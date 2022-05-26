https://ria.ru/20220526/lnr-1790764723.html
В ЛНР рассказали, как украинские боевики брали в заложники инвалидов
В ЛНР рассказали, как украинские боевики брали в заложники инвалидов - РИА Новости, 26.05.2022
В ЛНР рассказали, как украинские боевики брали в заложники инвалидов
Выжившие при пожаре в доме престарелых и инвалидов в поселке Старая Краснянка у города Кременная (ЛНР) рассказали, как украинские боевики прятались за их... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T08:35
2022-05-26T08:35
2022-05-26T09:41
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
лисичанск
генеральная прокуратура рф
вооруженные силы рф
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СВАТОВО, 26 мая - РИА Новости. Выжившие при пожаре в доме престарелых и инвалидов в поселке Старая Краснянка у города Кременная (ЛНР) рассказали, как украинские боевики прятались за их спинами. Это привело к пожару, в котором погибли около 50 подопечных интерната.Двадцать выживших в том пожаре пенсионеров сейчас живут в доме престарелых соседнего города Сватово."Мы до сих пор плачем, что живые остались", - признается одна из выживших, Елена Литвинова, уроженка соседнего Лисичанска. В доме-интернате она прожила 11 лет.Она до сих пор просыпается по ночам от страха, что снова лежит в своей кровати в приюте. Все началось 5 или 6 марта, когда в интернате появились четверо украинских военных."Они сидели на четвёртом этаже интерната, корректировали огонь", - рассказал ещё один бывший подопечный интерната, Валерий Слепаченко. Сам он к тому моменту прожил в интернате уже 6 лет.Когда бойцы ЛНР начали стрелять по украинцам, руководство интерната спустилось в подвал. Старики были предоставлены сами себе."Мы метались по этажам и спрашивали друг у друга, что делать", - вспоминает Литвинова.О том, чтобы спускать лежачих стариков в убежище, никто не думал - они были предоставлены сами себе."По сути, украинские военные прятались за нашими спинами. Когда началась бомбежка, это солдаты ховались (прятались - ред.) за нами. За бабками за старыми. Они под кровати ныряли. Вот так снаряд летит, они заскакивают кто куда: кто под кровать. А мы на кроватях лежим. Люди лежат, они ж не могут двигаться", - рассказал Слепаченко.Шесть дней старики провели в своем приюте в качестве заложников. "Нам нельзя было выходить", - говорит Литвинова.Вскоре силовики вызвали подкрепление. Машина вела огонь от стен интерната.Седьмого или восьмого марта в интернате произошёл первый пожар из-за обстрелов, но тогда его удалось потушить силами жильцов и сторожей интерната. Одиннадцатого марта пожар был более сильный. Спасением лежачих жильцов никто не занимался, спастись смогли только те, кто убежал. Помощь им оказали российские или луганские военные.Из 72 жильцов интерната в живых осталось только 20. По версии Генпрокуратуры ЛНР, пожар начался из-за обстрелов со стороны отступающих украинских войск.
https://ria.ru/20220526/postavki-1790755804.html
https://ria.ru/20220525/srazhenie-1790685722.html
https://ria.ru/20220525/donbass-1790598871.html
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лисичанск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790771320_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e75f627047165d42aff691be6a067756.jpg
"Нам нельзя было выходить" – подопечные дома инвалидов в ЛНР рассказали о том, как стали заложниками
Выжившие при пожаре в доме престарелых и инвалидов в поселке Старая Краснянка у города Кременная (ЛНР) рассказали, как украинские боевики прятались за их спинами. Это привело к пожару, в котором погибли около 50 подопечных интерната.
Двадцать выживших в том пожаре пенсионеров сейчас живут в доме престарелых соседнего города Сватово.
2022-05-26T08:35
true
PT3M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, лисичанск, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы рф
08:35 26.05.2022 (обновлено: 09:41 26.05.2022)
В ЛНР рассказали, как украинские боевики брали в заложники инвалидов
В ЛНР рассказали, как украинские боевики прятались за спинами подопечных дома инвалидов
СВАТОВО, 26 мая - РИА Новости. Выжившие при пожаре в доме престарелых и инвалидов в поселке Старая Краснянка у города Кременная (ЛНР) рассказали, как украинские боевики прятались за их спинами. Это привело к пожару, в котором погибли около 50 подопечных интерната.
Двадцать выживших в том пожаре пенсионеров сейчас живут в доме престарелых соседнего города Сватово
.
"Мы до сих пор плачем, что живые остались", - признается одна из выживших, Елена Литвинова, уроженка соседнего Лисичанска
. В доме-интернате она прожила 11 лет.
Она до сих пор просыпается по ночам от страха, что снова лежит в своей кровати в приюте. Все началось 5 или 6 марта, когда в интернате появились четверо украинских военных.
"Они сидели на четвёртом этаже интерната, корректировали огонь", - рассказал ещё один бывший подопечный интерната, Валерий Слепаченко. Сам он к тому моменту прожил в интернате уже 6 лет.
Когда бойцы ЛНР
начали стрелять по украинцам, руководство интерната спустилось в подвал. Старики были предоставлены сами себе.
"Мы метались по этажам и спрашивали друг у друга, что делать", - вспоминает Литвинова.
О том, чтобы спускать лежачих стариков в убежище, никто не думал - они были предоставлены сами себе.
"По сути, украинские военные прятались за нашими спинами. Когда началась бомбежка, это солдаты ховались (прятались - ред.) за нами. За бабками за старыми. Они под кровати ныряли. Вот так снаряд летит, они заскакивают кто куда: кто под кровать. А мы на кроватях лежим. Люди лежат, они ж не могут двигаться", - рассказал Слепаченко.
Шесть дней старики провели в своем приюте в качестве заложников. "Нам нельзя было выходить", - говорит Литвинова.
Вскоре силовики вызвали подкрепление. Машина вела огонь от стен интерната.
Седьмого или восьмого марта в интернате произошёл первый пожар из-за обстрелов, но тогда его удалось потушить силами жильцов и сторожей интерната. Одиннадцатого марта пожар был более сильный. Спасением лежачих жильцов никто не занимался, спастись смогли только те, кто убежал. Помощь им оказали российские или луганские военные.
Из 72 жильцов интерната в живых осталось только 20. По версии Генпрокуратуры
ЛНР, пожар начался из-за обстрелов со стороны отступающих украинских войск.