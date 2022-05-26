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США предлагают ввести санкции против хакеров из КНДР - РИА Новости, 26.05.2022
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США предлагают ввести санкции против хакеров из КНДР
США предлагают ввести санкции против хакеров из КНДР - РИА Новости, 26.05.2022
США предлагают ввести санкции против хакеров из КНДР
США предлагают заморозить активы северокорейской киберструктуры Lazarus Group, якобы атаковавшей в числе прочего российские оборонные компании и предприятия... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T04:02
2022-05-26T04:02
сша
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кндр (северная корея)
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ООН, 26 мая – РИА Новости. США предлагают заморозить активы северокорейской киберструктуры Lazarus Group, якобы атаковавшей в числе прочего российские оборонные компании и предприятия энергетического сектора, следует из проекта американской резолюции в СБ ООН.Голосование по проекту намечено на четверг, сообщил ранее РИА Новости источник в Совбезе. Проект в наказание за очередные пуски ракет КНДР предлагает сократить допустимые объемы поставок нефти и нефтепродуктов в Северную Корею.Кроме того в тексте, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, содержится имя человека, а также ряд структур, активы которых предлагается заморозить.Одна из структур, по данным авторов резолюции, в свое время осуществляла деятельность и против российских учреждений.Lazarus Group, по данным США, специализируется на кибершпионаже, краже данных, денег и деструктивных вредоносных операциях. "Эта вредоносная кибергруппа, созданная КНДР еще в 2007 году, подчиняется 110-му Исследовательскому центру 3-го бюро Главного разведывательного управления. 3-е бюро также известно как 3-е бюро технического слежения и отвечает за многие кибероперации КНДР", - сказано в приложении к резолюции.По данным авторов, одной из целей Lazarus Group является получение доступа к конфиденциальным военным и правительственным сетям, а также к сетям частного сектора в ряде отраслей. "Полученная информация позволяет КНДР обходить санкции и нарушать соответствующие резолюции Совета безопасности", - говорится в тексте.В 2020 году Lazarus Group атаковала критическую инфраструктуру в Индии с использованием вредоносной программы "DTrack", пишут авторы.В 2021 году Lazarus Group якобы осуществляла киберактивность против японских организаций, а также южноафриканской грузовой и логистической компании.Заморозить активы предлагается также двум северокорейским компаниям: Korea Namgang Trading Corporation, а также Haegumgang Trading CorporationВ приложении к резолюции говорится и о частом лице, которому предлагается заморозить активы и запретить поездки. Это Ким Су Иль, который являлся "находящимся во Вьетнаме представителем Департамента военной промышленности, которое занимается надзором за разработкой баллистических ракет КНДР". "По состоянию на начало 2019 года он отвечал за экспорт из КНДР товаров, подпадающих под ограничения ООН – таких, как антрацитовый уголь и концентрат титановой руды. Эта торговая деятельность приносила иностранную валюту режиму КНДР", - говорится в тексте.
https://ria.ru/20220427/khakery-1785649625.html
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сша, оон, в мире, кндр (северная корея), россия
04:02 26.05.2022
 
США предлагают ввести санкции против хакеров из КНДР

США предлагают ввести санкции против хакеров из КНДР, якобы атаковавших российские объекты

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкХакеры
Хакеры - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ООН, 26 мая – РИА Новости. США предлагают заморозить активы северокорейской киберструктуры Lazarus Group, якобы атаковавшей в числе прочего российские оборонные компании и предприятия энергетического сектора, следует из проекта американской резолюции в СБ ООН.
Голосование по проекту намечено на четверг, сообщил ранее РИА Новости источник в Совбезе. Проект в наказание за очередные пуски ракет КНДР предлагает сократить допустимые объемы поставок нефти и нефтепродуктов в Северную Корею.
Кроме того в тексте, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, содержится имя человека, а также ряд структур, активы которых предлагается заморозить.
Одна из структур, по данным авторов резолюции, в свое время осуществляла деятельность и против российских учреждений.
Lazarus Group, по данным США, специализируется на кибершпионаже, краже данных, денег и деструктивных вредоносных операциях. "Эта вредоносная кибергруппа, созданная КНДР еще в 2007 году, подчиняется 110-му Исследовательскому центру 3-го бюро Главного разведывательного управления. 3-е бюро также известно как 3-е бюро технического слежения и отвечает за многие кибероперации КНДР", - сказано в приложении к резолюции.
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По данным авторов, одной из целей Lazarus Group является получение доступа к конфиденциальным военным и правительственным сетям, а также к сетям частного сектора в ряде отраслей. "Полученная информация позволяет КНДР обходить санкции и нарушать соответствующие резолюции Совета безопасности", - говорится в тексте.
В 2020 году Lazarus Group атаковала критическую инфраструктуру в Индии с использованием вредоносной программы "DTrack", пишут авторы.
"Кроме того, в 2020 году Lazarus Group проводила кибероперации против немецких и российских оборонных компаний, а также российского энергетического сектора и сектора информационных технологий в рамках киберкампании под названием "ThreatNeedle", - отмечается в приложении к резолюции.
В 2021 году Lazarus Group якобы осуществляла киберактивность против японских организаций, а также южноафриканской грузовой и логистической компании.
Заморозить активы предлагается также двум северокорейским компаниям: Korea Namgang Trading Corporation, а также Haegumgang Trading Corporation
В приложении к резолюции говорится и о частом лице, которому предлагается заморозить активы и запретить поездки. Это Ким Су Иль, который являлся "находящимся во Вьетнаме представителем Департамента военной промышленности, которое занимается надзором за разработкой баллистических ракет КНДР". "По состоянию на начало 2019 года он отвечал за экспорт из КНДР товаров, подпадающих под ограничения ООН – таких, как антрацитовый уголь и концентрат титановой руды. Эта торговая деятельность приносила иностранную валюту режиму КНДР", - говорится в тексте.
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