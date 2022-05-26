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Медведев назвал термин "импортозамещение" унизительным для России - РИА Новости, 26.05.2022
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Медведев назвал термин "импортозамещение" унизительным для России
Медведев назвал термин "импортозамещение" унизительным для России - РИА Новости, 26.05.2022
Медведев назвал термин "импортозамещение" унизительным для России
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что термин "импортозамещение" в российском контексте звучит несколько унизительно, и в РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:58
2022-05-26T20:35
дмитрий медведев
импортозамещение
россия
экономика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что термин "импортозамещение" в российском контексте звучит несколько унизительно, и в качестве альтернативы предложил такое определение, как "технологический суверенитет".На заседании партийного форума "Предпринимательство в новой экономической реальности" генеральный директор АО "Агентство по государственному заказу" Яков Геллер, курировавший дискуссионную площадку "Импортонезависимость. Новая логистика", предложил отказаться от термина "импортозамещение" и придумать новое определение.После его выступления модератор форума сообщила, что Медведев уже высказал свое предложение - "технологический суверенитет". "Можно и "независимый" сказать. Как хотите", - сказал он."Насчет импортозамещения... Действительно термин не самый удачный... немножко унизительный для нас. Это тоже все ощущают, особенно когда речь идет о каком-то барахле. Ладно, когда речь идет о высоких технологиях", - сказал он, назвав предложение отказаться от термина справедливым.
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дмитрий медведев, импортозамещение, россия, экономика
18:58 26.05.2022 (обновлено: 20:35 26.05.2022)
 
Медведев назвал термин "импортозамещение" унизительным для России

Медведев призвал заменить термин импортозамещение на технологический суверенитет

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что термин "импортозамещение" в российском контексте звучит несколько унизительно, и в качестве альтернативы предложил такое определение, как "технологический суверенитет".
На заседании партийного форума "Предпринимательство в новой экономической реальности" генеральный директор АО "Агентство по государственному заказу" Яков Геллер, курировавший дискуссионную площадку "Импортонезависимость. Новая логистика", предложил отказаться от термина "импортозамещение" и придумать новое определение.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на пленарном заседании всероссийского партийного форума Предпринимательство в новой экономической реальности - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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После его выступления модератор форума сообщила, что Медведев уже высказал свое предложение - "технологический суверенитет". "Можно и "независимый" сказать. Как хотите", - сказал он.
"Насчет импортозамещения... Действительно термин не самый удачный... немножко унизительный для нас. Это тоже все ощущают, особенно когда речь идет о каком-то барахле. Ладно, когда речь идет о высоких технологиях", - сказал он, назвав предложение отказаться от термина справедливым.
 
Дмитрий МедведевИмпортозамещениеРоссияЭкономика
 
 
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