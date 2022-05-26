https://ria.ru/20220526/lavrov-1790965017.html

Лавров предостерег от поставок Киеву оружия, способного ударить по России

Лавров предостерег от поставок Киеву оружия, способного ударить по России - РИА Новости, 26.05.2022

Лавров предостерег от поставок Киеву оружия, способного ударить по России

Поставки западными странами Украине вооружений, которые способны наносить удары по территории России, станут шагом к неприемлемой эскалации напряженности,... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T20:09

2022-05-26T20:09

2022-05-26T22:53

владимир путин

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украина

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Поставки западными странами Украине вооружений, которые способны наносить удары по территории России, станут шагом к неприемлемой эскалации напряженности, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic."Запад призвал нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать до Российской Федерации. Именно таких вооружений публично требует Зеленский", — сказал министр.Он добавил, что Москва предупреждала о возможных последствиях таких решений."Мы предостерегли Запад самым серьезным образом, что они уже, по сути дела, ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это будет серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации. Надеюсь, что здравые умы на Западе, там таких еще немного осталось, понимают это", — отметил Лавров.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html

россия

украина

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владимир путин, россия, украина, донбасс, rt arabic