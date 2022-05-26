https://ria.ru/20220526/kitay-1790879133.html
США и Китаю придется иметь дело друг с другом, заявил Блинкен
США и Китаю придется иметь дело друг с другом, заявил Блинкен - РИА Новости, 26.05.2022
США и Китаю придется иметь дело друг с другом, заявил Блинкен
США видят в Китае неотъемлемого участника мировой экономики и широкого спектра международных проблем, считая, что в обозримой перспективе двум странам "придется РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:47
2022-05-26T15:47
2022-05-26T15:47
в мире
сша
китай
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. США видят в Китае неотъемлемого участника мировой экономики и широкого спектра международных проблем, считая, что в обозримой перспективе двум странам "придется иметь дело друг с другом", говорится в речи, посвященной курсу США в отношении КНР, госсекретаря США Энтони Блинкена.Отрывки речи заранее распространила пресс-служба госдепа."Китай также является неотъемлемой частью мировой экономики и нашей способности решать (глобальные) проблемы: от климатического кризиса до COVID-19. Проще говоря, США и Китаю в обозримом будущем придется иметь дело друг с другом", - говорится в речи Блинкена.Госсекретарь добавил, что в тех ситуациях, когда США смогут конструктивно взаимодействовать с Китаем, они будут это делать."Это будет происходить не в качестве одолжения нам или кому-либо и точно не в отказ от наших принципов, а потому, что совместная работа над решением масштабных проблем – это то, чего мир ожидает от великих держав", - подчеркнул глава американской дипломатии.Кроме того, как отметил Блинкен, США не ищут "ни конфликта, ни холодной войны с Китаем"."Напротив, мы нацелены избегать и того, и другого", - сказал он.
https://ria.ru/20220526/ssha-1790868677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, энтони блинкен
США и Китаю придется иметь дело друг с другом, заявил Блинкен
Госсекретарь Блинкен заявил, что США не ищут конфликта с Китаем
ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. США видят в Китае неотъемлемого участника мировой экономики и широкого спектра международных проблем, считая, что в обозримой перспективе двум странам "придется иметь дело друг с другом", говорится в речи, посвященной курсу США в отношении КНР, госсекретаря США Энтони Блинкена.
Отрывки речи заранее распространила пресс-служба госдепа.
"Китай также является неотъемлемой частью мировой экономики и нашей способности решать (глобальные) проблемы: от климатического кризиса до COVID-19. Проще говоря, США
и Китаю
в обозримом будущем придется иметь дело друг с другом", - говорится в речи Блинкена.
Госсекретарь добавил, что в тех ситуациях, когда США смогут конструктивно взаимодействовать с Китаем, они будут это делать.
"Это будет происходить не в качестве одолжения нам или кому-либо и точно не в отказ от наших принципов, а потому, что совместная работа над решением масштабных проблем – это то, чего мир ожидает от великих держав", - подчеркнул глава американской дипломатии.
Кроме того, как отметил Блинкен, США не ищут "ни конфликта, ни холодной войны с Китаем".
"Напротив, мы нацелены избегать и того, и другого", - сказал он.