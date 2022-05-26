https://ria.ru/20220526/konkurs-1790832057.html
Организаторы конкурса в Италии, отстранившие россиянок, не пришли к мэру
Организаторы конкурса в Италии, отстранившие россиянок, не пришли к мэру - РИА Новости, 26.05.2022
Организаторы конкурса в Италии, отстранившие россиянок, не пришли к мэру
Организаторы международного конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера, не допустившие к участию трех российских скрипачек, не явились на встречу с... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:12
2022-05-26T14:12
2022-05-26T14:12
культура
новости культуры
дмитрий шостакович
сергей прокофьев
петр чайковский
музыка
россия
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155917/29/1559172974_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_d961468c349ee673e833a3237ccb8022.jpg
РИМ, 26 мая — РИА Новости. Организаторы международного конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера, не допустившие к участию трех российских скрипачек, не явились на встречу с представителями властей итальянской Гориции, заявил мэр города Родолфо Дзиберна.По словам мэра, во встрече должны были принять участие префект города и советник по вопросам культуры, однако со стороны организаторов конкурса на нее никто не пришел."Я этого немного ожидал, потому что президент (конкурса — Прим. ред.) Куалли с самого начала истории воздвиг непроходимую стену, но было должным попытаться пробить хотя бы в ней брешь. Очевидно, что со стороны Lipizer этого желания нет", — сказал мэр Гориции.Дзиберна подчеркнул, что между мэрией и ассоциации возникла непреодолимая дистанция в отношении идеи музыки как "инструмента мира" и "моста между народами".Дзиберна написал на своей странице в соцсети, что пригласил российских девушек принять участие в концерте в конце июля. Там российские и украинские музыканты будут выступать на одной сцене в знак "единства народов", подчеркнул мэр.Лоренцо Куалли в связи с несостоявшимся диалогом повторил свой тезис о том, что исключение скрипачек является ответом на действия России в отношении Украины, "как и в случае международных музыкальных конкурсов". "Мы частная и свободная ассоциация, и никто не может указывать нам, что делать", - приводит его слова сайт телеканала Rainews24.РИА Новости несколько раз пыталось обратиться к организаторам конкурса, однако Куалли оказывался недоступен для комментариев из-за занятости. Также на днях из программы финальной части конкурса убрали произведения таких русских композиторов, как Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Петр Чайковский, Александр Глазунов.Ранее одна из музыкантов Лидия Кочарян рассказала РИА Новости, что организаторы конкурса исключили трех скрипачек из России.В ответ на это музыкальный коллектив FVG Orchestra, который на протяжении нескольких лет сопровождал выступления конкурсантов после их сольных номеров, отказался от участия в состязании. Мэрия Гориции также рассматривает возможность выйти из числа попечителей конкурса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220526/musica-1790805202.html
россия
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155917/29/1559172974_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_37c4b6fcf8c8646929327fcad2f8d59b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, дмитрий шостакович, сергей прокофьев, петр чайковский, музыка, россия, италия
Организаторы конкурса в Италии, отстранившие россиянок, не пришли к мэру
Организаторы конкурса в Италии, отстранившие скрипачек из РФ, не пришли на встречу в мэрии
РИМ, 26 мая — РИА Новости. Организаторы международного конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера, не допустившие к участию трех российских скрипачек, не явились на встречу с представителями властей итальянской Гориции, заявил мэр города Родолфо Дзиберна.
"Я предпринял последнюю попытку с ассоциацией Lipizer вновь открыть двери трем российским скрипачкам, исключенным из конкурса за национальность", — написал он в Facebook*.
По словам мэра, во встрече должны были принять участие префект города и советник по вопросам культуры, однако со стороны организаторов конкурса на нее никто не пришел.
"Я этого немного ожидал, потому что президент (конкурса — Прим. ред.) Куалли с самого начала истории воздвиг непроходимую стену, но было должным попытаться пробить хотя бы в ней брешь. Очевидно, что со стороны Lipizer этого желания нет", — сказал мэр Гориции.
Дзиберна подчеркнул, что между мэрией и ассоциации возникла непреодолимая дистанция в отношении идеи музыки как "инструмента мира" и "моста между народами".
"Все это рушится перед лицом дискриминации, подобной той, которую Lipizer применил в отношении трех российских скрипачек", — сказал он.
Дзиберна написал на своей странице в соцсети, что пригласил российских девушек принять участие в концерте в конце июля. Там российские и украинские музыканты будут выступать на одной сцене в знак "единства народов", подчеркнул мэр.
Лоренцо Куалли в связи с несостоявшимся диалогом повторил свой тезис о том, что исключение скрипачек является ответом на действия России в отношении Украины, "как и в случае международных музыкальных конкурсов".
"Мы частная и свободная ассоциация, и никто не может указывать нам, что делать", - приводит его слова сайт телеканала Rainews24.
РИА Новости несколько раз пыталось обратиться к организаторам конкурса, однако Куалли оказывался недоступен для комментариев из-за занятости. Также на днях из программы финальной части конкурса убрали произведения таких русских композиторов, как Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Петр Чайковский, Александр Глазунов.
Ранее одна из музыкантов Лидия Кочарян рассказала
РИА Новости, что организаторы конкурса исключили трех скрипачек из России.
В ответ на это музыкальный коллектив FVG Orchestra, который на протяжении нескольких лет сопровождал выступления конкурсантов после их сольных номеров, отказался
от участия в состязании. Мэрия Гориции также рассматривает возможность выйти из числа попечителей конкурса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.