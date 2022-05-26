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Лавров предостерег от поставок Киеву оружия, способного ударить по России - РИА Новости, 26.05.2022
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Лавров предостерег от поставок Киеву оружия, способного ударить по России
Лавров предостерег от поставок Киеву оружия, способного ударить по России - РИА Новости, 26.05.2022
Лавров предостерег от поставок Киеву оружия, способного ударить по России
Поставки западными странами Украине вооружений, которые способны наносить удары по территории России, станут шагом к неприемлемой эскалации напряженности,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T20:09
2022-05-26T22:53
владимир путин
россия
украина
донбасс
rt arabic
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Поставки западными странами Украине вооружений, которые способны наносить удары по территории России, станут шагом к неприемлемой эскалации напряженности, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic."Запад призвал нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать до Российской Федерации. Именно таких вооружений публично требует Зеленский", — сказал министр.Он добавил, что Москва предупреждала о возможных последствиях таких решений."Мы предостерегли Запад самым серьезным образом, что они уже, по сути дела, ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это будет серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации. Надеюсь, что здравые умы на Западе, там таких еще немного осталось, понимают это", — отметил Лавров.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html
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владимир путин, россия, украина, донбасс, rt arabic
20:09 26.05.2022 (обновлено: 22:53 26.05.2022)
 
Лавров предостерег от поставок Киеву оружия, способного ударить по России

Лавров предостерег от поставок Украине оружия, способного нанести удары по России

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Поставки западными странами Украине вооружений, которые способны наносить удары по территории России, станут шагом к неприемлемой эскалации напряженности, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic.
"Запад призвал нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать до Российской Федерации. Именно таких вооружений публично требует Зеленский", — сказал министр.
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Он добавил, что Москва предупреждала о возможных последствиях таких решений.
"Мы предостерегли Запад самым серьезным образом, что они уже, по сути дела, ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это будет серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации. Надеюсь, что здравые умы на Западе, там таких еще немного осталось, понимают это", — отметил Лавров.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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