https://ria.ru/20220526/kitay-1790927019.html

США не стремятся изменить политическое устройство Китая, заявил Блинкен

США не стремятся изменить политическое устройство Китая, заявил Блинкен - РИА Новости, 26.05.2022

США не стремятся изменить политическое устройство Китая, заявил Блинкен

США не стремятся изменить политическое устройство Китая, но хотят доказать, что демократия эффективнее, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:56

2022-05-26T17:56

2022-05-26T18:10

в мире

китай

сша

государственный департамент сша

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. США не стремятся изменить политическое устройство Китая, но хотят доказать, что демократия эффективнее, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Мы не стремимся трансформировать политическую систему Китая. Наша задача заключается в том, чтобы вновь доказать способность демократии отвечать на экстренные вызовы, создавать возможности, обеспечивать человеческое достоинство", - сказал он, выступая с речью об основных принципах американской политики в отношении Китая.По словам Блинкена, США хотят продемонстрировать, что будущее принадлежит тем, кто верит в свободу, и все страны вправе без принуждения выбирать собственный путь.

https://ria.ru/20220426/medved-1785518011.html

китай

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, сша, государственный департамент сша, энтони блинкен