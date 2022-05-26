https://ria.ru/20220526/kater-1790864890.html

Полицейский катер задавил плававшего в Енисее красноярца

Полицейский катер задавил плававшего в Енисее красноярца - РИА Новости, 26.05.2022

Полицейский катер задавил плававшего в Енисее красноярца

Житель Красноярска, плававший в Енисее в 20 метрах от берега, погиб после наезда полицейского катера, сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК РФ. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T15:03

2022-05-26T15:03

2022-05-26T15:03

происшествия

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КРАСНОЯРСК, 26 мая - РИА Новости. Житель Красноярска, плававший в Енисее в 20 метрах от берега, погиб после наезда полицейского катера, сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК РФ."Предварительно установлено, что 26 мая в 13.30 местного времени катер, состоящий на балансе органов внутренних дел, в Абаканской протоке реки Енисей в 20 метрах от берега острова Отдыха в городе Красноярске осуществил наезд на мужчину 1956 года рождения, который купался в указанном месте", - сказано в релизе.Тело пловца пока не нашли. Все обстоятельства случившегося выясняются в рамках расследования по уголовному делу – оно возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта".

https://ria.ru/20220513/altaya-1788332337.html

красноярск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)