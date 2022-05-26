https://ria.ru/20220526/kherson-1790844698.html
Херсонские власти считают, что 80 процентов жителей готовы стать россиянами
Херсонские власти считают, что 80 процентов жителей готовы стать россиянами - РИА Новости, 26.05.2022
Херсонские власти считают, что 80 процентов жителей готовы стать россиянами
Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что количество желающих получить гражданство России в Херсонской РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:00
2022-05-26T14:00
2022-05-26T14:10
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что количество желающих получить гражданство России в Херсонской области составляет порядка 80% от числа жителей региона.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Документ был опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации."Думаю, что на самом деле этим (правом получения гражданства РФ – ред.) воспользуются большинство жителей Херсонской области… Если говорить сегодня о том, сколько процентов из того общего населения жителей Херсонщины получила бы возможность стать гражданами РФ, то это минимум 80%", - сказал Стремоусов в эфире крымского канала "Миллет".Глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо ранее заявил, что в администрацию Херсонской области уже поступило большое число заявлений на получение российских паспортов.
https://ria.ru/20220526/rossiya-1790759999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр
14:00 26.05.2022 (обновлено: 14:10 26.05.2022)
Херсонские власти считают, что 80 процентов жителей готовы стать россиянами
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: 80 процентов жителей региона готовы стать россиянами