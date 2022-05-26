https://ria.ru/20220526/koronavirus-1790800822.html
Новой мощной волны COVID-19 в России быть не должно, считает Скворцова
Новой мощной волны COVID-19 в России быть не должно, считает Скворцова - РИА Новости, 26.05.2022
Новой мощной волны COVID-19 в России быть не должно, считает Скворцова
Новой мощной волны коронавирусной инфекции в России быть не должно, но прогнозировать сложно, считает глава ФМБА Вероника Скворцова. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:39
2022-05-26T11:39
2022-05-26T11:42
распространение коронавируса
россия
общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вероника скворцова
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Новой мощной волны коронавирусной инфекции в России быть не должно, но прогнозировать сложно, считает глава ФМБА Вероника Скворцова."Мне представляется, что мощной какой-то волны не должно быть ковида, конечно, сложно прогнозировать. Почему? Потому что есть процессы мутирования, видоизменения самого штамма, которые значительно меняют свойства этого вируса", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о признаках приближающейся новой волны COVID.
https://ria.ru/20220525/koronavirus-1790674488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вероника скворцова
11:39 26.05.2022 (обновлено: 11:42 26.05.2022)
Новой мощной волны COVID-19 в России быть не должно, считает Скворцова
Глава ФМБА Скворцова считает, что новой мощной волны COVID-19 в России быть не должно