https://ria.ru/20220526/irak-1790872409.html

Силовики ликвидировали на севере Ирака троих боевиков, сообщили СМИ

Силовики ликвидировали на севере Ирака троих боевиков, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.05.2022

Силовики ликвидировали на севере Ирака троих боевиков, сообщили СМИ

Иракские силовики ликвидировали на севере страны троих боевиков террористической организации "Исламское государство" * (ИГ, запрещена в РФ), в том числе... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T15:26

2022-05-26T15:26

2022-05-26T15:26

в мире

ирак

киркук (мухафаза)

исламское государство

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КАИР, 26 мая - РИА Новости. Иракские силовики ликвидировали на севере страны троих боевиков террористической организации "Исламское государство" * (ИГ, запрещена в РФ), в том числе террориста-смертника, сообщило в четверг информационное агентство Shafaq."Антитеррористические службы… в ночь на четверг устроили засаду против остатков банд ИГ на юге провинции Киркук и вступили в столкновение с тремя террористами, у одного из которых на теле была закреплена взрывчатка. Его ликвидировали на месте, двух других - после преследования", - цитирует агентство заявление Службы по борьбе с терроризмом.Ранее в понедельник шестеро фермеров погибли в провинции Киркук в результате нападения ИГ. Воспользовавшись плохими погодными условиями после начала очередной песчаной бури, боевики расстреляли фермеров и сожгли урожай. Иракские органы безопасности заявили, что ведут операцию по поиску организаторов нападения.В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над группировкой "Исламское государство", однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220520/ukraina-1789647154.html

https://ria.ru/20220510/obstrel-1787734412.html

ирак

киркук (мухафаза)

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в мире, ирак, киркук (мухафаза), исламское государство