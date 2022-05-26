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США не стремятся изменить политическое устройство Китая, заявил Блинкен - РИА Новости, 26.05.2022
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США не стремятся изменить политическое устройство Китая, заявил Блинкен
США не стремятся изменить политическое устройство Китая, заявил Блинкен - РИА Новости, 26.05.2022
США не стремятся изменить политическое устройство Китая, заявил Блинкен
США не стремятся изменить политическое устройство Китая, но хотят доказать, что демократия эффективнее, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:56
2022-05-26T18:10
в мире
китай
сша
государственный департамент сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. США не стремятся изменить политическое устройство Китая, но хотят доказать, что демократия эффективнее, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Мы не стремимся трансформировать политическую систему Китая. Наша задача заключается в том, чтобы вновь доказать способность демократии отвечать на экстренные вызовы, создавать возможности, обеспечивать человеческое достоинство", - сказал он, выступая с речью об основных принципах американской политики в отношении Китая.По словам Блинкена, США хотят продемонстрировать, что будущее принадлежит тем, кто верит в свободу, и все страны вправе без принуждения выбирать собственный путь.
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в мире, китай, сша, государственный департамент сша, энтони блинкен
17:56 26.05.2022 (обновлено: 18:10 26.05.2022)
 
США не стремятся изменить политическое устройство Китая, заявил Блинкен

Госсекретарь Блинкен: США не стремятся изменить политическое устройство Китая

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. США не стремятся изменить политическое устройство Китая, но хотят доказать, что демократия эффективнее, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы не стремимся трансформировать политическую систему Китая. Наша задача заключается в том, чтобы вновь доказать способность демократии отвечать на экстренные вызовы, создавать возможности, обеспечивать человеческое достоинство", - сказал он, выступая с речью об основных принципах американской политики в отношении Китая.
По словам Блинкена, США хотят продемонстрировать, что будущее принадлежит тем, кто верит в свободу, и все страны вправе без принуждения выбирать собственный путь.
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В миреКитайСШАГосударственный департамент СШАЭнтони Блинкен
 
 
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