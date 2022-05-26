https://ria.ru/20220526/kurs-1790814280.html

Курс евро поднялся выше 66 рублей

Курс евро поднялся выше 66 рублей - РИА Новости, 26.05.2022

Курс евро поднялся выше 66 рублей

Курс рубля усиливает падение: евро уже торгуется по 66 рублей, доллар - дороже 63 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:27

2022-05-26T12:27

2022-05-26T13:03

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

московская биржа

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курс доллара

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Курс рубля усиливает падение: евро уже торгуется по 66 рублей, доллар - дороже 63 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.57 мск растёт на 3,99 рубля, до 63,32 рубля, евро - на 5,5 рубля, до 66,13 рубля.Банк России на внеплановом заседании в четверг снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта - до 11% годовых.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, московская биржа, курс рубля, курс доллара