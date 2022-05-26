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Силовики ликвидировали на севере Ирака троих боевиков, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.05.2022
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Силовики ликвидировали на севере Ирака троих боевиков, сообщили СМИ
Силовики ликвидировали на севере Ирака троих боевиков, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.05.2022
Силовики ликвидировали на севере Ирака троих боевиков, сообщили СМИ
Иракские силовики ликвидировали на севере страны троих боевиков террористической организации "Исламское государство" * (ИГ, запрещена в РФ), в том числе... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:26
2022-05-26T15:26
в мире
ирак
киркук (мухафаза)
исламское государство
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КАИР, 26 мая - РИА Новости. Иракские силовики ликвидировали на севере страны троих боевиков террористической организации "Исламское государство" * (ИГ, запрещена в РФ), в том числе террориста-смертника, сообщило в четверг информационное агентство Shafaq."Антитеррористические службы… в ночь на четверг устроили засаду против остатков банд ИГ на юге провинции Киркук и вступили в столкновение с тремя террористами, у одного из которых на теле была закреплена взрывчатка. Его ликвидировали на месте, двух других - после преследования", - цитирует агентство заявление Службы по борьбе с терроризмом.Ранее в понедельник шестеро фермеров погибли в провинции Киркук в результате нападения ИГ. Воспользовавшись плохими погодными условиями после начала очередной песчаной бури, боевики расстреляли фермеров и сожгли урожай. Иракские органы безопасности заявили, что ведут операцию по поиску организаторов нападения.В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над группировкой "Исламское государство", однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220520/ukraina-1789647154.html
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ирак
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в мире, ирак, киркук (мухафаза), исламское государство
15:26 26.05.2022
 
Силовики ликвидировали на севере Ирака троих боевиков, сообщили СМИ

Агентство Shafaq: силовики ликвидировали на севере Ирака троих боевиков

© AFP 2022 / Ahmad Al-RubayeВоеннослужащий армии Ирака в окрестностях города Эль-Фаллуджа, Ирак. 22 мая 2016
Военнослужащий армии Ирака в окрестностях города Эль-Фаллуджа, Ирак. 22 мая 2016 - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
Читать ria.ru в
КАИР, 26 мая - РИА Новости. Иракские силовики ликвидировали на севере страны троих боевиков террористической организации "Исламское государство" * (ИГ, запрещена в РФ), в том числе террориста-смертника, сообщило в четверг информационное агентство Shafaq.
"Антитеррористические службы… в ночь на четверг устроили засаду против остатков банд ИГ на юге провинции Киркук и вступили в столкновение с тремя террористами, у одного из которых на теле была закреплена взрывчатка. Его ликвидировали на месте, двух других - после преследования", - цитирует агентство заявление Службы по борьбе с терроризмом.
Джордж Буш — младший, 43-й президент США. - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 09:18
"Исповедь по Фрейду". Известные американцы высмеяли оговорку Буша об Ираке
Ранее в понедельник шестеро фермеров погибли в провинции Киркук в результате нападения ИГ. Воспользовавшись плохими погодными условиями после начала очередной песчаной бури, боевики расстреляли фермеров и сожгли урожай. Иракские органы безопасности заявили, что ведут операцию по поиску организаторов нападения.
В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над группировкой "Исламское государство", однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.
Американские военные на авиабазе в Ираке - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреИракКиркук (мухафаза)Исламское государство
 
 
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