https://ria.ru/20220526/indiya-1790760683.html
На севере Индии в результате атаки боевиков погибла телеведущая
На севере Индии в результате атаки боевиков погибла телеведущая - РИА Новости, 26.05.2022
На севере Индии в результате атаки боевиков погибла телеведущая
В результате нападения боевиков в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии погибла женщина, а также пострадал десятилетний ребенок, сообщила местная... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T07:25
2022-05-26T07:25
2022-05-26T07:25
в мире
индия
кашмир
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В результате нападения боевиков в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии погибла женщина, а также пострадал десятилетний ребенок, сообщила местная полиция.Как сообщили правоохранители, женщину увезли в больницу, где она скончалась. По данным издания Indian Express, погибшей оказалась телеведущая местного телеканала Амрин Бхат. В момент инцидента она находилась дома вместе со своим племянником. Мальчик получил ранение в руку, и его жизни ничего не угрожает.Местная полиция сообщила, что нападавшие являются членами террористической группировки "Лашкар-и-Тайба"*. Правоохранители разыскивают террористов.В штате Джамму и Кашмир, единственном индийском штате, большинство населения которого составляют мусульмане, активно действуют сепаратисты, выступающие за присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220526/islamabad-1790754259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, кашмир
На севере Индии в результате атаки боевиков погибла телеведущая
На севере Индии в результате атаки боевиков погибла телеведущая, а также пострадал ребенок
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В результате нападения боевиков в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии погибла женщина, а также пострадал десятилетний ребенок, сообщила местная полиция.
Как сообщили правоохранители, женщину увезли в больницу, где она скончалась. По данным издания Indian Express, погибшей оказалась телеведущая местного телеканала Амрин Бхат. В момент инцидента она находилась дома вместе со своим племянником. Мальчик получил ранение в руку, и его жизни ничего не угрожает.
Местная полиция сообщила, что нападавшие являются членами террористической группировки "Лашкар-и-Тайба"*. Правоохранители разыскивают террористов.
В штате Джамму
и Кашмир
, единственном индийском штате, большинство населения которого составляют мусульмане, активно действуют сепаратисты, выступающие за присоединение к Пакистану
. При этом в Кашмире между Индией
и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля.
* Террористическая организация, запрещенная в России.