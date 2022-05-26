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Собянин считает, что кризис в России может стать временем возможностей - РИА Новости, 26.05.2022
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Собянин считает, что кризис в России может стать временем возможностей
Собянин считает, что кризис в России может стать временем возможностей - РИА Новости, 26.05.2022
Собянин считает, что кризис в России может стать временем возможностей
Кризис для России - не только проблемы, но и возможности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на суперфинале конкурса "Лидеры России". РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:16
2022-05-26T11:28
россия
политика
сергей собянин
москва
"лидеры россии"
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Кризис для России - не только проблемы, но и возможности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на суперфинале конкурса "Лидеры России"."Здесь две надпись "Лидеры России" и "Россия - страна возможностей". Стандартные надписи, но сегодня за ними скрывается нечто большее, за последние годы ни одной команде лидеров не приходилось сталкиваться с такими вызовами, с которыми вы столкнетесь, поэтому вы должны быть не просто лидерами, вы должны быть суперлидерами, для того, чтобы преодолеть трудность, стать победителем. Россия - страна возможностей. Каждый кризис - это не только проблемы, но и возможности. Если исходить из этой формулы, то Россия - не только страна возможностей, но и кризисов, проблем, войн, революций, и потом страна возможной, в конечном счете - победы", - сказал Собянин.Мэр отметил, что такого давления и санкций, как сегодня, никогда не было, но мы выстоим. И если посмотреть, то из 14 лет Россия находилась 8 лет в кризисах, и каждый раз страна и город их проходили.
https://ria.ru/20220411/krizis-1782837325.html
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россия, политика, сергей собянин, москва, "лидеры россии"
11:16 26.05.2022 (обновлено: 11:28 26.05.2022)
 
Собянин считает, что кризис в России может стать временем возможностей

Мэр Москвы Собянин: кризис для России — это не только проблемы, но и возможности

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время суперфинала четвертого сезона конкурса "Лидеры России"
Мэр Москвы Сергей Собянин во время суперфинала четвертого сезона конкурса Лидеры России - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин во время суперфинала четвертого сезона конкурса "Лидеры России"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Кризис для России - не только проблемы, но и возможности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на суперфинале конкурса "Лидеры России".
"Здесь две надпись "Лидеры России" и "Россия - страна возможностей". Стандартные надписи, но сегодня за ними скрывается нечто большее, за последние годы ни одной команде лидеров не приходилось сталкиваться с такими вызовами, с которыми вы столкнетесь, поэтому вы должны быть не просто лидерами, вы должны быть суперлидерами, для того, чтобы преодолеть трудность, стать победителем. Россия - страна возможностей. Каждый кризис - это не только проблемы, но и возможности. Если исходить из этой формулы, то Россия - не только страна возможностей, но и кризисов, проблем, войн, революций, и потом страна возможной, в конечном счете - победы", - сказал Собянин.
Мэр отметил, что такого давления и санкций, как сегодня, никогда не было, но мы выстоим. И если посмотреть, то из 14 лет Россия находилась 8 лет в кризисах, и каждый раз страна и город их проходили.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 08:26
Косачев заявил, что России и Западу нужен сценарий выхода из кризиса
 
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