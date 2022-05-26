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Верховный суд отказал Центробанку в пересмотре иска к АТБ - РИА Новости, 26.05.2022
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Верховный суд отказал Центробанку в пересмотре иска к АТБ
Верховный суд отказал Центробанку в пересмотре иска к АТБ - РИА Новости, 26.05.2022
Верховный суд отказал Центробанку в пересмотре иска к АТБ
Верховный суд решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые отказали Азиатско-Тихоокеанскому банку (АТБ) во взыскании с бывших... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:23
2022-05-26T13:59
россия
экономика
азиатско-тихоокеанский банк
открытие (банк)
верховный суд рф
центральный банк рф (цб рф)
амурская область
андрей вдовин
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Верховный суд решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые отказали Азиатско-Тихоокеанскому банку (АТБ) во взыскании с бывших контролирующих лиц более 13,5 миллиарда рублей причиненных санацией убытков.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, судья ВС России Денис Капкаев отклонил кассационные жалобы АТБ и Центрального банка России, которому до прошлой осени принадлежало почти 100% АТБ, просивших направить дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.Это третий в России спор об убытках, причиненных санацией, рассмотренный как минимум судом первой инстанции. В двух предыдущих делах решения были приняты противоположные. Иски к контролирующим лицам "Открытия" (на 289,5 миллиарда рублей) и "Московского индустриального банка" (на 198 миллиардов) арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил. Решение по первому из них уже поддержали все вышестоящие суды — апелляционный, окружной и Верховный. Второе дело находится в апелляции.Причины такого решения судьи ВС России по делу АТБ станут известны после опубликования текста определения.АТБ — один из самых больших региональных банков Сибири и Дальнего Востока. В сентябре ЦБ сообщил о завершении процедуры оздоровления и продал его с торгов, в которых победил казахстанский фонд Pioneer Capital Invest. Согласно данным рейтинга РИА Новости, АТБ на 1 февраля занимал 50-е место в российской банковской системе.Банк России в апреле 2018 года взял АТБ на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. В сентябре того же года ЦБ стал владельцем свыше 99,9% акций банка, выкупив допэмиссию на 9 миллиардов рублей. Новая администрация подала к экс-руководству иск, сумму которого рассчитала по формуле из закона о банкротстве: убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив средства на докапитализацию в процессе санации под ключевую ставку на 20 лет.Арбитражный суд Амурской области в апреле 2021 года отклонил иск АТБ, который на тот момент принадлежал ЦБ, к шести бывшим топ-менеджерам, включая бенефициара и экс-предправления Андрея Вдовина и зампреда банка Вячеслава Андрюшкина, и компании "ППФИН Регион", бывшему основному владельцу банка. Суд указал в решении, что такой расчет убытков применяется, если вложенные средства утрачены вследствие ликвидации банка. В данном же случае санация была успешной, и ЦБ как основной собственник получил доход за 2019 и 2020 годы в 6,7 миллиарда рублей.Суд также решил, что формула, появившаяся в законе о банкротстве в июне 2018 года, не является процессуальной нормой, не имеет обратной силы и не применяется к правоотношениям, имевшим место до ее принятия. Наконец, суд пришел к выводу о недоказанности вины ответчиков в ухудшении положения АТБ. С выводами первой инстанции в июле 2021 года согласился апелляционный суд, а в ноябре – окружной.
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россия, экономика, азиатско-тихоокеанский банк, открытие (банк), верховный суд рф, центральный банк рф (цб рф), амурская область, андрей вдовин
13:23 26.05.2022 (обновлено: 13:59 26.05.2022)
 
Верховный суд отказал Центробанку в пересмотре иска к АТБ

Верховный суд отказал Центробанку в пересмотре иска к АТБ на 13,5 миллиарда рублей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Верховного суда России в Москве
Здание Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Верховный суд решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые отказали Азиатско-Тихоокеанскому банку (АТБ) во взыскании с бывших контролирующих лиц более 13,5 миллиарда рублей причиненных санацией убытков.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, судья ВС России Денис Капкаев отклонил кассационные жалобы АТБ и Центрального банка России, которому до прошлой осени принадлежало почти 100% АТБ, просивших направить дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.
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12 февраля, 10:10
В банках рассказали, как могут вырасти ставки по рублевым вкладам
Это третий в России спор об убытках, причиненных санацией, рассмотренный как минимум судом первой инстанции. В двух предыдущих делах решения были приняты противоположные. Иски к контролирующим лицам "Открытия" (на 289,5 миллиарда рублей) и "Московского индустриального банка" (на 198 миллиардов) арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил. Решение по первому из них уже поддержали все вышестоящие суды — апелляционный, окружной и Верховный. Второе дело находится в апелляции.
Причины такого решения судьи ВС России по делу АТБ станут известны после опубликования текста определения.
АТБ — один из самых больших региональных банков Сибири и Дальнего Востока. В сентябре ЦБ сообщил о завершении процедуры оздоровления и продал его с торгов, в которых победил казахстанский фонд Pioneer Capital Invest. Согласно данным рейтинга РИА Новости, АТБ на 1 февраля занимал 50-е место в российской банковской системе.
Банк России в апреле 2018 года взял АТБ на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. В сентябре того же года ЦБ стал владельцем свыше 99,9% акций банка, выкупив допэмиссию на 9 миллиардов рублей. Новая администрация подала к экс-руководству иск, сумму которого рассчитала по формуле из закона о банкротстве: убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив средства на докапитализацию в процессе санации под ключевую ставку на 20 лет.
Офис Азиатско-Тихоокеанского банка - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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Чистая прибыль АТБ в I полугодии выросла по МСФО на 36%, до 1,3 млрд рублей
Арбитражный суд Амурской области в апреле 2021 года отклонил иск АТБ, который на тот момент принадлежал ЦБ, к шести бывшим топ-менеджерам, включая бенефициара и экс-предправления Андрея Вдовина и зампреда банка Вячеслава Андрюшкина, и компании "ППФИН Регион", бывшему основному владельцу банка. Суд указал в решении, что такой расчет убытков применяется, если вложенные средства утрачены вследствие ликвидации банка. В данном же случае санация была успешной, и ЦБ как основной собственник получил доход за 2019 и 2020 годы в 6,7 миллиарда рублей.
Суд также решил, что формула, появившаяся в законе о банкротстве в июне 2018 года, не является процессуальной нормой, не имеет обратной силы и не применяется к правоотношениям, имевшим место до ее принятия. Наконец, суд пришел к выводу о недоказанности вины ответчиков в ухудшении положения АТБ. С выводами первой инстанции в июле 2021 года согласился апелляционный суд, а в ноябре – окружной.
 
РоссияЭкономикаАзиатско-Тихоокеанский БанкОткрытие (банк)Верховный суд РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Амурская областьАндрей Вдовин
 
 
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