https://ria.ru/20220526/indiya-1790760683.html

На севере Индии в результате атаки боевиков погибла телеведущая

На севере Индии в результате атаки боевиков погибла телеведущая - РИА Новости, 26.05.2022

На севере Индии в результате атаки боевиков погибла телеведущая

В результате нападения боевиков в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии погибла женщина, а также пострадал десятилетний ребенок, сообщила местная... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T07:25

2022-05-26T07:25

2022-05-26T07:25

в мире

индия

кашмир

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В результате нападения боевиков в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии погибла женщина, а также пострадал десятилетний ребенок, сообщила местная полиция.Как сообщили правоохранители, женщину увезли в больницу, где она скончалась. По данным издания Indian Express, погибшей оказалась телеведущая местного телеканала Амрин Бхат. В момент инцидента она находилась дома вместе со своим племянником. Мальчик получил ранение в руку, и его жизни ничего не угрожает.Местная полиция сообщила, что нападавшие являются членами террористической группировки "Лашкар-и-Тайба"*. Правоохранители разыскивают террористов.В штате Джамму и Кашмир, единственном индийском штате, большинство населения которого составляют мусульмане, активно действуют сепаратисты, выступающие за присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220526/islamabad-1790754259.html

индия

кашмир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, индия, кашмир