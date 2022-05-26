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Глава Казахстана поручил ведомствам республики помогать российскому бизнесу - РИА Новости, 26.05.2022
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Глава Казахстана поручил ведомствам республики помогать российскому бизнесу
Глава Казахстана поручил ведомствам республики помогать российскому бизнесу - РИА Новости, 26.05.2022
Глава Казахстана поручил ведомствам республики помогать российскому бизнесу
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что поручил ведомствам республики максимально благоприятствовать российскому бизнесу, работающему на площадке... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:58
2022-05-26T14:58
экономика
казахстан
россия
бишкек
бизнес
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АЛМА-АТА, 26 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что поручил ведомствам республики максимально благоприятствовать российскому бизнесу, работающему на площадке международного финансового центра "Астана" (МФЦА).Выступая в четверг на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке, он напомнил о работе в столице Казахстана МФЦА, который функционирует в соответствии с английским правом. По его словам, площадка привлекает внимание бизнеса из России и других стран."Еще раз приглашаю всех более внимательно посмотреть на его работу. Тем более, что из России к нам в Казахстан прибыло более 200 предпринимателей, которые разместились именно на площадке МФЦА. Я дал поручение руководителям всех соответствующих ведомств создать режим наибольшего благоприятствования для российских предпринимателей, и они будут обеспечены всеми необходимыми условиями, начиная от миграционного режима и заканчивая решением других вопросов", - заявил Токаев.
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экономика, казахстан, россия, бишкек, бизнес
14:58 26.05.2022
 
Глава Казахстана поручил ведомствам республики помогать российскому бизнесу

Глава Казахстана Токаев поручил ведомствам республики содействовать российскому бизнесу

© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкМечеть "Нур Астана" в Нур-Султане
Мечеть Нур Астана в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Sputnik / Абзал Калиев
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Мечеть "Нур Астана" в Нур-Султане. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 26 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что поручил ведомствам республики максимально благоприятствовать российскому бизнесу, работающему на площадке международного финансового центра "Астана" (МФЦА).
Выступая в четверг на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке, он напомнил о работе в столице Казахстана МФЦА, который функционирует в соответствии с английским правом. По его словам, площадка привлекает внимание бизнеса из России и других стран.
"Еще раз приглашаю всех более внимательно посмотреть на его работу. Тем более, что из России к нам в Казахстан прибыло более 200 предпринимателей, которые разместились именно на площадке МФЦА. Я дал поручение руководителям всех соответствующих ведомств создать режим наибольшего благоприятствования для российских предпринимателей, и они будут обеспечены всеми необходимыми условиями, начиная от миграционного режима и заканчивая решением других вопросов", - заявил Токаев.
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
14:38
Астана и Москва решили сложный вопрос в финансовой сфере, заявил Токаев
 
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