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Альтернативы интеграции Херсонской области в России нет, заявил Стремоусов
Альтернативы интеграции Херсонской области в России нет, заявил Стремоусов - РИА Новости, 26.05.2022
Альтернативы интеграции Херсонской области в России нет, заявил Стремоусов
Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что у региона нет альтернативы интеграции в состав Российской... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:51
2022-05-26T14:51
2022-05-26T14:51
владимир путин
россия
украина
херсонская область
миллет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что у региона нет альтернативы интеграции в состав Российской Федерации."Не существует других альтернатив, мы будем в любом случае интегрироваться в Российскую Федерацию, потому что все, что связано сегодня с нашей культурой, историей, традиционной семьей и с перспективой развития коренного населения юга Украины – это только Россия", - сказал Стремоусов в эфире крымского телеканала "Миллет".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220520/elektroenergiya-1789543556.html
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владимир путин, россия, украина, херсонская область , миллет
Альтернативы интеграции Херсонской области в России нет, заявил Стремоусов
Кирилл Стремоусов: у Херсонской области нет альтернативы интеграции в состав России