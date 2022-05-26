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Полицейский катер задавил плававшего в Енисее красноярца - РИА Новости, 26.05.2022
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Полицейский катер задавил плававшего в Енисее красноярца
Полицейский катер задавил плававшего в Енисее красноярца - РИА Новости, 26.05.2022
Полицейский катер задавил плававшего в Енисее красноярца
Житель Красноярска, плававший в Енисее в 20 метрах от берега, погиб после наезда полицейского катера, сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК РФ. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:03
2022-05-26T15:03
происшествия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОЯРСК, 26 мая - РИА Новости. Житель Красноярска, плававший в Енисее в 20 метрах от берега, погиб после наезда полицейского катера, сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК РФ."Предварительно установлено, что 26 мая в 13.30 местного времени катер, состоящий на балансе органов внутренних дел, в Абаканской протоке реки Енисей в 20 метрах от берега острова Отдыха в городе Красноярске осуществил наезд на мужчину 1956 года рождения, который купался в указанном месте", - сказано в релизе.Тело пловца пока не нашли. Все обстоятельства случившегося выясняются в рамках расследования по уголовному делу – оно возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта".
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происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
15:03 26.05.2022
 
Полицейский катер задавил плававшего в Енисее красноярца

Житель Красноярска, купавшийся в Енисее, погиб из-за наезда полицейского катера

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОЯРСК, 26 мая - РИА Новости. Житель Красноярска, плававший в Енисее в 20 метрах от берега, погиб после наезда полицейского катера, сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК РФ.
"Предварительно установлено, что 26 мая в 13.30 местного времени катер, состоящий на балансе органов внутренних дел, в Абаканской протоке реки Енисей в 20 метрах от берега острова Отдыха в городе Красноярске осуществил наезд на мужчину 1956 года рождения, который купался в указанном месте", - сказано в релизе.
Тело пловца пока не нашли. Все обстоятельства случившегося выясняются в рамках расследования по уголовному делу – оно возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта".
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