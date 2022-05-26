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Через "Круг добра" закупили лекарства на сумму более 30 миллиардов рублей - РИА Новости, 26.05.2022
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Через "Круг добра" закупили лекарства на сумму более 30 миллиардов рублей
Через "Круг добра" закупили лекарства на сумму более 30 миллиардов рублей - РИА Новости, 26.05.2022
Через "Круг добра" закупили лекарства на сумму более 30 миллиардов рублей
Зарегистрированные препараты на сумму уже более 27 миллиардов рублей закуплены по поручению фонда "Круг добра", незарегистрированных в России лекарств закуплено РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:31
2022-05-26T11:33
здоровье - общество
общество
фонд "круг добра"
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Зарегистрированные препараты на сумму уже более 27 миллиардов рублей закуплены по поручению фонда "Круг добра", незарегистрированных в России лекарств закуплено на сумму 3,4 миллиарда рублей, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко.Фонд "Круг добра" был создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями."По поручению фонда "Круг добра" федеральное казенное учреждение при Минздраве Центр планирования лекарственного обеспечения детей закупил зарегистрированных лекарственных препаратов на сумму 27,4 миллиарда рублей. Фонд самостоятельно закупил незарегистрированных лекарственных препаратов на сумму 3,4 миллиарда рублей", - сообщил Ткаченко на круглом столе в Общественной палате на тему "Презентация отчета о деятельности фонда "Круг добра".Он уточнил, что общая сумма средств, поступивших от повышения ставки налогообложения, в прошлом году составила 75 миллиардов рублей.По словам Ткаченко, в результате прямых переговоров с производителями и крупнейшими поставщиками препаратов, благодаря участию в них Федеральной антимонопольной службы, удалось добиться снижения цен по некоторым лекарствам до 60%.
https://ria.ru/20220526/lekarstva-1790788814.html
https://ria.ru/20220526/zolgensma-1790788039.html
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здоровье - общество, общество, фонд "круг добра"
11:31 26.05.2022 (обновлено: 11:33 26.05.2022)
 
Через "Круг добра" закупили лекарства на сумму более 30 миллиардов рублей

Ткаченко: через "Круг добра" закупили лекарства на сумму более 30 миллиардов рублей

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкФармацевт
Фармацевт - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Зарегистрированные препараты на сумму уже более 27 миллиардов рублей закуплены по поручению фонда "Круг добра", незарегистрированных в России лекарств закуплено на сумму 3,4 миллиарда рублей, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко.
Фонд "Круг добра" был создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.
Сотрудница лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
10:56
"Круг добра" закупает лекарства с запасом
"По поручению фонда "Круг добра" федеральное казенное учреждение при Минздраве Центр планирования лекарственного обеспечения детей закупил зарегистрированных лекарственных препаратов на сумму 27,4 миллиарда рублей. Фонд самостоятельно закупил незарегистрированных лекарственных препаратов на сумму 3,4 миллиарда рублей", - сообщил Ткаченко на круглом столе в Общественной палате на тему "Презентация отчета о деятельности фонда "Круг добра".
Он уточнил, что общая сумма средств, поступивших от повышения ставки налогообложения, в прошлом году составила 75 миллиардов рублей.
По словам Ткаченко, в результате прямых переговоров с производителями и крупнейшими поставщиками препаратов, благодаря участию в них Федеральной антимонопольной службы, удалось добиться снижения цен по некоторым лекарствам до 60%.
Zolgensma (Золгенсма) - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
10:53
"Круг добра" рассказал об обеспечении пациентов препаратом "Золгенсма"
 
Здоровье - ОбществоОбществоФонд "Круг добра"
 
 
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