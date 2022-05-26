https://ria.ru/20220526/izrail-1790751929.html
NYT: Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного иранского офицера
NYT: Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного иранского офицера - РИА Новости, 26.05.2022
NYT: Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного иранского офицера
Власти Израиля уведомили США, что ликвидировали высокопоставленного офицера иранской армии, который, предположительно, был ответственен за убийства израильтян и РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T01:27
2022-05-26T01:27
2022-05-26T11:05
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Власти Израиля уведомили США, что ликвидировали высокопоставленного офицера иранской армии, который, предположительно, был ответственен за убийства израильтян и граждан других стран по всему миру, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.Согласно этим данным, речь идет о полковнике Саяде Ходаи, занимавшем должность заместителя командира секретного подразделения иранской армии, которому "было поручено убивать определенных людей в различных частях света".Газета утверждает, что Ходаи был уничтожен в минувшее воскресенье вблизи своего дома в Тегеране. По информации источников, двое вооруженных лиц приблизились к его машине, после чего выпустили по ней не менее пяти пуль.Вслед за этим официальный Тегеран обвинил в случившемся Израиль, а Совет национальной безопасности страны пообещал дать жесткий ответ на это убийство.Ходаи среди прочего отвечал за операции на Ближнем Востоке, но этим ареал его деятельности не ограничивался. Издание пишет, что среди его мишеней также фигурировали гражданские и должностные лица из Европы, США, Кении, Эфиопии, ОАЭ.
https://ria.ru/20220519/pentagon-1789576606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, израиль, сша, тегеран (город), иран
01:27 26.05.2022 (обновлено: 11:05 26.05.2022)
NYT: Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного иранского офицера
NYT: Израиль уведомил США о ликвидации иранского полковника Саяда Ходаи в Тегеране