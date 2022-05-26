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Фрадков: импортозамещение ляжет в основу новой промышленной политики страны - РИА Новости, 26.05.2022
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Фрадков: импортозамещение ляжет в основу новой промышленной политики страны
Фрадков: импортозамещение ляжет в основу новой промышленной политики страны - РИА Новости, 26.05.2022
Фрадков: импортозамещение ляжет в основу новой промышленной политики страны
Создание новых импортозамещающих производств позволит экономике преодолеть вызовы, возникшие в результате сложившейся геополитической обстановки и введения... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:13
2022-05-26T17:14
псб (банк псб)
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экономика
технологии
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Создание новых импортозамещающих производств позволит экономике преодолеть вызовы, возникшие в результате сложившейся геополитической обстановки и введения ограничений со стороны ряда стран, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков на прошедшем в четверг Национальном промышленном саммите "Промышленная политика в новых реалиях". "Сейчас перед экономикой стоят вызовы, связанные с неопределенностью на рынках и введенными ограничениями. Чтобы с этими вызовами бороться, нужны новые драйверы роста – создание импортозамещающих производств. Для этого необходимо привлекать ресурсы – бюджетные и внебюджетные, разделять риски в том числе между банками и институтами развития. В результате будет создана база, которая станет новой промышленной основой страны", - привели в пресс-службе ПСБ слова Фрадкова При этом, по его словам, в нынешних реалиях для предприятий, выстраивающих жизнь в новых условиях, важно решить и проблемы создания новых логистических коридоров, восстановления цепочек кооперации. Вопрос финансирования в этом контексте является не основным вызовом, так как финансовый сектор естественным образом подстраивается под новую систему координат, в которой живет промышленность, отметил Фрадков.
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псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика, экономика, технологии, петр фрадков
17:13 26.05.2022 (обновлено: 17:14 26.05.2022)
 

Фрадков: импортозамещение ляжет в основу новой промышленной политики страны

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПредседатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Создание новых импортозамещающих производств позволит экономике преодолеть вызовы, возникшие в результате сложившейся геополитической обстановки и введения ограничений со стороны ряда стран, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков на прошедшем в четверг Национальном промышленном саммите "Промышленная политика в новых реалиях".

"Сейчас перед экономикой стоят вызовы, связанные с неопределенностью на рынках и введенными ограничениями. Чтобы с этими вызовами бороться, нужны новые драйверы роста – создание импортозамещающих производств. Для этого необходимо привлекать ресурсы – бюджетные и внебюджетные, разделять риски в том числе между банками и институтами развития. В результате будет создана база, которая станет новой промышленной основой страны", - привели в пресс-службе ПСБ слова Фрадкова

При этом, по его словам, в нынешних реалиях для предприятий, выстраивающих жизнь в новых условиях, важно решить и проблемы создания новых логистических коридоров, восстановления цепочек кооперации. Вопрос финансирования в этом контексте является не основным вызовом, так как финансовый сектор естественным образом подстраивается под новую систему координат, в которой живет промышленность, отметил Фрадков.
ПСБ
18 мая, 10:18
ПСБ и "Иннопрактика" проведут региональный форум по диверсификации
 
ПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкНовости компаний - ЭкономикаЭкономикаТехнологииПетр Фрадков
 
 
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