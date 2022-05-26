https://ria.ru/20220526/kazakhstan-1790863847.html

Глава Казахстана поручил ведомствам республики помогать российскому бизнесу

Глава Казахстана поручил ведомствам республики помогать российскому бизнесу - РИА Новости, 26.05.2022

Глава Казахстана поручил ведомствам республики помогать российскому бизнесу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что поручил ведомствам республики максимально благоприятствовать российскому бизнесу, работающему на площадке... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T14:58

2022-05-26T14:58

2022-05-26T14:58

экономика

казахстан

россия

бишкек

бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788298633_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_93fe47f9d58407dd12871223b1d79e42.jpg

АЛМА-АТА, 26 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что поручил ведомствам республики максимально благоприятствовать российскому бизнесу, работающему на площадке международного финансового центра "Астана" (МФЦА).Выступая в четверг на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке, он напомнил о работе в столице Казахстана МФЦА, который функционирует в соответствии с английским правом. По его словам, площадка привлекает внимание бизнеса из России и других стран."Еще раз приглашаю всех более внимательно посмотреть на его работу. Тем более, что из России к нам в Казахстан прибыло более 200 предпринимателей, которые разместились именно на площадке МФЦА. Я дал поручение руководителям всех соответствующих ведомств создать режим наибольшего благоприятствования для российских предпринимателей, и они будут обеспечены всеми необходимыми условиями, начиная от миграционного режима и заканчивая решением других вопросов", - заявил Токаев.

https://ria.ru/20220526/kazakhstan-1790856014.html

казахстан

россия

бишкек

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, казахстан, россия, бишкек, бизнес