https://ria.ru/20220526/kurs-1790814280.html
Курс евро поднялся выше 66 рублей
Курс евро поднялся выше 66 рублей - РИА Новости, 26.05.2022
Курс евро поднялся выше 66 рублей
Курс рубля усиливает падение: евро уже торгуется по 66 рублей, доллар - дороже 63 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:27
2022-05-26T12:27
2022-05-26T13:03
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
курс рубля
курс доллара
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Курс рубля усиливает падение: евро уже торгуется по 66 рублей, доллар - дороже 63 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.57 мск растёт на 3,99 рубля, до 63,32 рубля, евро - на 5,5 рубля, до 66,13 рубля.Банк России на внеплановом заседании в четверг снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта - до 11% годовых.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, московская биржа, курс рубля, курс доллара
12:27 26.05.2022 (обновлено: 13:03 26.05.2022)
Курс евро поднялся выше 66 рублей
Курс евро на торгах Мосбиржи поднялся до 66,13 рубля