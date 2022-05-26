https://ria.ru/20220526/lavrov-1790965160.html

Лавров назвал условия Зеленского по возобновлению переговоров несерьезными

Лавров назвал условия Зеленского по возобновлению переговоров несерьезными - РИА Новости, 26.05.2022

Лавров назвал условия Зеленского по возобновлению переговоров несерьезными

Владимир Зеленский выдвигает несерьезные условия для возобновления переговоров с Россией и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил министр... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T20:10

2022-05-26T20:10

2022-05-26T20:10

в мире

украина

rt arabic

сергей лавров

владимир зеленский

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский выдвигает несерьезные условия для возобновления переговоров с Россией и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Если вы о том, кто хочет и кто готов к переговорам, то вот Зеленский на днях давал, он каждый день чего-нибудь дает, интервью и заявил, что он готов к переговорам, но переговоры могут быть исключительно между ним и Путиным. Якобы ни на каком другом уровне не имеет смысла этим заниматься. Переговоры, по его мнению, должны состояться без каких-либо посредников и только после того, как Украина восстановит под своим контролем территории по состоянию на 23 февраля. То, что это несерьезно, не надо никому объяснять и доказывать", - сказал Лавров в интервью RT Arabic."Западу выгодно такую не очень интеллектуально мотивированную неуступчивость поддерживать. Это тоже факт", - добавил он.

https://ria.ru/20220525/sammit-1790746614.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, rt arabic, сергей лавров, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)