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В Британии отчеканили 15-килограммовую монету к 70-летию правления королевы
В Британии отчеканили 15-килограммовую монету к 70-летию правления королевы - РИА Новости, 26.05.2022
В Британии отчеканили 15-килограммовую монету к 70-летию правления королевы
Королевский монетный двор Великобритании отчеканил 15-килограммовую золотую монету к 70-летию правления королевы Елизаветы II. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:39
2022-05-26T17:39
2022-05-26T18:07
великобритания
елизавета ii
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ЛОНДОН, 26 мая – РИА Новости. Королевский монетный двор Великобритании отчеканил 15-килограммовую золотую монету к 70-летию правления королевы Елизаветы II."Посмотрите на это! Это 15-килограммовая золотая момента, отчеканенная к празднованию платинового юбилея Ее Величества", - сообщает пресс-служба учреждения.Отмечается, что это самая большая монета, созданная в истории монетного двора. Производственный процесс занял 400 часов.Номинал монеты 999-й пробы, диаметром 220 миллиметров, составляет 15 тысяч фунтов стерлингов. На лицевой стороне размещено изображение королевы верхом на лошади, на обратной стороне – монограмма королевы, окруженная розами, нарциссами, чертополохом и клевером, символизирующими различные части Соединенного Королевства.Кроме того, дизайн включает дополнительный знак, обозначающий особенности данного тиража. Речь идет о расположенной над цифрой "70" короне святого Эдуарда, в которой в 1953 году была коронована Елизавета.Монета изготовлена в одном экземпляре по частному заказу для британского коллекционера. Ее дизайн был одобрен королевой.
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великобритания, елизавета ii
17:39 26.05.2022 (обновлено: 18:07 26.05.2022)
В Британии отчеканили 15-килограммовую монету к 70-летию правления королевы
В Великобритании отчеканили 15-килограммовую золотую монету к 70-летию правления королевы
ЛОНДОН, 26 мая – РИА Новости.
Королевский монетный двор Великобритании отчеканил
15-килограммовую золотую монету к 70-летию правления королевы Елизаветы II.
"Посмотрите на это! Это 15-килограммовая золотая момента, отчеканенная к празднованию платинового юбилея Ее Величества", - сообщает пресс-служба учреждения.
Отмечается, что это самая большая монета, созданная в истории монетного двора. Производственный процесс занял 400 часов.
Номинал монеты 999-й пробы, диаметром 220 миллиметров, составляет 15 тысяч фунтов стерлингов. На лицевой стороне размещено изображение королевы верхом на лошади, на обратной стороне – монограмма королевы, окруженная розами, нарциссами, чертополохом и клевером, символизирующими различные части Соединенного Королевства.
Кроме того, дизайн включает дополнительный знак, обозначающий особенности данного тиража. Речь идет о расположенной над цифрой "70" короне святого Эдуарда, в которой в 1953 году была коронована Елизавета.
Монета изготовлена в одном экземпляре по частному заказу для британского коллекционера. Ее дизайн был одобрен королевой.