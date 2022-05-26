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На севере Индии в результате атаки боевиков погибла телеведущая - РИА Новости, 26.05.2022
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На севере Индии в результате атаки боевиков погибла телеведущая
На севере Индии в результате атаки боевиков погибла телеведущая - РИА Новости, 26.05.2022
На севере Индии в результате атаки боевиков погибла телеведущая
В результате нападения боевиков в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии погибла женщина, а также пострадал десятилетний ребенок, сообщила местная... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T07:25
2022-05-26T07:25
в мире
индия
кашмир
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В результате нападения боевиков в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии погибла женщина, а также пострадал десятилетний ребенок, сообщила местная полиция.Как сообщили правоохранители, женщину увезли в больницу, где она скончалась. По данным издания Indian Express, погибшей оказалась телеведущая местного телеканала Амрин Бхат. В момент инцидента она находилась дома вместе со своим племянником. Мальчик получил ранение в руку, и его жизни ничего не угрожает.Местная полиция сообщила, что нападавшие являются членами террористической группировки "Лашкар-и-Тайба"*. Правоохранители разыскивают террористов.В штате Джамму и Кашмир, единственном индийском штате, большинство населения которого составляют мусульмане, активно действуют сепаратисты, выступающие за присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, индия, кашмир
07:25 26.05.2022
 
На севере Индии в результате атаки боевиков погибла телеведущая

На севере Индии в результате атаки боевиков погибла телеведущая, а также пострадал ребенок

© AP Photo / Mukhtar KhanИндийские военные в штате Джамму и Кашмир
Индийские военные в штате Джамму и Кашмир - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Mukhtar Khan
Индийские военные в штате Джамму и Кашмир. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В результате нападения боевиков в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии погибла женщина, а также пострадал десятилетний ребенок, сообщила местная полиция.
Как сообщили правоохранители, женщину увезли в больницу, где она скончалась. По данным издания Indian Express, погибшей оказалась телеведущая местного телеканала Амрин Бхат. В момент инцидента она находилась дома вместе со своим племянником. Мальчик получил ранение в руку, и его жизни ничего не угрожает.
Местная полиция сообщила, что нападавшие являются членами террористической группировки "Лашкар-и-Тайба"*. Правоохранители разыскивают террористов.
В штате Джамму и Кашмир, единственном индийском штате, большинство населения которого составляют мусульмане, активно действуют сепаратисты, выступающие за присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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В Пакистане развернут войска в "красной зоне" Исламабада
 
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