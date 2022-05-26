Глава МИД КНР: Китай не будет строить военную базу на Соломоновых островах
Глава МИД КНР заявил, что Китай не будет строить военную базу на Соломоновых островах
© AP Photo / Behrouz Mehri/PoolМинистр иностранных дел Китая Ван И
© AP Photo / Behrouz Mehri/Pool
Министр иностранных дел Китая Ван И
ПЕКИН, 26 мая – РИА Новости. У Китая нет намерения строить военную базу на Соломоновых островах, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и внешней торговли островного государства Джереми Манеле в Хониаре.
"Сотрудничество между Китаем и Соломоновыми Островами в области безопасности носит открытый характер и не направлено против третьих сторон, (Китай) не имеет намерения строить военную базу", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР.
Министр иностранных дел Китая с 26 мая по 4 июня посетит Соломоновы острова, Кирибати, Самоа, Фиджи, Тонга, Вануату, Папуа-Новую Гвинею и Восточный Тимор. Турне главы МИД КНР проходит на фоне озабоченности западных стран укреплением сотрудничества Пекина и островных тихоокеанских государств в сфере безопасности.
В среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что развитие сотрудничества Китая с островными государствами Южно-Тихоокеанского региона "не приведет к началу новой холодной войны в регионе". При этом Ван Вэньбинь ушел от прямого ответа на вопрос о возможных планах Китая заключить новое соглашения, затрагивающее, в частности, вопросы безопасности, со странами Южно-Тихоокеанского региона.
В апреле Ван Вэньбинь сообщил, что Китай и власти Соломоновых островов подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности, главной целью которого является содействие социальной стабильности и долгосрочной стабильности на островах, что отвечает общим интересам Соломоновых островов и Южно-Тихоокеанского региона. Он подчеркивал, что сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны.
Премьер Австралии Скотт Моррисон сказал, что возведение Китаем военной базы на Соломоновых островах станет "красной линией" для Канберры и Вашингтона. Представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй указывал, что сообщения о строительстве Китаем военно-морской базы на Соломоновых островах являются ложью.