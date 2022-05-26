https://ria.ru/20220526/kitay-1790879133.html

США и Китаю придется иметь дело друг с другом, заявил Блинкен

США и Китаю придется иметь дело друг с другом, заявил Блинкен - РИА Новости, 26.05.2022

США и Китаю придется иметь дело друг с другом, заявил Блинкен

США видят в Китае неотъемлемого участника мировой экономики и широкого спектра международных проблем, считая, что в обозримой перспективе двум странам "придется РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T15:47

2022-05-26T15:47

2022-05-26T15:47

в мире

сша

китай

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768915736_0:149:3109:1898_1920x0_80_0_0_48b0db8cbd10beaeb3cf51106bd1bd94.jpg

ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. США видят в Китае неотъемлемого участника мировой экономики и широкого спектра международных проблем, считая, что в обозримой перспективе двум странам "придется иметь дело друг с другом", говорится в речи, посвященной курсу США в отношении КНР, госсекретаря США Энтони Блинкена.Отрывки речи заранее распространила пресс-служба госдепа."Китай также является неотъемлемой частью мировой экономики и нашей способности решать (глобальные) проблемы: от климатического кризиса до COVID-19. Проще говоря, США и Китаю в обозримом будущем придется иметь дело друг с другом", - говорится в речи Блинкена.Госсекретарь добавил, что в тех ситуациях, когда США смогут конструктивно взаимодействовать с Китаем, они будут это делать."Это будет происходить не в качестве одолжения нам или кому-либо и точно не в отказ от наших принципов, а потому, что совместная работа над решением масштабных проблем – это то, чего мир ожидает от великих держав", - подчеркнул глава американской дипломатии.Кроме того, как отметил Блинкен, США не ищут "ни конфликта, ни холодной войны с Китаем"."Напротив, мы нацелены избегать и того, и другого", - сказал он.

https://ria.ru/20220526/ssha-1790868677.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220525/rossiya-1790532224.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, китай, энтони блинкен