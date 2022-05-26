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"Круг добра" закупает лекарства с запасом - РИА Новости, 26.05.2022
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"Круг добра" закупает лекарства с запасом
"Круг добра" закупает лекарства с запасом - РИА Новости, 26.05.2022
"Круг добра" закупает лекарства с запасом
Фонд "Круг добра" закупает лекарственные препараты с запасом, чтобы обеспечить непрерывность лечения, сейчас идут закупки уже на первый квартал следующего года, РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:56
2022-05-26T11:25
общество
фонд "круг добра"
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Фонд "Круг добра" закупает лекарственные препараты с запасом, чтобы обеспечить непрерывность лечения, сейчас идут закупки уже на первый квартал следующего года, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко.Фонд "Круг добра" был создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями."Сейчас фонд закупает лекарственные препараты с запасом, даже на первый квартал следующего года, чтобы обеспечить непрерывность лечения", - сказал Ткаченко на круглом столе в Общественной палате на тему "Презентация отчета о деятельности фонда "Круг добра".
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общество, фонд "круг добра", здоровье - общество
10:56 26.05.2022 (обновлено: 11:25 26.05.2022)
 
"Круг добра" закупает лекарства с запасом

Ткаченко: "Круг добра" закупает лекарства с запасом, чтобы обеспечить непрерывное лечение

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории
Сотрудница лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудница лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Фонд "Круг добра" закупает лекарственные препараты с запасом, чтобы обеспечить непрерывность лечения, сейчас идут закупки уже на первый квартал следующего года, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко.
Фонд "Круг добра" был создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.
"Сейчас фонд закупает лекарственные препараты с запасом, даже на первый квартал следующего года, чтобы обеспечить непрерывность лечения", - сказал Ткаченко на круглом столе в Общественной палате на тему "Презентация отчета о деятельности фонда "Круг добра".
Zolgensma (Золгенсма) - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
10:53
"Круг добра" рассказал об обеспечении пациентов препаратом "Золгенсма"
 
ОбществоФонд "Круг добра"Здоровье - Общество
 
 
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