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NYT: Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного иранского офицера - РИА Новости, 26.05.2022
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NYT: Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного иранского офицера
NYT: Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного иранского офицера - РИА Новости, 26.05.2022
NYT: Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного иранского офицера
Власти Израиля уведомили США, что ликвидировали высокопоставленного офицера иранской армии, который, предположительно, был ответственен за убийства израильтян и РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T01:27
2022-05-26T11:05
в мире
израиль
сша
тегеран (город)
иран
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Власти Израиля уведомили США, что ликвидировали высокопоставленного офицера иранской армии, который, предположительно, был ответственен за убийства израильтян и граждан других стран по всему миру, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.Согласно этим данным, речь идет о полковнике Саяде Ходаи, занимавшем должность заместителя командира секретного подразделения иранской армии, которому "было поручено убивать определенных людей в различных частях света".Газета утверждает, что Ходаи был уничтожен в минувшее воскресенье вблизи своего дома в Тегеране. По информации источников, двое вооруженных лиц приблизились к его машине, после чего выпустили по ней не менее пяти пуль.Вслед за этим официальный Тегеран обвинил в случившемся Израиль, а Совет национальной безопасности страны пообещал дать жесткий ответ на это убийство.Ходаи среди прочего отвечал за операции на Ближнем Востоке, но этим ареал его деятельности не ограничивался. Издание пишет, что среди его мишеней также фигурировали гражданские и должностные лица из Европы, США, Кении, Эфиопии, ОАЭ.
https://ria.ru/20220519/pentagon-1789576606.html
израиль
сша
тегеран (город)
иран
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в мире, израиль, сша, тегеран (город), иран
01:27 26.05.2022 (обновлено: 11:05 26.05.2022)
 
NYT: Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного иранского офицера

NYT: Израиль уведомил США о ликвидации иранского полковника Саяда Ходаи в Тегеране

© AFP 2022 / Atta KenareИранские женщины c портретом полковника Саяда Ходаи во время похоронной процессии в Тегеране
Иранские женщины c портретом полковника Саяда Ходаи во время похоронной процессии в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© AFP 2022 / Atta Kenare
Иранские женщины c портретом полковника Саяда Ходаи во время похоронной процессии в Тегеране
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Власти Израиля уведомили США, что ликвидировали высокопоставленного офицера иранской армии, который, предположительно, был ответственен за убийства израильтян и граждан других стран по всему миру, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
Согласно этим данным, речь идет о полковнике Саяде Ходаи, занимавшем должность заместителя командира секретного подразделения иранской армии, которому "было поручено убивать определенных людей в различных частях света".
Газета утверждает, что Ходаи был уничтожен в минувшее воскресенье вблизи своего дома в Тегеране. По информации источников, двое вооруженных лиц приблизились к его машине, после чего выпустили по ней не менее пяти пуль.
Вслед за этим официальный Тегеран обвинил в случившемся Израиль, а Совет национальной безопасности страны пообещал дать жесткий ответ на это убийство.
Ходаи среди прочего отвечал за операции на Ближнем Востоке, но этим ареал его деятельности не ограничивался. Издание пишет, что среди его мишеней также фигурировали гражданские и должностные лица из Европы, США, Кении, Эфиопии, ОАЭ.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 19:46
Министры обороны США и Израиля обсудили Украину, Иран и Ближний Восток
 
В миреИзраильСШАТегеран (город)Иран
 
 
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