https://ria.ru/20220526/lekarstva-1790788814.html
"Круг добра" закупает лекарства с запасом
"Круг добра" закупает лекарства с запасом - РИА Новости, 26.05.2022
"Круг добра" закупает лекарства с запасом
Фонд "Круг добра" закупает лекарственные препараты с запасом, чтобы обеспечить непрерывность лечения, сейчас идут закупки уже на первый квартал следующего года, РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:56
2022-05-26T10:56
2022-05-26T11:25
общество
фонд "круг добра"
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Фонд "Круг добра" закупает лекарственные препараты с запасом, чтобы обеспечить непрерывность лечения, сейчас идут закупки уже на первый квартал следующего года, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко.Фонд "Круг добра" был создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями."Сейчас фонд закупает лекарственные препараты с запасом, даже на первый квартал следующего года, чтобы обеспечить непрерывность лечения", - сказал Ткаченко на круглом столе в Общественной палате на тему "Презентация отчета о деятельности фонда "Круг добра".
https://ria.ru/20220526/zolgensma-1790788039.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, фонд "круг добра", здоровье - общество
10:56 26.05.2022 (обновлено: 11:25 26.05.2022)
"Круг добра" закупает лекарства с запасом
Ткаченко: "Круг добра" закупает лекарства с запасом, чтобы обеспечить непрерывное лечение
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Фонд "Круг добра" закупает лекарственные препараты с запасом, чтобы обеспечить непрерывность лечения, сейчас идут закупки уже на первый квартал следующего года, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко.
Фонд "Круг добра
" был создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.
"Сейчас фонд закупает лекарственные препараты с запасом, даже на первый квартал следующего года, чтобы обеспечить непрерывность лечения", - сказал Ткаченко на круглом столе в Общественной палате на тему "Презентация отчета о деятельности фонда "Круг добра".