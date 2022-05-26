https://ria.ru/20220526/kherson-1790776575.html

В Херсонской области рассказали, как Киев ухудшал положение фермеров

В Херсонской области рассказали, как Киев ухудшал положение фермеров - РИА Новости, 26.05.2022

В Херсонской области рассказали, как Киев ухудшал положение фермеров

Киевские власти, закрыв границу с Крымом и параллельно наращивая поставки овощей из Евросоюза, усугубляли положение херсонских фермерских хозяйств, которые были РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:07

2022-05-26T10:07

2022-05-26T10:08

специальная военная операция на украине

экономика

херсонская область

россия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 26 мая - РИА Новости. Киевские власти, закрыв границу с Крымом и параллельно наращивая поставки овощей из Евросоюза, усугубляли положение херсонских фермерских хозяйств, которые были вынуждены сокращать посевные объемы из года в год, заявил РИА Новости начальник сельхозуправления Генического района области Владислав Шибайлов."Когда Крым отошел к РФ, были искусственно закрыты границы нашими политиками. Они способствовали закрытию границ именно для наших фермеров. Фермеры в 2014-2015 годах еще возили свою продукцию в Крым. Но потом они оказались заблокированы, и некуда было возить эту продукцию. Уменьшались посевы под овощные и бахчевые культуры", - рассказал он.Собеседник агентства отметил, что последние годы в сложившейся ситуации была очень большая конкуренция, так как киевские власти закупали большие объемы сельхозпродукции из стран Евросоюза. "Завозили большое количество продукции оттуда, поэтому наша не пользовалась большим спросом", - сказал Шибайлов.Бывший владелец крупной агропромышленной компании в Каховском районе рассказал РИА Новости, что предприятия в Херсонской области уже начали регистрироваться в налоговом управлении в Крыму и подали документы на открытие счетов в одном из крымских банков для налаживания полноценной торговли с российскими регионами. Таким образом, идет восстановление логистики для экспорта херсонской сельхозпродукции в Крым и другие регионы России, что в свою очередь даст стимул для увеличения посевных объемов в данной области.

https://ria.ru/20220524/khozyaystvo-1790375811.html

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экономика, херсонская область , россия