https://ria.ru/20220526/izrail-1790891063.html
Парламент Ирака проголосовал за запрет на нормализацию отношений с Израилем
Парламент Ирака проголосовал за запрет на нормализацию отношений с Израилем - РИА Новости, 26.05.2022
Парламент Ирака проголосовал за запрет на нормализацию отношений с Израилем
Парламент Ирака проголосовал в поддержку законопроекта, запрещающего нормализацию отношений с Израилем, сообщила в четверг пресс-служба высшего законодательного РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:22
2022-05-26T16:22
2022-05-26T16:29
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КАИР, 26 мая - РИА Новости. Парламент Ирака проголосовал в поддержку законопроекта, запрещающего нормализацию отношений с Израилем, сообщила в четверг пресс-служба высшего законодательного органа арабской страны."Парламент единогласно проголосовал в поддержку закона о запрете нормализации отношений с сионистским образованием (Израилем - ред.)", - говорится в сообщении.Тем самым Ирак стал первой арабской страной, которая вводит подобную законодательную норму.Опубликованный иракскими СМИ законопроект предполагает "запрет на установление дипломатических, политических, военных, экономических, культурных или каких-либо других отношений" с Израилем, а также вводит уголовную ответственность за "любые формы нормализации отношений" с Израилем.В частности, гражданам Ирака под угрозой пожизненного заключения запрещается "посещать Израиль или его посольства в других странах, а также устанавливать с ними контакты". Этот запрет не распространяется на религиозное паломничество.Согласно законопроекту, к смертной казни или пожизненному заключению граждане Ирака могут быть приговорены в том числе за "установление каких-либо отношений с Израилем - дипломатических, экономических, политических, военных, в сфере безопасности или других", а также за "распространение сионистский идеологии" и за принадлежность к каким-либо израильским организациям.В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате процесса был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан.Палестинское руководство заявило, что рассматривает этот шаг как подрыв арабской мирной инициативы, решений арабских и исламских саммитов и нарушение международного права.Ирак не имеет дипотношений с Израилем. После заключения Авраамских соглашений официальный представитель премьер-министра Ирака Ахмед Мулла Таляль заявил, что законодательство страны не допускает нормализации отношений с Израилем. В свою очередь, глава МИД Ирака Фуад Хусейн заявлял, что Багдад придерживается решений арабских саммитов по поводу нормализации отношений с Израилем.
https://ria.ru/20220522/ssha-1789945361.html
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в мире, фуад хусейн, израиль, ирак, сша
16:22 26.05.2022 (обновлено: 16:29 26.05.2022)
Парламент Ирака проголосовал за запрет на нормализацию отношений с Израилем
Пресс-служба: иракский парламент выступил за запрет на нормализацию отношений с Израилем
КАИР, 26 мая - РИА Новости.
Парламент Ирака проголосовал в поддержку законопроекта, запрещающего нормализацию отношений с Израилем, сообщила
в четверг пресс-служба высшего законодательного органа арабской страны.
"Парламент единогласно проголосовал в поддержку закона о запрете нормализации отношений с сионистским образованием (Израилем
- ред.)", - говорится в сообщении.
Тем самым Ирак
стал первой арабской страной, которая вводит подобную законодательную норму.
Опубликованный иракскими СМИ законопроект предполагает "запрет на установление дипломатических, политических, военных, экономических, культурных или каких-либо других отношений" с Израилем, а также вводит уголовную ответственность за "любые формы нормализации отношений" с Израилем.
В частности, гражданам Ирака под угрозой пожизненного заключения запрещается "посещать Израиль или его посольства в других странах, а также устанавливать с ними контакты". Этот запрет не распространяется на религиозное паломничество.
Согласно законопроекту, к смертной казни или пожизненному заключению граждане Ирака могут быть приговорены в том числе за "установление каких-либо отношений с Израилем - дипломатических, экономических, политических, военных, в сфере безопасности или других", а также за "распространение сионистский идеологии" и за принадлежность к каким-либо израильским организациям.
В 2020 году США
запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате процесса был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ
, Бахрейн
, Марокко
и Судан
.
Палестинское руководство заявило, что рассматривает этот шаг как подрыв арабской мирной инициативы, решений арабских и исламских саммитов и нарушение международного права.
Ирак не имеет дипотношений с Израилем. После заключения Авраамских соглашений официальный представитель премьер-министра Ирака Ахмед Мулла Таляль заявил, что законодательство страны не допускает нормализации отношений с Израилем. В свою очередь, глава МИД Ирака Фуад Хусейн
заявлял, что Багдад
придерживается решений арабских саммитов по поводу нормализации отношений с Израилем.