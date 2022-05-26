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Украинские власти похищают людей и заставляют их воевать, заявил Кадыров - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/kadyrov-1790856313.html
Украинские власти похищают людей и заставляют их воевать, заявил Кадыров
Украинские власти похищают людей и заставляют их воевать, заявил Кадыров - РИА Новости, 26.05.2022
Украинские власти похищают людей и заставляют их воевать, заявил Кадыров
Украинские националисты похищают людей и заставляют воевать против союзных войск республик Донбасса и России людей любой степени подготовленности, причем не... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:40
2022-05-26T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донбасс
украина
вооруженные силы украины
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Украинские националисты похищают людей и заставляют воевать против союзных войск республик Донбасса и России людей любой степени подготовленности, причем не только молодых, но и пожилых, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.Он выложил в своем Telegram-канале видео, где двое украинских военнопленных рассказывают, как попали на фронт."Это какими же низко падшими должны быть власти Украины, что выхватывают прямо из своих домов простых тружеников и отправляют их на передовую… По свидетельствам пленных … украинские националисты буквально похищают местных жителей и заставляют взять в руки оружие для сопротивления российским военнослужащим. Причем забирают бандеровцы не только молодых парней, но даже пожилых жителей", - прокомментировал Кадыров видеокадры.Опираясь на рассказ пленных, он уточнил, что их, как и тысячи других мобилизованных местных жителей, держат впроголодь. По словам этих солдат, "в том направлении, где был дислоцирован их отряд, главным себя объявил говорящий на чеченском шайтан под позывным "Алабай", который застрелил человека, отказавшегося рыть окопы"."Я всегда предупреждал, что у террористов, которые сбежали из Чеченской Республики, руки по локоть в крови. Ничего хорошего они не сделают ни для одного народа. От них надо ждать только беды. Вот теперь они бесчинствуют на Украине, пользуясь создавшейся ситуацией. Но недолго им осталось радоваться солнцу. С ними мы разберёмся в любом случае. У нас с ними свои счеты. Главное, чтобы раньше нас сами же украинцы их не пустили на удобрение", - заявил Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220525/kadyrov-1790717961.html
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в мире, россия, донбасс, украина, вооруженные силы украины, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, владимир путин
14:40 26.05.2022
 
Украинские власти похищают людей и заставляют их воевать, заявил Кадыров

Кадыров заявил, что украинские власти насильно мобилизуют всех вплоть до пожилых людей

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Украинские националисты похищают людей и заставляют воевать против союзных войск республик Донбасса и России людей любой степени подготовленности, причем не только молодых, но и пожилых, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Он выложил в своем Telegram-канале видео, где двое украинских военнопленных рассказывают, как попали на фронт.
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"Это какими же низко падшими должны быть власти Украины, что выхватывают прямо из своих домов простых тружеников и отправляют их на передовую… По свидетельствам пленных … украинские националисты буквально похищают местных жителей и заставляют взять в руки оружие для сопротивления российским военнослужащим. Причем забирают бандеровцы не только молодых парней, но даже пожилых жителей", - прокомментировал Кадыров видеокадры.
Опираясь на рассказ пленных, он уточнил, что их, как и тысячи других мобилизованных местных жителей, держат впроголодь. По словам этих солдат, "в том направлении, где был дислоцирован их отряд, главным себя объявил говорящий на чеченском шайтан под позывным "Алабай", который застрелил человека, отказавшегося рыть окопы".
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"Я всегда предупреждал, что у террористов, которые сбежали из Чеченской Республики, руки по локоть в крови. Ничего хорошего они не сделают ни для одного народа. От них надо ждать только беды. Вот теперь они бесчинствуют на Украине, пользуясь создавшейся ситуацией. Но недолго им осталось радоваться солнцу. С ними мы разберёмся в любом случае. У нас с ними свои счеты. Главное, чтобы раньше нас сами же украинцы их не пустили на удобрение", - заявил Кадыров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонбассУкраинаВооруженные силы УкраиныЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровВладимир Путин
 
 
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