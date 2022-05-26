https://ria.ru/20220526/kartina-1790799785.html

Стало известно, отчего картина Репина была "хронически больна"

Стало известно, отчего картина Репина была "хронически больна" - РИА Новости, 26.05.2022

Стало известно, отчего картина Репина была "хронически больна"

Реставратор высшей категории Третьяковской галереи Александра Орловская, участвовавшая в восстановлении шедевра Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:49

2022-05-26T11:49

2022-05-26T11:49

культура

новости культуры

третьяковская галерея

иван грозный

музеи

выставки

искусство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789473295_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_f28427bbd75911e6561885e8e8bacf50.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Реставратор высшей категории Третьяковской галереи Александра Орловская, участвовавшая в восстановлении шедевра Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", рассказала РИА Новости, отчего полотно считалось "хронически больным"."На протяжении всего XX века реставраторы пытались решить глобальную проблему плохой связи грунта и красочного слоя", — сказала она, отметив, что начиная с 1920-х годов на произведении "начали происходить изменения состояния сохранности", все специалисты галереи знали, что "картина хронически больна".По словам реставратора, в ходе работ выяснилось, что толщина лакового покрытия во много раз превышала толщину красочного слоя."Соответственно, эти лаковые наслоения оказывали физическое воздействие на красочный слой и отчасти являлись причиной его отслоения", — рассказала собеседница агентства.В конце мая 2018 года перед закрытием Третьяковской галереи житель Воронежа Игорь Подпорин прорвался уже в пустой зал с картинами Репина и нанес по застекленному полотну несколько ударов металлической стойкой ограждения. Обвиняемый объяснил свои действия тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а произведение оскорбляет чувства верующих и является исторически недостоверной.Картину реставрировали в течение четырех лет.

https://ria.ru/20220526/kartina-1790792346.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, третьяковская галерея, иван грозный, музеи, выставки, искусство