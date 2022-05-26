17:13 26.05.2022 (обновлено: 17:14 26.05.2022)
Фрадков: импортозамещение ляжет в основу новой промышленной политики страны
Председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Создание новых импортозамещающих производств позволит экономике преодолеть вызовы, возникшие в результате сложившейся геополитической обстановки и введения ограничений со стороны ряда стран, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков на прошедшем в четверг Национальном промышленном саммите "Промышленная политика в новых реалиях".
"Сейчас перед экономикой стоят вызовы, связанные с неопределенностью на рынках и введенными ограничениями. Чтобы с этими вызовами бороться, нужны новые драйверы роста – создание импортозамещающих производств. Для этого необходимо привлекать ресурсы – бюджетные и внебюджетные, разделять риски в том числе между банками и институтами развития. В результате будет создана база, которая станет новой промышленной основой страны", - привели в пресс-службе ПСБ слова Фрадкова
При этом, по его словам, в нынешних реалиях для предприятий, выстраивающих жизнь в новых условиях, важно решить и проблемы создания новых логистических коридоров, восстановления цепочек кооперации. Вопрос финансирования в этом контексте является не основным вызовом, так как финансовый сектор естественным образом подстраивается под новую систему координат, в которой живет промышленность, отметил Фрадков.
"Сейчас перед экономикой стоят вызовы, связанные с неопределенностью на рынках и введенными ограничениями. Чтобы с этими вызовами бороться, нужны новые драйверы роста – создание импортозамещающих производств. Для этого необходимо привлекать ресурсы – бюджетные и внебюджетные, разделять риски в том числе между банками и институтами развития. В результате будет создана база, которая станет новой промышленной основой страны", - привели в пресс-службе ПСБ слова Фрадкова
При этом, по его словам, в нынешних реалиях для предприятий, выстраивающих жизнь в новых условиях, важно решить и проблемы создания новых логистических коридоров, восстановления цепочек кооперации. Вопрос финансирования в этом контексте является не основным вызовом, так как финансовый сектор естественным образом подстраивается под новую систему координат, в которой живет промышленность, отметил Фрадков.