https://ria.ru/20220526/kadyrov-1790856313.html

Украинские власти похищают людей и заставляют их воевать, заявил Кадыров

Украинские власти похищают людей и заставляют их воевать, заявил Кадыров - РИА Новости, 26.05.2022

Украинские власти похищают людей и заставляют их воевать, заявил Кадыров

Украинские националисты похищают людей и заставляют воевать против союзных войск республик Донбасса и России людей любой степени подготовленности, причем не... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T14:40

2022-05-26T14:40

2022-05-26T14:40

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донбасс

украина

вооруженные силы украины

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:32:1234:726_1920x0_80_0_0_e648e6055e7b7b2d905901e81402bf43.jpg

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Украинские националисты похищают людей и заставляют воевать против союзных войск республик Донбасса и России людей любой степени подготовленности, причем не только молодых, но и пожилых, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.Он выложил в своем Telegram-канале видео, где двое украинских военнопленных рассказывают, как попали на фронт."Это какими же низко падшими должны быть власти Украины, что выхватывают прямо из своих домов простых тружеников и отправляют их на передовую… По свидетельствам пленных … украинские националисты буквально похищают местных жителей и заставляют взять в руки оружие для сопротивления российским военнослужащим. Причем забирают бандеровцы не только молодых парней, но даже пожилых жителей", - прокомментировал Кадыров видеокадры.Опираясь на рассказ пленных, он уточнил, что их, как и тысячи других мобилизованных местных жителей, держат впроголодь. По словам этих солдат, "в том направлении, где был дислоцирован их отряд, главным себя объявил говорящий на чеченском шайтан под позывным "Алабай", который застрелил человека, отказавшегося рыть окопы"."Я всегда предупреждал, что у террористов, которые сбежали из Чеченской Республики, руки по локоть в крови. Ничего хорошего они не сделают ни для одного народа. От них надо ждать только беды. Вот теперь они бесчинствуют на Украине, пользуясь создавшейся ситуацией. Но недолго им осталось радоваться солнцу. С ними мы разберёмся в любом случае. У нас с ними свои счеты. Главное, чтобы раньше нас сами же украинцы их не пустили на удобрение", - заявил Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220525/kadyrov-1790717961.html

https://ria.ru/20220524/kadyrov-1790494679.html

россия

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, донбасс, украина, вооруженные силы украины, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, владимир путин