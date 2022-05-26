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Лавров назвал условия Зеленского по возобновлению переговоров несерьезными - РИА Новости, 26.05.2022
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Лавров назвал условия Зеленского по возобновлению переговоров несерьезными
Лавров назвал условия Зеленского по возобновлению переговоров несерьезными - РИА Новости, 26.05.2022
Лавров назвал условия Зеленского по возобновлению переговоров несерьезными
Владимир Зеленский выдвигает несерьезные условия для возобновления переговоров с Россией и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил министр... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T20:10
2022-05-26T20:10
в мире
украина
rt arabic
сергей лавров
владимир зеленский
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский выдвигает несерьезные условия для возобновления переговоров с Россией и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Если вы о том, кто хочет и кто готов к переговорам, то вот Зеленский на днях давал, он каждый день чего-нибудь дает, интервью и заявил, что он готов к переговорам, но переговоры могут быть исключительно между ним и Путиным. Якобы ни на каком другом уровне не имеет смысла этим заниматься. Переговоры, по его мнению, должны состояться без каких-либо посредников и только после того, как Украина восстановит под своим контролем территории по состоянию на 23 февраля. То, что это несерьезно, не надо никому объяснять и доказывать", - сказал Лавров в интервью RT Arabic."Западу выгодно такую не очень интеллектуально мотивированную неуступчивость поддерживать. Это тоже факт", - добавил он.
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в мире, украина, rt arabic, сергей лавров, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
20:10 26.05.2022
 
Лавров назвал условия Зеленского по возобновлению переговоров несерьезными

Лавров: условия Зеленского по возобновлению переговоров с Москвой не серьезны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский выдвигает несерьезные условия для возобновления переговоров с Россией и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Если вы о том, кто хочет и кто готов к переговорам, то вот Зеленский на днях давал, он каждый день чего-нибудь дает, интервью и заявил, что он готов к переговорам, но переговоры могут быть исключительно между ним и Путиным. Якобы ни на каком другом уровне не имеет смысла этим заниматься. Переговоры, по его мнению, должны состояться без каких-либо посредников и только после того, как Украина восстановит под своим контролем территории по состоянию на 23 февраля. То, что это несерьезно, не надо никому объяснять и доказывать", - сказал Лавров в интервью RT Arabic.
"Западу выгодно такую не очень интеллектуально мотивированную неуступчивость поддерживать. Это тоже факт", - добавил он.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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В миреУкраинаRT ArabicСергей ЛавровВладимир ЗеленскийМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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