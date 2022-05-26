https://ria.ru/20220526/importozameschenie-1790948399.html

Медведев назвал термин "импортозамещение" унизительным для России

Медведев назвал термин "импортозамещение" унизительным для России - РИА Новости, 26.05.2022

Медведев назвал термин "импортозамещение" унизительным для России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что термин "импортозамещение" в российском контексте звучит несколько унизительно, и в РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T18:58

2022-05-26T18:58

2022-05-26T20:35

дмитрий медведев

импортозамещение

россия

экономика

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что термин "импортозамещение" в российском контексте звучит несколько унизительно, и в качестве альтернативы предложил такое определение, как "технологический суверенитет".На заседании партийного форума "Предпринимательство в новой экономической реальности" генеральный директор АО "Агентство по государственному заказу" Яков Геллер, курировавший дискуссионную площадку "Импортонезависимость. Новая логистика", предложил отказаться от термина "импортозамещение" и придумать новое определение.После его выступления модератор форума сообщила, что Медведев уже высказал свое предложение - "технологический суверенитет". "Можно и "независимый" сказать. Как хотите", - сказал он."Насчет импортозамещения... Действительно термин не самый удачный... немножко унизительный для нас. Это тоже все ощущают, особенно когда речь идет о каком-то барахле. Ладно, когда речь идет о высоких технологиях", - сказал он, назвав предложение отказаться от термина справедливым.

https://ria.ru/20220526/biznes-1790934797.html

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Евгения Нефедова

дмитрий медведев, импортозамещение, россия, экономика