https://ria.ru/20220526/lekarstva-1790788814.html

"Круг добра" закупает лекарства с запасом

"Круг добра" закупает лекарства с запасом - РИА Новости, 26.05.2022

"Круг добра" закупает лекарства с запасом

Фонд "Круг добра" закупает лекарственные препараты с запасом, чтобы обеспечить непрерывность лечения, сейчас идут закупки уже на первый квартал следующего года, РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:56

2022-05-26T10:56

2022-05-26T11:25

общество

фонд "круг добра"

здоровье - общество

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Фонд "Круг добра" закупает лекарственные препараты с запасом, чтобы обеспечить непрерывность лечения, сейчас идут закупки уже на первый квартал следующего года, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко.Фонд "Круг добра" был создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями."Сейчас фонд закупает лекарственные препараты с запасом, даже на первый квартал следующего года, чтобы обеспечить непрерывность лечения", - сказал Ткаченко на круглом столе в Общественной палате на тему "Презентация отчета о деятельности фонда "Круг добра".

https://ria.ru/20220526/zolgensma-1790788039.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, фонд "круг добра", здоровье - общество