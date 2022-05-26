https://ria.ru/20220526/krizis-1790793901.html

Собянин считает, что кризис в России может стать временем возможностей

Собянин считает, что кризис в России может стать временем возможностей - РИА Новости, 26.05.2022

Собянин считает, что кризис в России может стать временем возможностей

Кризис для России - не только проблемы, но и возможности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на суперфинале конкурса "Лидеры России". РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:16

2022-05-26T11:16

2022-05-26T11:28

россия

политика

сергей собянин

москва

"лидеры россии"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790796695_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_cd0eb39696750c807f46dda8a5a8a0f5.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Кризис для России - не только проблемы, но и возможности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на суперфинале конкурса "Лидеры России"."Здесь две надпись "Лидеры России" и "Россия - страна возможностей". Стандартные надписи, но сегодня за ними скрывается нечто большее, за последние годы ни одной команде лидеров не приходилось сталкиваться с такими вызовами, с которыми вы столкнетесь, поэтому вы должны быть не просто лидерами, вы должны быть суперлидерами, для того, чтобы преодолеть трудность, стать победителем. Россия - страна возможностей. Каждый кризис - это не только проблемы, но и возможности. Если исходить из этой формулы, то Россия - не только страна возможностей, но и кризисов, проблем, войн, революций, и потом страна возможной, в конечном счете - победы", - сказал Собянин.Мэр отметил, что такого давления и санкций, как сегодня, никогда не было, но мы выстоим. И если посмотреть, то из 14 лет Россия находилась 8 лет в кризисах, и каждый раз страна и город их проходили.

https://ria.ru/20220411/krizis-1782837325.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, сергей собянин, москва, "лидеры россии"