https://ria.ru/20220526/lavrov-1790968037.html

Лавров намерен добиваться от США разъяснений по биолабораториям на Украине

Лавров намерен добиваться от США разъяснений по биолабораториям на Украине - РИА Новости, 26.05.2022

Лавров намерен добиваться от США разъяснений по биолабораториям на Украине

Россия будет добиваться, чтобы США все-таки дали разъяснения по военно-биологической деятельности на Украине, также Москва будет разбираться с информацией, что... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T20:23

2022-05-26T20:23

2022-05-26T20:46

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия будет добиваться, чтобы США все-таки дали разъяснения по военно-биологической деятельности на Украине, также Москва будет разбираться с информацией, что к этой работе были причастны Германия и Великобритания, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.Он напомнил, что в освобожденном в рамках военной спецоперации Мариуполе были обнаружены лаборатории, "оставленные в спешном порядке американцами, которые пытались уничтожить документы, образцы"."Не всё им удалось уничтожить. Имеющиеся и сохранившиеся там образцы патогенов и документы четко показали военную направленность проводимых там экспериментов. Из этих документов ясно, что таких лабораторий на Украине не один десяток. Будем добиваться того, чтобы вся эта информация, предъявленная нами в СБ ООН, была, во-первых, воспринята серьезно, во-вторых, чтобы эта информация легла в основу конкретных действий, которые необходимо предпринять по Конвенции о биологическом оружии. Она предполагает разъяснения со стороны США, чем они там занимались", - сказал Лавров в интервью RT Arabic."Будем продолжать добиваться на основе обязательств, вытекающих из Конвенции, принятия США конкретных мер, и разбираться с дополнительно поступившей информацией, что к этим экспериментам и военно-биологическим лабораториям, в частности на Украине, причастны были другие страны, по некоторым сведениям, Великобритания и Германия", - отметил министр.

https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html

https://ria.ru/20220521/emigratsiya-1789839555.html

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в мире, сша, украина, великобритания, совет безопасности оон, rt arabic