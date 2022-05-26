https://ria.ru/20220526/irak-1790872409.html
Силовики ликвидировали на севере Ирака троих боевиков, сообщили СМИ
Силовики ликвидировали на севере Ирака троих боевиков, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.05.2022
Силовики ликвидировали на севере Ирака троих боевиков, сообщили СМИ
Иракские силовики ликвидировали на севере страны троих боевиков террористической организации "Исламское государство" * (ИГ, запрещена в РФ), в том числе... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:26
2022-05-26T15:26
2022-05-26T15:26
в мире
ирак
киркук (мухафаза)
исламское государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143816/30/1438163048_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_4389d12b8bbfc47e467641cf6b66ac9b.jpg
КАИР, 26 мая - РИА Новости. Иракские силовики ликвидировали на севере страны троих боевиков террористической организации "Исламское государство" * (ИГ, запрещена в РФ), в том числе террориста-смертника, сообщило в четверг информационное агентство Shafaq."Антитеррористические службы… в ночь на четверг устроили засаду против остатков банд ИГ на юге провинции Киркук и вступили в столкновение с тремя террористами, у одного из которых на теле была закреплена взрывчатка. Его ликвидировали на месте, двух других - после преследования", - цитирует агентство заявление Службы по борьбе с терроризмом.Ранее в понедельник шестеро фермеров погибли в провинции Киркук в результате нападения ИГ. Воспользовавшись плохими погодными условиями после начала очередной песчаной бури, боевики расстреляли фермеров и сожгли урожай. Иракские органы безопасности заявили, что ведут операцию по поиску организаторов нападения.В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над группировкой "Исламское государство", однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220520/ukraina-1789647154.html
https://ria.ru/20220510/obstrel-1787734412.html
ирак
киркук (мухафаза)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143816/30/1438163048_0:0:2145:1608_1920x0_80_0_0_68d77e08a24c5aeede2445524eab72ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, киркук (мухафаза), исламское государство
Силовики ликвидировали на севере Ирака троих боевиков, сообщили СМИ
Агентство Shafaq: силовики ликвидировали на севере Ирака троих боевиков