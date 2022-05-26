https://ria.ru/20220526/kazakhstan-1790863847.html
Глава Казахстана поручил ведомствам республики помогать российскому бизнесу
Глава Казахстана поручил ведомствам республики помогать российскому бизнесу - РИА Новости, 26.05.2022
Глава Казахстана поручил ведомствам республики помогать российскому бизнесу
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что поручил ведомствам республики максимально благоприятствовать российскому бизнесу, работающему на площадке... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:58
2022-05-26T14:58
2022-05-26T14:58
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казахстан
россия
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бизнес
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АЛМА-АТА, 26 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что поручил ведомствам республики максимально благоприятствовать российскому бизнесу, работающему на площадке международного финансового центра "Астана" (МФЦА).Выступая в четверг на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке, он напомнил о работе в столице Казахстана МФЦА, который функционирует в соответствии с английским правом. По его словам, площадка привлекает внимание бизнеса из России и других стран."Еще раз приглашаю всех более внимательно посмотреть на его работу. Тем более, что из России к нам в Казахстан прибыло более 200 предпринимателей, которые разместились именно на площадке МФЦА. Я дал поручение руководителям всех соответствующих ведомств создать режим наибольшего благоприятствования для российских предпринимателей, и они будут обеспечены всеми необходимыми условиями, начиная от миграционного режима и заканчивая решением других вопросов", - заявил Токаев.
https://ria.ru/20220526/kazakhstan-1790856014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, казахстан, россия, бишкек, бизнес
Глава Казахстана поручил ведомствам республики помогать российскому бизнесу
Глава Казахстана Токаев поручил ведомствам республики содействовать российскому бизнесу