https://ria.ru/20220526/kndr-1790756408.html
КНДР за сутки зарегистрировала 105 тысяч пациентов с высокой температурой
КНДР за сутки зарегистрировала 105 тысяч пациентов с высокой температурой - РИА Новости, 26.05.2022
КНДР за сутки зарегистрировала 105 тысяч пациентов с высокой температурой
КНДР за сутки зарегистрировала более 105 тысяч новых пациентов с высокой температурой, при этом нет ни одного умершего, всего заболели более 3,17 миллиона... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T03:57
2022-05-26T03:57
2022-05-26T03:57
в мире
коронавирус covid-19
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 26 мая – РИА Новости. КНДР за сутки зарегистрировала более 105 тысяч новых пациентов с высокой температурой, при этом нет ни одного умершего, всего заболели более 3,17 миллиона человек, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Ранее сообщалось, что Северная Корея из-за появления в стране случаев коронавируса ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение "зловредной пандемии" и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки. Но предприятия, производящие товары, необходимые для жизни граждан, продолжают работать.Число больных, у которых была зафиксирована повышенная температура с конца апреля по 25 мая, составляет более 3,17 миллиона человек, из них 2,98 миллиона человек (91,4%) уже выздоровели, а 271 тысяча человек все еще проходит лечение. Точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.Как сообщает ЦТАК, в ситуация в стране с распространением пандемии "эффективно сдерживается и контролируется", положение стабильное, а после запуска максимальной чрезвычайно-противоэпидемической системы заболеваемость и смертность значительно уменьшились, увеличилось число выздоравливающих пациентов.Последние три дня умерших от лихорадки нет, на данный момент общее число жертв составляет 68 человек, смертность 0,002%. Сообщалось, что как минимум у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса "омикрон" BA.2, так называемый "стелс-омикрон".По данным ЦТАК, в борьбе с пандемией активно помогают и солдаты Корейской народной армии. Вместе с органами власти они развернули в Пхеньяне 50 новых аптечных пунктов, военные врачи снабжают медикаментами другие населённые пункты, лечат на дому и в аптеках, на заводах и предприятиях, где необходимо продолжать производство.
https://ria.ru/20220518/pomosch-1789149668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, коронавирус covid-19, кндр (северная корея)
КНДР за сутки зарегистрировала 105 тысяч пациентов с высокой температурой
КНДР за сутки зарегистрировала более 105 тысяч новых пациентов с высокой температурой
СЕУЛ, 26 мая – РИА Новости.
КНДР за сутки зарегистрировала более 105 тысяч новых пациентов с высокой температурой, при этом нет ни одного умершего, всего заболели более 3,17 миллиона человек, сообщило
северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что Северная Корея из-за появления в стране случаев коронавируса ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение "зловредной пандемии" и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки. Но предприятия, производящие товары, необходимые для жизни граждан, продолжают работать.
Число больных, у которых была зафиксирована повышенная температура с конца апреля по 25 мая, составляет более 3,17 миллиона человек, из них 2,98 миллиона человек (91,4%) уже выздоровели, а 271 тысяча человек все еще проходит лечение. Точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.
Как сообщает ЦТАК, в ситуация в стране с распространением пандемии "эффективно сдерживается и контролируется", положение стабильное, а после запуска максимальной чрезвычайно-противоэпидемической системы заболеваемость и смертность значительно уменьшились, увеличилось число выздоравливающих пациентов.
Последние три дня умерших от лихорадки нет, на данный момент общее число жертв составляет 68 человек, смертность 0,002%. Сообщалось, что как минимум у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса "омикрон" BA.2, так называемый "стелс-омикрон".
По данным ЦТАК, в борьбе с пандемией активно помогают и солдаты Корейской народной армии. Вместе с органами власти они развернули в Пхеньяне 50 новых аптечных пунктов, военные врачи снабжают медикаментами другие населённые пункты, лечат на дому и в аптеках, на заводах и предприятиях, где необходимо продолжать производство.