20:09 26.05.2022 (обновлено: 22:53 26.05.2022)
Лавров предостерег от поставок Киеву оружия, способного ударить по России
Лавров предостерег от поставок Украине оружия, способного нанести удары по России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Поставки западными странами Украине вооружений, которые способны наносить удары по территории России, станут шагом к неприемлемой эскалации напряженности, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic.
"Запад призвал нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать до Российской Федерации. Именно таких вооружений публично требует Зеленский", — сказал министр.
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Он добавил, что Москва предупреждала о возможных последствиях таких решений.
"Мы предостерегли Запад самым серьезным образом, что они уже, по сути дела, ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это будет серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации. Надеюсь, что здравые умы на Западе, там таких еще немного осталось, понимают это", — отметил Лавров.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.