https://ria.ru/20220526/importozameschenie-1790914649.html
Медведев призвал ускорить работу над импортозамещением
Медведев призвал ускорить работу над импортозамещением - РИА Новости, 26.05.2022
Медведев призвал ускорить работу над импортозамещением
Уход иностранных компаний с российского рынка и замораживание российских активов – это потери, и сейчас все заинтересованы в ускорении работы по... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:27
2022-05-26T17:27
2022-05-26T19:06
россия
экономика
единая россия
импортозамещение
дмитрий медведев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Уход иностранных компаний с российского рынка и замораживание российских активов – это потери, и сейчас все заинтересованы в ускорении работы по импортозамещению, заявил зампред Совбеза, председатель ЕР Дмитрий Медведев."Уход компаний с российского рынка и разрыв сложившихся хозяйственных связей, и замораживание активов - это сложные обстоятельства, в которых всем приходится работать, работать нашему бизнесу. Это действительно потери. Но мы имеем и свои возможности, свой коридор возможностей, чтобы то, что у нас пытаются отнять, постараться восстановить или создать новое", - сказал он на заседании форума ЕР "Предпринимательство в новой экономической реальности".Поэтому, по словам Медведева, сейчас власти заинтересованы в ускорении работы по импортозамещению."Очевидно, что особое внимание будут иметь те отрасли, которые в наибольшей степени затронули западные санкции... Высокие технологии - это то, что для нас сегодня имеет критическое значение, поэтому современные предприятия, сервисы для нас носят особый смысл. Надо не только помогать этим предприятиям... но и заниматься подготовкой специалистов", - добавил он.Медведев отметил, что вместе с первичными и региональными партийными организациями нужно "формировать перечни товаров и услуг, которые действительно должны в первую очередь проходить через процедуру импортозамещения", активно искать новые перспективные зарубежные рынки и делать эту информацию доступной для малого и среднего бизнеса.Он также подчеркнул, что от того, насколько успешными будут принятые решения, зависит, получится ли сохранить нормальный темп развития страны."А такая задача есть. Ее никто не снимал с повестки дня", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20220526/importozameschenie-1790948399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, единая россия, импортозамещение, дмитрий медведев, совет безопасности рф
17:27 26.05.2022 (обновлено: 19:06 26.05.2022)
Медведев призвал ускорить работу над импортозамещением
Зампред Совбеза Медведев призвал ускорить работу над импортозамещением
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Уход иностранных компаний с российского рынка и замораживание российских активов – это потери, и сейчас все заинтересованы в ускорении работы по импортозамещению, заявил зампред Совбеза, председатель ЕР Дмитрий Медведев.
"Уход компаний с российского рынка и разрыв сложившихся хозяйственных связей, и замораживание активов - это сложные обстоятельства, в которых всем приходится работать, работать нашему бизнесу. Это действительно потери. Но мы имеем и свои возможности, свой коридор возможностей, чтобы то, что у нас пытаются отнять, постараться восстановить или создать новое", - сказал он на заседании форума ЕР
"Предпринимательство в новой экономической реальности".
Поэтому, по словам Медведева, сейчас власти заинтересованы в ускорении работы по импортозамещению.
"Очевидно, что особое внимание будут иметь те отрасли, которые в наибольшей степени затронули западные санкции... Высокие технологии - это то, что для нас сегодня имеет критическое значение, поэтому современные предприятия, сервисы для нас носят особый смысл. Надо не только помогать этим предприятиям... но и заниматься подготовкой специалистов", - добавил он.
"Очевидно, что партия должна выступать проводником всех актуальных, важных, наиболее злободневных экономических проектов. И использовать для их продвижения своих представителей на всех уровнях", - сказал он, выступая на форуме ЕР "Предпринимательство в новой экономической реальности".
Медведев отметил, что вместе с первичными и региональными партийными организациями нужно "формировать перечни товаров и услуг, которые действительно должны в первую очередь проходить через процедуру импортозамещения", активно искать новые перспективные зарубежные рынки и делать эту информацию доступной для малого и среднего бизнеса.
Он также подчеркнул, что от того, насколько успешными будут принятые решения, зависит, получится ли сохранить нормальный темп развития страны.
"А такая задача есть. Ее никто не снимал с повестки дня", - добавил Медведев.