвинова.О том, чтобы спускать лежачих стариков в убежище, никто не думал - они были предоставлены сами себе."По сути, украинские военные прятались за нашими спинами. Когда началась бомбежка, это солдаты ховались (прятались - ред.) за нами. За бабками за старыми. Они под кровати ныряли. Вот так снаряд летит, они заскакивают кто куда: кто под кровать. А мы на кроватях лежим. Люди лежат, они ж не могут двигаться", - рассказал Слепаченко.Шесть дней старики провели в своем приюте в качестве заложников. "Нам нельзя было выходить", - говорит Литвинова.Вскоре силовики вызвали подкрепление. Машина вела огонь от стен интерната.Седьмого или восьмого марта в интернате произошёл первый пожар из-за обстрелов, но тогда его удалось потушить силами жильцов и сторожей интерната. Одиннадцатого марта пожар был более сильный. Спасением лежачих жильцов никто не занимался, спастись смогли только те, кто убежал. Помощь им оказали российские или луганские военные.Из 72 жильцов интерната в живых осталось только 20. По версии Генпрокуратуры ЛНР, пожар начался из-за обстрелов со стороны отступающих украинских войск.

https://ria.ru/20220526/postavki-1790755804.html

https://ria.ru/20220525/srazhenie-1790685722.html

https://ria.ru/20220525/donbass-1790598871.html

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лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Нам нельзя было выходить" – подопечные дома инвалидов в ЛНР рассказали о том, как стали заложниками Выжившие при пожаре в доме престарелых и инвалидов в поселке Старая Краснянка у города Кременная (ЛНР) рассказали, как украинские боевики прятались за их спинами. Это привело к пожару, в котором погибли около 50 подопечных интерната. Двадцать выживших в том пожаре пенсионеров сейчас живут в доме престарелых соседнего города Сватово. 2022-05-26T08:35 true PT3M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, лисичанск, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы рф