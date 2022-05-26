https://ria.ru/20220526/kreditovanie-1790779742.html

К программе льготного кредитования предприятий Москвы присоединился 21 банк

К программе льготного кредитования предприятий Москвы присоединился 21 банк - РИА Новости, 26.05.2022

К программе льготного кредитования предприятий Москвы присоединился 21 банк

Более 20 российских банков присоединись к программе льготного кредитования промышленных предприятий Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:23

2022-05-26T10:23

2022-05-26T10:23

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

экономика

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Более 20 российских банков присоединись к программе льготного кредитования промышленных предприятий Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Исходя из экономической ситуации и запросов бизнеса, мы постоянно совершенствуем меры поддержки, которые город предоставляет предпринимателям, и расширяем список партнеров. Так, благодаря соглашениям с банками столичные промышленники могут получить кредиты на пополнение оборотных средств и реализацию инвестиционных программ по ставке ниже рыночной – не выше девяти процентов. На данный момент к программе льготного кредитования предприятий присоединился уже 21 банк страны", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение снизить ставки по льготным кредитам для предприятий и организаций нефинансового сектора экономики с 11 до 9%, для компаний строительной отрасли – с 12 до 9%. Новые условия будут действовать как по новым займам, так и по тем, что были одобрены ранее.Оператором программы является Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. В марте этого года туда направили дополнительно 10 миллиардов рублей на льготные кредиты для промышленников. Кроме того, аналогичную сумму Фонд получил на поддержку строителей. На данный момент сумма одобренных городом заявок промышленных предприятий и строительных компаний на льготные кредиты достигла 108 миллиардов рублей. Со списком банков-партнеров можно ознакомиться на сайте Фонда.

https://ria.ru/20220518/zakupki-1789239250.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, экономика