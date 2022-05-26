https://ria.ru/20220526/izrail-1790891063.html

Парламент Ирака проголосовал за запрет на нормализацию отношений с Израилем

Парламент Ирака проголосовал за запрет на нормализацию отношений с Израилем - РИА Новости, 26.05.2022

Парламент Ирака проголосовал за запрет на нормализацию отношений с Израилем

Парламент Ирака проголосовал в поддержку законопроекта, запрещающего нормализацию отношений с Израилем, сообщила в четверг пресс-служба высшего законодательного РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T16:22

2022-05-26T16:22

2022-05-26T16:29

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КАИР, 26 мая - РИА Новости. Парламент Ирака проголосовал в поддержку законопроекта, запрещающего нормализацию отношений с Израилем, сообщила в четверг пресс-служба высшего законодательного органа арабской страны."Парламент единогласно проголосовал в поддержку закона о запрете нормализации отношений с сионистским образованием (Израилем - ред.)", - говорится в сообщении.Тем самым Ирак стал первой арабской страной, которая вводит подобную законодательную норму.Опубликованный иракскими СМИ законопроект предполагает "запрет на установление дипломатических, политических, военных, экономических, культурных или каких-либо других отношений" с Израилем, а также вводит уголовную ответственность за "любые формы нормализации отношений" с Израилем.В частности, гражданам Ирака под угрозой пожизненного заключения запрещается "посещать Израиль или его посольства в других странах, а также устанавливать с ними контакты". Этот запрет не распространяется на религиозное паломничество.Согласно законопроекту, к смертной казни или пожизненному заключению граждане Ирака могут быть приговорены в том числе за "установление каких-либо отношений с Израилем - дипломатических, экономических, политических, военных, в сфере безопасности или других", а также за "распространение сионистский идеологии" и за принадлежность к каким-либо израильским организациям.В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате процесса был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан.Палестинское руководство заявило, что рассматривает этот шаг как подрыв арабской мирной инициативы, решений арабских и исламских саммитов и нарушение международного права.Ирак не имеет дипотношений с Израилем. После заключения Авраамских соглашений официальный представитель премьер-министра Ирака Ахмед Мулла Таляль заявил, что законодательство страны не допускает нормализации отношений с Израилем. В свою очередь, глава МИД Ирака Фуад Хусейн заявлял, что Багдад придерживается решений арабских саммитов по поводу нормализации отношений с Израилем.

https://ria.ru/20220522/ssha-1789945361.html

https://ria.ru/20220519/irak-1789371609.html

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в мире, фуад хусейн, израиль, ирак, сша